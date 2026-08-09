Tin sao 9/8: Nguyễn Văn Chung hào hứng khoe huy chương, Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin nhập cuộc Miss World 2026

Chủ nhật, 19:28 09/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hào hứng khi tham gia giải chạy đầy ý nghĩa, trong khi Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin nhập cuộc tại Miss World 2026.

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Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ hình ảnh nhập cuộc tại Miss World 2026 được tổ chức tại Việt Nam. Bảo Ngọc cùng hơn 120 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới bước vào hành trình tranh tài tại Miss World 2026.

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Bảo Ngọc rạng rỡ, cuốn hút và đầy tự tin khi bước vào các hoạt động tại Miss World lần thứ 73.

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Gia đình ca sĩ Phương Trinh Jolie vừa kết thúc chuyến du ngoạn kéo dài 10 ngày tại Nhật Bản. Trong loạt ảnh vừa được nữ ca sĩ chia sẻ cho thấy chuyến đi thành công trong niềm vui của gia đình, đặc biệt là hai vợ chồng cô đã có những phút giây lãng mạn bên nhau.

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"10 ngày không quá dài, nhưng đủ để cả nhà có thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp: Cùng nhau đi qua những thành phố mới, ngắm những cảnh đẹp lần đầu được nhìn thấy, ăn những món ngon, trải nghiệm những điều thật khác biệt… và quan trọng nhất là có thêm những khoảnh khắc chỉ thuộc về gia đình mình", Phương Trinh Jolie viết.

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Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hào hứng chia sẻ hình ảnh tham gia giải chạy và nhận huy chương kỷ niệm sau khi kết thúc giải. 

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Được biết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã tham gia và hoàn thành chặng đường tại giải chạy "Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026" được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. 

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Diễn viên Thanh Huế gây chú ý với những hình ảnh trẻ trung, quyến rũ và tràn đầy năng lượng trong ngày cuối tuần.

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Vân Hugo chia sẻ khoảnh khắc làm giám khảo cuộc thi MC nhí truyền hình, cô đặc biệt ấn tượng với khả năng và tư duy của các thí sinh năm nay.

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Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi thu hút sự chú ý khi tham dự một sự kiện. Nàng hậu tự tin khoe vóc dáng lý tưởng cùng nụ cười rạng rỡ đầy thần thái.

(Ảnh FB nhân vật)

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