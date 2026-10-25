Tôi nghe lén bố chồng nói chuyện “đầu tư lớn”, hí hửng tưởng đổi đời, cuối cùng lại câm nín không biết nên nói sao

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Tôi và chồng nhìn nhau như hóa đá, một thoáng bàng hoàng ập đến.

Tôi và anh cưới nhau đã gần 5 năm, có với nhau 2 đứa con được 2 và 5 tuổi. Anh là con út trong nhà, trên có 2 anh trai 2 chị gái thì đều ở xa. Mẹ chồng mất sớm, chúng tôi sống với bố chồng để tiện chăm sóc ông tuổi già.

Kinh tế vợ chồng tôi chẳng bao giờ khá giả. Anh làm nhân viên cửa hàng, lương chỉ đủ chi tiêu cơ bản; tôi làm văn phòng. Chúng tôi thèm một cơ hội để thay đổi, để thoát cảnh lo từng bữa cơm, để con có thể đi học năng khiếu như bạn bè.

Một buổi chiều nọ, đi lên sân thượng lấy quần áo, tôi vô tình nghe bố chồng đang nói chuyện điện thoại, giọng rất hứng khởi: "Ừ, chỗ đó đẹp, cũng hợp hướng, có mấy cái cây to nên mát mẻ, cậu cứ lo xong đi, sáng mai tôi cầm tiền sang đặt cọc". Không cần phải là người mua bán đất lâu năm, tôi cũng hiểu bố đang nói chuyện gì, nghe thấy vậy là trong lòng tôi đã mừng quýnh quáng lên rồi.

Tối chồng về, tôi hí hửng kể lại cho anh nghe. Anh nghe xong vừa mừng vừa hoài nghi, hỏi tôi có chắc mình nghe đúng không? Tôi phải khẳng định đi khẳng định lại, còn bảo giờ này chắc bố đang đếm tiền trong phòng để sáng mai đi đặt cọc.

Tôi nghe lén bố chồng nói chuyện “đầu tư lớn”, hí hửng tưởng đổi đời, cuối cùng lại câm nín không biết nên nói sao- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hai vợ chồng đang thậm thụt bàn tán thì thấy bố đi vào hỏi cách sử dụng google map để tìm vị trí. Chúng tôi càng sung sướng hí hửng hơn.

Nhưng khi tìm theo địa chỉ bố bảo, trên bản đồ lại hiện ra hình ảnh khu nghĩa trang. Vợ chồng tôi ngơ ngác nhìn nhau, bố cười khà khà hỏi: "Các con thấy chỗ này thế nào, mát mẻ, hướng Đông đón nắng, lại cao ráo, được đấy nhỉ".

Chồng tôi hỏi bố tìm chỗ đó làm gì? Ông liền đáp, ông thấy tuổi đã cao, cũng chẳng mấy chốc mà lại gần đất xa trời nên quyết định mua trước một suất đất ở nghĩa trang rồi xây sẵn mộ. Sau này con cái không phải lo nhiều cho ông.

Tôi và chồng nhìn nhau như hóa đá. Một thoáng bàng hoàng ập đến, cứ tưởng bố có tiền có của, vợ chồng sắp đổi đời, ngờ đâu ông lại mua đất nghĩa trang để lo trăm tuổi già. Vừa xấu hổ vì không lo được cho bố cuộc sống dễ chịu, để ông phải suy tính xa xôi như thế, tôi cũng vừa hụt hẫng. Tôi không biết có nên để bố mua đất xây mộ trước hay nên khuyên bố để việc đó sau này chúng tôi lo cho ông?

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