Tin sao 9/8: Nguyễn Văn Chung hào hứng khoe huy chương, Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin nhập cuộc Miss World 2026
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hào hứng khi tham gia giải chạy đầy ý nghĩa, trong khi Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin nhập cuộc tại Miss World 2026.
Không hề thua kém anh trai, con gái Khánh Thi khoe tài năng gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Bé Anna - con gái thứ 2 của Khánh Thi khiến khán giả chú ý khi thể hiện tài năng nhảy múa và thi đấu hết mình trên sàn diễn.
Phim chiếu rạp dịp Quốc khánh 2/9 có gì hấp dẫn?Giải trí -
GĐXH - Mùa phim Việt dịp Quốc khánh 2/9 năm nay sôi động với những bộ phim rạp hấp dẫn như: "Quý tử vượt giàu", "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" và "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu".
Ca sĩ Hiền Anh lan tỏa tinh thần đạo hiếu, đạo học mùa Vu Lan 2026 qua Duyên 8Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Từ những lá thư viết tay gửi cha mẹ đến âm nhạc và các hoạt động văn hóa cộng đồng, Duyên 8 với chủ đề “Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ” do ca sĩ Hiền Anh Sao Mai khởi xướng hướng tới lan tỏa tinh thần đạo hiếu, đạo học trong mùa Vu Lan 2026.
Trấn Thành tái xuất đường đua phim Tết: 'Tôi tin vào sự sắp đặt của vũ trụ'Giải trí -
GĐXH - Đến hẹn lại lên, cứ mỗi mùa phim Tết, khán giả lại chú ý đến động thái của Trấn Thành và năm nay, anh cũng không để người hâm mộ phải chờ lâu.
Đại tá, NSND Vi Hoa - 'chim sơn ca của núi rừng Tây Bắc' khoe giọng hát ở tuổi 61Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Đại tá, NSND Vi Hoa mới đây đã xuất hiện trong một sự kiện tại Hà Nội và khoe giọng hát đẹp với ca khúc "Mùa xuân làng lúa làng hoa".
Điều ít biết về diễn viên đóng Người Nhện đang gây sốt toàn cầuThế giới showbiz -
Người Nhện của bộ phim đang làm mưa làm gió các rạp chiếu toàn cầu, trong đó có Việt Nam, xuất thân từ diễn viên múa và có niềm đam mê đặc biệt với ballet.
Tuổi 45 của Hiền ThụcGiải trí -
GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 45 vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và quyến rũ. Những khoảnh khắc dạo chơi ở Anh mới đây khiến fans ngỡ ngàng trước sắc vóc tuổi trung niên của nữ ca sĩ.
Dòng trạng thái gây chú ý của con trai cố nghệ sĩ Giang CòiGiải trí -
GĐXH - Sau 5 năm ngày mất của cố nghệ sĩ Giang Còi, con trai ông đăng tải 3 bức ảnh ấn tượng kèm dòng trạng thái khiến fan xúc động.
Tin vui của hàng triệu khán giả 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'Giải trí -
GĐXH - Hai đêm concert đầu tiên của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới đây tại TP. Hồ Chí Minh.
Khoảnh khắc đẹp của Hồ Ngọc Hà bên cặp song sinh ở quê nhà Kim LýGiải trí -
GĐXH - Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý và cặp song sinh Lisa - Leon đã "chốt" kỳ nghỉ hè năm 2026 tại Thụy Điển. Năm nào nữ ca sĩ quê Quảng Trị cũng đưa các con về quê chồng để tận hưởng những ngày sum vầy bên gia đình nội.