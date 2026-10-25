"Trâu điên" húc chủ và người đi đường, phá đám cưới: Chủ vừa mua trâu chở về tới nhà thì xảy ra chuyện

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh hai con trâu tấn công nhiều người trên đường xảy ra tại thôn Tân Lập, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, lan truyền trên mạng xã hội đã khiến người xem kinh hãi. Trong đoạn clip, ban đầu 2 con trâu lao vào tấn công đôi vợ chồng đi xe máy. Sau đó, con vật tiếp tục chạy trên đường và tấn công nhiều người khác. Một số người dân đã tìm cách khống chế con vật.

Báo VTC News cho hay, theo thông tin ban đầu, chủ của con trâu là ông L.V.M. (44 tuổi, người địa phương). Ông M. vừa mua 2 con trâu từ nơi khác và chở về bằng xe tải. Trong lúc đưa con vật xuống xe, trâu bất ngờ lao vào tấn công ông M. khiến người đàn ông bị thương nặng.

Con trâu sau đó bỏ chạy ra đường và liên tục tấn công người đi bộ và người điều khiển xe máy. Tiếp đó, con vật còn di chuyển trên quãng đường khoảng 1km và lao vào húc nhiều người, húc hư hỏng một xe máy và một ô tô đỗ ven đường, lao vào một đám cưới ở ven đường, húc đổ bàn tiệc, làm vỡ chén bát.

Hình ảnh con trâu tấn công người đi đường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Khi con trâu chạy vào một bãi chứa vật liệu tại thôn Tân Lập, nhiều người dân đã đóng cổng, không chế con vật bên trong.

Vụ việc đã khiến ít nhất 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, ông M. bị thương nặng, gãy xương chậu, gãy chân, có nhiều vết thương trên cơ thể và được chuyển đến TP.HCM để cấp cứu, điều trị. Những người còn lại được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà trong tình trạng đa chấn thương.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, bà Mai Thị Tám - nạn nhân bị trâu húc cho biết thời điểm xảy ra sự việc, bà cùng chồng đang đi xe máy sát lề đường thì bị trâu lao tới. Chồng bà Tám đánh lái để tránh thì bị đổ xe, 2 vợ chồng bị ép sát vào cổng tôn nhà dân. Bà Tám bị trâu húc vào cổ và nhiều chỗ trên người. Chồng bà Tám chạy lại, thu hút con trâu về phía mình để bảo vệ vợ.

Báo Công an nhân dân cho biết thêm, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà sau khi tiếp nhận thông tin đã cử lực lượng Công an, quân sự đến bảo vệ hiện trường, canh giữ khu vực, bảo đảm an toàn cho người dân. Lực lượng chức năng sau đó đã hạ gục con trâu điên.