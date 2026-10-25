Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

Buôn ma túy để trả nợ bài bạc

Trong phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, 5 bị cáo lần lượt đứng trước bục khai báo, trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử. Ngoài hành lang, hai đứa trẻ nép bên cánh cửa, chốc chốc lại nhón chân, cố tìm bóng dáng người bố ở phía trong.

Đó là hai chị em, 12 tuổi và 10 tuổi, con của bị cáo Hoàng Văn Thái (SN 1994, trú Nghệ An). “Chúng cháu chưa được đến gần bố, mới chỉ nhìn thấy từ xa thôi”, một đứa trẻ khẽ nói.

Trong khi đó, ở phía trong phòng xử án, bị cáo Thái cùng các đồng phạm lần lượt khai nhận hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 9/2025, thông qua Trần Tuấn Linh (SN 2000), Thái quen biết Trần Hoàng Anh (SN 1995). Anh đặt mua của Thái 13 gói ma túy với giá 22 triệu đồng. Sau khi nhận trước 18 triệu đồng, Thái tìm một người đàn ông dân tộc Mông, chưa rõ lai lịch, mua 13 gói ma túy có tổng khối lượng hơn 264 gam.

Để tránh bị phát hiện, Thái giấu số ma túy trong gói thuốc bắc, dự định gửi taxi vận chuyển. Tuy nhiên, chuyến hàng không thực hiện được do tài xế báo bận. Gói hàng sau đó được để lại tại một quán nhậu ở xã Tiền Phong, Nghệ An.

Bị cáo Hoàng Văn Thái (giữa) cùng các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thái không trực tiếp đến lấy mà thuê Vi Mạnh Hùng (SN 2004) vận chuyển. Hùng tiếp tục thuê Vi Văn Quyền (SN 1997) thực hiện việc này. Khoảng 20h30 ngày 14/9/2025, khi Quyền đưa gói hàng ra khỏi quán, lực lượng công an bắt quả tang. Những người liên quan sau đó lần lượt bị bắt giữ để điều tra.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Thái khai, nguyên nhân dẫn đến việc làm liều là thua bạc, nợ ngân hàng, không còn khả năng trả nợ. Bị cáo viện dẫn hoàn cảnh gia đình khó khăn để giải thích cho lựa chọn của mình.

Tuy nhiên, trước câu hỏi của Hội đồng xét xử về việc tại sao lại tiếp tục chọn một hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết hậu quả từ cờ bạc, bị cáo Thái im lặng.

Hai bị cáo Hùng và Quyền cũng thừa nhận việc vận chuyển ma túy thuê, dù chưa nhận được tiền công. Những lời khai tại tòa cho thấy, các bị cáo đều nhận thức được hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn thực hiện.

Sau khi xem xét vai trò, mức độ phạm tội của từng người, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hoàng Anh, Hoàng Văn Thái, Vi Mạnh Hùng mỗi bị cáo 20 năm tù; Trần Tuấn Linh 17 năm tù, Vi Văn Quyền 18 năm tù về các tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nghẹn ngào tiếng gọi “bố ơi”

Phiên tòa kéo dài đến trưa. Suốt nhiều giờ, hai chị em vẫn kiên nhẫn chờ bên ngoài. Mỏi chân, các em tìm chỗ ngồi nghỉ, rồi lại đứng dậy, hướng mắt về phía cánh cửa phòng xử.

Một đứa trẻ kể rằng từ ngày bố vắng nhà, mọi công việc đều do mẹ gánh vác. Mẹ dặn các con ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ và hứa sẽ đưa đi gặp bố. Với các em, việc được nhìn thấy bố sau những tháng ngày xa cách đã là niềm vui lớn.

Khi Hội đồng xét xử vào nghị án, hai chị em được người thân động viên, dẫn vào phòng xử. Từ chỗ chỉ có thể nhìn bố qua cánh cửa, các em giờ đây được đứng gần hơn người đàn ông mà mình mong ngóng.

Thế nhưng, khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài bước chân, sự ríu rít, hồn nhiên ban nãy bỗng nhường chỗ cho vẻ rụt rè. Hai đứa trẻ đứng trước bố, ngập ngừng rồi khẽ gọi: “Bố ơi!”. Tiếng gọi không lớn, nhưng khiến không khí phòng xử chùng xuống.

Các con bị cáo Thái đứng ngoài hành lang, kiễng chân ngóng nhìn người bố đang bị xét xử bên trong phòng xử án.

Nghe tiếng con, đôi mắt Thái đỏ hoe. Người đàn ông vừa cúi đầu nhận bản án nhiều năm chỉ biết gạt nước mắt, dặn các con cố gắng học tập, ngoan ngoãn, nghe lời mẹ và người thân.

Nam bị cáo nghẹn ngào xin lỗi gia đình. Trong khoảnh khắc được gặp vợ con, Thái không giấu được sự hối hận về những tháng ngày đã qua. Đôi tay từng làm lụng kiếm tiền nuôi gia đình, cuối cùng lại đưa người cha ấy đến con đường phạm tội, để rồi những người thân yêu nhất phải chịu cảnh chia lìa.

Từ những ván bạc, Thái lún sâu vào nợ nần rồi tìm đến con đường buôn ma túy với hy vọng giải quyết khó khăn. Nhưng lựa chọn sai lầm ấy đã phải trả giá bằng những năm tháng dài trong tù. Còn với hai đứa trẻ, bản án dành cho bố cũng đồng nghĩa với những tháng ngày tuổi thơ thiếu vắng sự chăm sóc, chở che của cha.

Chiếc xe chở phạm nhân nhanh chóng khuất bóng. Cuộc gặp ngắn ngủi mà hai chị em mong ngóng khép lại, chỉ còn những ánh mắt dõi theo và nỗi hụt hẫng khôn nguôi.