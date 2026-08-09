Tin sao 9/8: Nguyễn Văn Chung hào hứng khoe huy chương, Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin nhập cuộc Miss World 2026

"10 ngày không quá dài, nhưng đủ để cả nhà có thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp: Cùng nhau đi qua những thành phố mới, ngắm những cảnh đẹp lần đầu được nhìn thấy, ăn những món ngon, trải nghiệm những điều thật khác biệt… và quan trọng nhất là có thêm những khoảnh khắc chỉ thuộc về gia đình mình", Phương Trinh Jolie viết.

