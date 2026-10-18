Tin sáng 18/10: Tất cả người dân có thẻ Bảo hiểm y tế trên cả nước chú ý thông báo mới; Truy nã người đàn ông vừa dùng điện thoại vừa lái xe, gây tai nạn chết người

Tất cả người dân có thẻ Bảo hiểm y tế trên cả nước chú ý thông báo từ BHXH Việt Nam

Với tư duy đổi mới – lấy người dân làm trung tâm, những chính sách này sẽ mở rộng tối đa quyền lợi và đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh cho người tham gia. VietnamDaily dẫn nguồn tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho hay, dưới đây là 3 điểm mới đáng chú ý nhất.

Mở rộng quyền lợi khám trái tuyến ngoại trú

Trước đây, người bệnh đi khám ngoại trú không đúng tuyến tại các bệnh viện lớn hầu hết phải tự chi trả chi phí, trừ một số bệnh hiểm nghèo.

Đột phá chuyển đổi số – Khám chữa bệnh không giấy tờ

Nhằm giảm thời gian chờ đợi và cải cách thủ tục hành chính, quy định mới đẩy mạnh tối đa ứng dụng dữ liệu điện tử. Người dân đi khám chữa bệnh hoàn toàn có thể sử dụng Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID hoặc VssID thay thế cho thẻ BHYT giấy. Hệ thống liên thông dữ liệu giữa cơ sở y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ giúp thủ tục tiếp đón, thanh toán diễn ra nhanh chóng, minh bạch.

Tăng mức hưởng lợi từ việc điều chỉnh lương cơ sở

Điểm mới thứ ba liên quan trực tiếp đến túi tiền của người bệnh. Đi cùng với mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng một tháng, các ngưỡng xác định quyền lợi BHYT cũng được điều chỉnh tăng lên đáng kể. Cụ thể:

Thứ nhất, về quy định miễn chi phí cho một lần khám bệnh: Thay vì mức cũ, nay người bệnh sẽ được quỹ BHYT chi trả toàn bộ một trăm phần trăm chi phí nếu mức chi cho một lần khám chữa bệnh dưới 379.500 đồng (tức là thấp hơn 15% mức lương cơ sở).

Thứ hai, đối với người tham gia BHYT năm năm liên tục trở lên: Quý vị sẽ được miễn toàn bộ số tiền cùng chi trả trong năm, ngay sau khi tổng chi phí tự chi trả này vượt quá 15,18 triệu đồng (tương đương 6 lần lương cơ sở). Đây là chiếc phao cứu sinh cực kỳ ý nghĩa với những ai không may phải điều trị dài ngày.

Và cuối cùng là trần chi phí cho thiết bị y tế: Khi người bệnh được chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao, mức thanh toán tối đa mà quỹ BHYT chi trả cho vật tư, thiết bị y tế cho một lần sử dụng cũng được nâng lên mức rất cao, tối đa là 113,85 triệu đồng.

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trong tháng 11/2026 chú ý thông báo mới nhất

Báo Lao động cho hay, lịch chi trả lương hưu tháng 11/2026 được chi trả theo 2 hình thức chính là trả qua tài khoản và trả tiền mặt.

Chi trả qua tài khoản cá nhân: Người hưởng sẽ nhận tiền vào những ngày làm việc đầu tiên của tháng 11/2026.

Chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả: Thời gian chi trả tại các điểm chi trả cố định là từ ngày 2 đến ngày 10/11/2026. Trong thời gian này, các điểm chi trả phải đảm bảo hoạt động tối thiểu 6 giờ mỗi ngày.

Chi trả tiền mặt tại các điểm giao dịch của bưu điện: Thời gian chi trả tiếp tục diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 25/11/2026 tại các điểm giao dịch bưu điện của xã.

Theo đó, tháng 11/2026 bắt đầu vào Chủ nhật, nên 2 mốc chuyển khoản lần lượt là thứ Hai, ngày 2/11 và thứ Ba, ngày 3/11.

Truy nã người đàn ông vừa dùng điện thoại vừa lái xe, gây tai nạn chết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Minh Khang (Sinh năm 2004, trú Tổ 9, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Thông tin trên VTC News.

Trước đó, vào ngày 8/6/2025, Lê Minh Khang lái mô tô mang BKS 59C2-86x.xx lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng từ Nam ra Bắc. Đến Km1060+120m (thuộc thôn La Hà Thạch Trận, xã Tư Nghĩa), do vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại di động, thiếu chú ý quan sát nên Khang đã để xe va chạm với mô tô do anh T.P.N. cầm lái, chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến anh N. ngã xuống đường và tử vong sau đó. Sau khi gây ra tai nạn, Lê Minh Khang đã điều khiển mô tô rời khỏi hiện trường, không hỗ trợ cấp cứu nạn nhân và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định hành vi của Lê Minh Khang đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng này. Do bị can đã bỏ trốn, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định truy nã để tổ chức lực lượng truy bắt.

Bất kỳ công dân nào khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng truy nã Lê Minh Khang đều có quyền bắt giữ và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ trực tiếp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi qua số điện thoại trực ban hình sự: 0694.309410 hoặc số di động: 0989.712.840 để được tiếp nhận, xử lý.

Bốn đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa ở TP.HCM, chính quyền phát thông báo tìm lại cha mẹ

Ngày 16/10, đại diện UBND phường An Khánh (TP.HCM) cho biết đang tiến hành các thủ tục tìm kiếm gia đình cho 4 cháu nhỏ bị bỏ rơi trên địa bàn. Thông tin trên Tuổi trẻ.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 13/10, các sư cô tại chùa Diệu Giác (nằm trên đường Trần Não, phường An Khánh) bất ngờ phát hiện 4 đứa trẻ bị ai đó bỏ lại ngay trước khu vực cổng chùa. Qua kiểm tra ban đầu, cả 4 bé đều không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay đồ đạc cá nhân đi kèm.

Bốn trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác (phường An Khánh, TP.HCM) gồm hai bé trai và hai bé gái - Ảnh: UBND phường An Khánh

Đại diện UBND phường An Khánh cho hay, hiện tại tình hình sức khỏe của cả 4 cháu bé đều hoàn toàn bình thường và ổn định. Các em đang được nhân sự tại Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác tận tình chăm sóc và nuôi dưỡng tạm thời.

Chính quyền địa phương phát thông báo rộng rãi, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của 4 cháu bé nói trên xin vui lòng sớm liên hệ với UBND phường An Khánh để làm thủ tục nhận lại con.

Theo quy định, sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có cha mẹ hay người thân đến làm thủ tục nhận lại, UBND phường An Khánh sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Nam Bộ vẫn tiếp tục mưa dông phức tạp

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, nếu như thời gian đầu mùa, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ ít hơn trung bình nhiều năm thì đến tháng 9, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 30-60%, có nơi cao hơn 120%. Trong nửa đầu tháng 10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng liên tiếp đón các trận mưa dông vào chiều tối và tối.

Điều này trái ngược lại với khu vực miền Bắc, khi tổng lượng mưa trong tháng 9 tại vùng núi Bắc Bộ ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-50%, có nơi thấp hơn 70-90% Trong nửa đầu tháng 10/2026, tổng lượng mưa tại miền Bắc thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 30-80%.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 17/10 đến ngày 19/10

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; ngày nắng.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 19/10 đến ngày 27/10

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế thời kỳ ngày 21-22/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc khoảng ngày 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam từ khoảng đêm 19-20/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 21-22/10, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.