Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa

Chủ nhật, 16:22 09/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai ban đầu và chuyển hồ sơ vụ tai nạn trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Thanh Hóa sang cơ quan điều tra.

Liên quan vụ ô tô va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc ở Thanh Hóa làm nhiều người thương vong, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục CSGT chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Theo camera hành trình ghi lại, thời điểm gần 1 tiếng trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe đầu kéo biển kiểm soát 38H-020.2x dừng ở làn đường bên trái vốn dành cho các phương tiện đi với tốc độ cao.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 37K-289.8x đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam khi đến Km 377+150, thuộc địa phận xã Trường Lâm (tỉnh Thanh Hóa) thì va chạm mạnh với xe đầu kéo BKS 38H-020.2x.

Cú va chạm khiến phần đầu ô tô 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ. Nhiều người dân phải rất vất vả mới đưa được các nạn nhân trong xe ra ngoài.

Lực lượng công an đến ghi nhận hiện trường, lấy lời khai ban đầu và điều tiết giao thông, giải tỏa ách tắc trên cao tốc.

Ngoài tài xế, trên xe còn có 7 người khác được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

Bác sĩ Dương Tất Linh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực cho biết, khoảng 15h30 ngày 8/11, bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nói trên trong tình trạng chấn thương khác nhau.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa - Ảnh 2.

Các bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, bao gồm chấn thương vùng đầu, mặt. Nhiều trường hợp rách da, dập nát mô mềm, xuất huyết dưới da và tụ máu phần mềm; gãy xương chi, chấn thương ngực, bụng. Có bệnh nhân khó thở, tụt huyết áp khi nhập viện.

Chúng tôi huy động hàng chục bác sĩ giỏi nhất bệnh viện để tham giai cấp cứu ban đầu. Một số bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên, nhiều trường hợp bị rất nặng, tiên lượng xấu ”, bác sĩ Linh cho biết.

Đến sáng 9/11, tất cả các nạn được thân nhân liên hệ với bệnh viện và có ít nhất 3 trường hợp chấn thương nặng được chuyển từ Thanh Hóa ra Hà Nội cứu chữa, trong đó có nạn nhân nhỏ nhất khoảng 5 tuổi.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?

Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Việc bị xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi và thủ tục hành chính. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định khi thay đổi nơi ở.

Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán

Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này có khả năng tính toán sáng suốt, nắm bắt cơ hội đúng lúc, tài vận ngày càng thịnh vượng, hậu vận sung túc và an nhàn.

Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú). Dưới đây là thông tin cụ thể.

Xử phạt tài xế xe khách đi sai làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách đi sai làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đời sống - 9 giờ trước

Tài xế xe khách bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe do điều khiển phương tiện đi sai làn đường trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Bắc Bộ có mưa, sáng và đêm trời lạnh

Bắc Bộ có mưa, sáng và đêm trời lạnh

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo, ngày 9/11, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình an

Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình an

Đời sống - 10 giờ trước

Tối 8/11, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rộn ràng niềm vui khi ba ngư dân mất tích suốt gần 3 ngày trên biển đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, kết thúc hành trình vật lộn giữa sóng dữ và bão tố. Hàng trăm người dân Lý Sơn tập trung tại cầu cảng hồi hộp chờ đón họ trở về.

Hà Nội: Trai tráng ở Phúc Thọ hò reo bắt cá trên sông Tích Giang dưới trời lạnh

Hà Nội: Trai tráng ở Phúc Thọ hò reo bắt cá trên sông Tích Giang dưới trời lạnh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dù thời tiết mưa và trời lạnh nhưng từ người già đến thanh niên trai tráng ở xã Phúc Thọ, Hà Nội vẫn hào hứng lội xuống dòng nước lạnh trên sông Tích Giang để bắt cá.

Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ mới sinh

Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ mới sinh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP, trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày trẻ đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cho con.

Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'

Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) khiến một chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Điều kỳ diệu là tài xế của chiếc xe bị "vò nát" vẫn tự thoát ra khỏi xe mà không hề bị thương tích nghiêm trọng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đến

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đến

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường phát tài muộn, càng tích lũy phúc đức càng giàu sang bền vững.

Xem nhiều

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đến

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đến

Đời sống

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường phát tài muộn, càng tích lũy phúc đức càng giàu sang bền vững.

Những con giáp nữ dịu dàng khiến ai cũng muốn ở bên

Những con giáp nữ dịu dàng khiến ai cũng muốn ở bên

Đời sống
Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'

Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'

Đời sống
Khoảnh khắc xe tải tông trúng hàng loạt phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Khoảnh khắc xe tải tông trúng hàng loạt phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Đời sống
Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, mỗi công dân cần nắm rõ những điều này

Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, mỗi công dân cần nắm rõ những điều này

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top