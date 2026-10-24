Tin sáng 24/10: Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước chú ý quy định khấu trừ lương mới nhất; Cảnh báo bẫy lừa đảo khi 'cày phim' AI

Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước chú ý quy định khấu trừ lương mới nhất

Nghị định số 267/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã áp dụng từ ngày 01/7/2026 quy định chi tiết về áp dụng hình thức kỷ luật, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lãng phí và các hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí. Đáng chú ý, văn bản pháp lý này đã thiết lập cơ chế tài chính nghiêm khắc, bao gồm việc trích khấu trừ trực tiếp thu nhập hoặc lương hưu hằng tháng đối với các cá nhân cố tình trì hoãn hay trốn tránh nghĩa vụ bồi thường tài sản lãng phí.

Khấu trừ 20% lương lương hưu hằng tháng để thu hồi tài sản lãng phí

Theo khoản 5 Điều 26 Nghị định 267/2026/NĐ-CP, trường hợp đã hết thời hạn nộp tiền bồi thường theo từng đợt nhưng người có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng biện pháp khấu trừ thu nhập bắt buộc để thu hồi số tiền còn thiếu. Phụ Nữ Mới đưa tin.

Mức khấu trừ được ấn định là 20% tiền lương thực trả hằng tháng (sau khi đã trích nộp đầy đủ các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân theo quy định). Việc khấu trừ này được thực hiện liên tục cho đến khi thu hồi đủ toàn bộ giá trị bồi thường thiệt hại.

Đặc biệt, nhằm ngăn chặn tình trạng "trốn tránh trách nhiệm tài chính khi rời bộ máy nhà nước, Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh: điểm b khoản 7 Điều 26 quy định rõ cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan ra quyết định bồi thường và cơ quan BHXH.

Đối với người đã nghỉ hưu nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ, người đứng đầu cơ quan sẽ phối hợp với BHXH thực hiện khấu trừ 20% tiền lương hưu hằng tháng. Ngoài ra, cơ quan chức năng có thể phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị công tác mới hoặc thực hiện quyền khởi kiện ra tòa án để truy thu.

Cảnh báo bẫy lừa đảo khi 'cày phim' AI trên mạng xã hội

Công an TP Hà Nội cảnh báo, lợi dụng sức hút từ phim ngắn AI, nhiều đối tượng đã dựng lên các ứng dụng xem phim AI giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đánh cắp dữ liệu cá nhân của người dùng. Các ứng dụng này thường được quảng cáo với những lời mời gọi hấp dẫn như "vừa xem phim AI vừa kiếm tiền", "xem phim nhận thưởng mỗi ngày" hay "thu nhập thụ động chỉ bằng vài thao tác đơn giản". Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Ban đầu, hệ thống liên tục hiển thị các khoản tiền thưởng được cộng vào tài khoản ảo của người dùng nhằm tạo cảm giác dễ dàng kiếm tiền và xây dựng lòng tin. Sau đó, người dùng được yêu cầu thực hiện hàng loạt nhiệm vụ để tăng số dư hoặc mở khóa các tập phim đang ở những tình tiết hấp dẫn. Các nhiệm vụ thường bao gồm xem quảng cáo liên tục, tải ứng dụng bên thứ ba hoặc tham gia những chương trình trực tuyến theo yêu cầu. Càng tham gia sâu, người dùng càng bị cuốn vào vòng lặp tương tác và tiêu tốn nhiều thời gian.

Khi người dùng muốn rút tiền thưởng, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như chưa đủ hạn mức, cần nâng cấp tài khoản, đóng phí giao dịch hoặc nạp tiền để xác minh thông tin. Sau khi chuyển tiền, nạn nhân không thể rút thưởng, thậm chí còn bị yêu cầu nộp thêm tiền hoặc bị cắt đứt liên lạc.

Nhiều ứng dụng còn được thiết kế để thu thập dữ liệu cá nhân hoặc cài cắm mã độc vào thiết bị. Sau khi cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, nhiều người dùng đã bị mất quyền kiểm soát điện thoại, lộ thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản trực tuyến và dữ liệu cá nhân quan trọng.

Có thể cấm thi vào lớp 1 dưới mọi hình thức

Theo dự thảo Thông tư về Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) ngày 23/10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tiếp nhận căn cứ địa bàn, đối tượng và sức chứa đã được xác định. Trách nhiệm của địa phương là bố trí chỗ học phù hợp, giáo dục bắt buộc với cấp tiểu học và THCS. Vì vậy, Bộ yêu cầu các trường không tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới mọi hình thức để làm căn cứ tuyển sinh lớp 1. VnExpress đưa tin.

Lớp 6 cũng tương tự, trừ những trường được giao phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, trong mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn. Nhóm này phải có tiêu chí tuyển chọn, không ảnh hưởng quyền học tập của học sinh trên địa bàn.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học, THCS và THPT Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP HCM, tháng 9/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Hiện, không chỉ trường tiểu học, THCS công lập chất lượng cao, trọng điểm, nhiều trường khối tư thục xét học sinh vào lớp 1, 6 bằng cách thi, phỏng vấn.

Theo dự thảo, nếu một trường không thể đáp ứng đủ nhu cầu, các xã, phường có thể phân bổ, điều phối; song không được dùng thêm tiêu chí để chọn hoặc loại nếu các em đã đủ điều kiện để được nhận.

Bộ nhìn nhận quy định mới sẽ làm thay đổi cách quản lý, chủ động hơn trong dự báo nhu cầu, xác định khả năng tiếp nhận, có phương án điều phối khi cần thiết, thay vì để thiếu chỗ học rồi mới xử lý. Dự thảo được lấy ý kiến hết ngày 1/11.

Hà Nội chốt mức trần tiền ăn bữa trưa bán trú

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ theo tiêu chí giáo dục chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, áp dụng từ năm học 2026-2027. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Siêu bão Champi suy yếu, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam





Bão Champi tiến sát Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: VNDMS.

Hà Nội Mới dẫn theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Siêu bão Champi đang suy yếu dần. Đặc biệt, cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2026 sẽ không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Mặc dù vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá, hoàn lưu rất rộng của siêu bão Champi có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Trước diễn biến còn khó lường từ ảnh hưởng của hoàn lưu siêu bão Champi, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công điện số 57/CĐ-BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các phương tiện tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên Biển Đông trước nguy cơ từ sóng to, gió mạnh và biển động rất mạnh trong những ngày tới.