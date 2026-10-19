Trải nghiệm Honda SH Mode 2027 giá 59,7 triệu đồng bán tại Việt Nam nâng cấp công nghệ, thêm màn TFT 4,2 inch có xứng tầm

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Honda SH Mode 2027 bán tại Việt Nam nâng cấp công nghệ, thêm màn TFT 4,2 inch

Xe máy Honda SH Mode 2027 mở bán tại đại lý với giá niêm yết từ 59,68 triệu đồng

Thị trường xe máy tay ga Việt Nam đón nhận thêm phiên bản mới của Honda SH Mode 2027, mẫu xe được định vị ở phân khúc cao cấp hơn Vision và LEAD. Không chỉ thay đổi màu sắc, SH Mode thế hệ mới còn được Honda nâng cấp công nghệ hiển thị, tiện ích sử dụng và hệ thống kiểm soát khí thải.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, với việc bổ sung màn hình TFT 4,2 inch và cổng sạc USB-C, Honda SH Mode 2027 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên thiết kế thanh lịch, tiện nghi và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị.





Honda SH Mode 2027 thay đổi diện mạo, lần đầu có màn hình TFT 4,2 inch

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở hệ thống phanh, màu sắc và cách hoàn thiện ngoại thất, giúp khách hàng có thêm lựa chọn theo nhu cầu sử dụng.

So với Honda Vision và LEAD, SH Mode vẫn thuộc nhóm xe tay ga có giá bán cao hơn. Vì vậy, lợi thế của mẫu xe này không nằm ở mức giá rẻ nhất mà chủ yếu ở thiết kế, trang bị và định vị sản phẩm.

Ở phiên bản mới, Honda tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của dòng SH Mode với những đường nét mềm mại, thanh lịch và thân xe cân đối.

Phần đầu xe được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn, kết hợp hệ thống đèn LED với các chi tiết mạ chrome kéo dài từ cụm đèn đến thân xe. Những thay đổi này giúp mẫu xe giữ được phong cách sang trọng vốn có, đồng thời tạo sự khác biệt so với phiên bản trước.

Bên cạnh thiết kế, Honda còn bổ sung những tùy chọn màu sắc mới. Phiên bản Thể thao có thêm màu Trắng Đen, hướng đến phong cách hiện đại và cá tính. Bản Đặc biệt được bổ sung màu Xanh Đen, kết hợp logo SH Mode màu vàng kim trên thân xe.

Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn cũng có tùy chọn Trắng Đen mới, mang đến diện mạo trẻ trung hơn. Tuy nhiên, nâng cấp đáng chú ý nhất trên Honda SH Mode 2027 nằm ở khu vực điều khiển.

Honda tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của dòng SH Mode với những đường nét mềm mại,

Lần đầu tiên, mẫu xe máy này được trang bị màn hình TFT màu kích thước 4,2 inch, thay cho phong cách hiển thị truyền thống.

Màn hình mới có khả năng hiển thị màu sắc và thông tin vận hành trực quan hơn, đồng thời tạo cảm giác hiện đại cho khu vực tay lái. Đây là nâng cấp có ý nghĩa đối với nhóm khách hàng trẻ, khi màn hình TFT đang ngày càng xuất hiện nhiều trên các dòng xe máy cao cấp.

Ngoài ra, Honda tiếp tục sử dụng khung dập hàn eSAF, hướng đến việc cân bằng giữa trọng lượng, độ cứng và khả năng vận hành ổn định. Động cơ đạt chuẩn EURO 4, bổ sung USB-C và cảnh báo quên tắt khóa

Không chỉ thay đổi thiết kế, Honda SH Mode 2027 còn được cải tiến động cơ eSP, đặc biệt ở hệ thống xử lý khí thải.

Theo Honda Việt Nam, những điều chỉnh này giúp mẫu xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4, phù hợp với xu hướng nâng cao yêu cầu môi trường đối với phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.

Honda SH Mode 2027 còn được cải tiến động cơ eSP, đặc biệt ở hệ thống xử lý khí thải.

Bên cạnh đó, SH Mode 2027 tiếp tục được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước trên ba phiên bản Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao.

ABS hỗ trợ hạn chế hiện tượng bó cứng bánh xe khi phanh gấp, đặc biệt trên mặt đường có độ bám thấp. Tuy nhiên, công nghệ này không thay thế việc giữ khoảng cách an toàn và sử dụng phanh đúng cách.

SH Mode 2027 tiếp tục được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Một điểm mới khác là chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện, lần đầu được bổ sung vào hệ thống khóa thông minh Smart Key của SH Mode.

Trang bị này giúp người dùng nhận biết khi chưa tắt khóa đúng cách, hạn chế những bất tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày. Hộc chứa đồ phía trước cũng được nâng cấp cổng sạc sang chuẩn USB Type-C, thuận tiện hơn với các dòng điện thoại và thiết bị điện tử hiện đại.

Trong khi đó, khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 18,5 lít, đáp ứng nhu cầu mang theo áo mưa, túi xách nhỏ và những vật dụng cá nhân thiết yếu.

Giá Honda SH Mode 2027

Theo Tạp chí Phụ nữ mới, Honda Việt Nam chính thức đưa SH Mode 2027 ra thị trường từ ngày 2/10/2026 thông qua hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.

Mẫu xe tiếp tục được phân phối với bốn phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao, đi kèm hai cấu hình hệ thống phanh CBS và ABS.

Theo bảng giá công bố, phiên bản Tiêu chuẩn sử dụng phanh CBS có giá thấp nhất, trong khi ba phiên bản còn lại đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Bảng giá đề xuất Honda SH Mode 2027 cập nhật giữa tháng 10/2026:

Phiên bản Phanh Giá VAT 8% Giá VAT 10% Tiêu chuẩn CBS 59.684.727 đồng 60.790.000 đồng Cao cấp ABS 64.692.000 đồng 65.890.000 đồng Đặc biệt ABS 65.870.182 đồng 67.090.000 đồng Thể thao ABS 66.361.091 đồng 67.590.000 đồng

Đây là giá bán lẻ đề xuất theo hai mức thuế VAT được Honda công bố, chưa bao gồm chi phí đăng ký, biển số và các khoản phát sinh. Giá thực tế tại đại lý HEAD có thể chênh lệch. Như vậy, nếu tính theo mức VAT 8%, giá Honda SH Mode 2027 dao động từ khoảng 59,7 triệu đồng đến 66,4 triệu đồng.

Hiện nay, khách hàng có nhu cầu mua xe trong tháng 10/2026 nên tham khảo giá bán thực tế tại nhiều đại lý HEAD, bởi mức giá niêm yết chưa phản ánh đầy đủ chi phí lăn bánh và các chương trình bán hàng tại từng khu vực.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

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SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.