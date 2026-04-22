Trung Quân Idol là ai?

Thành công trong âm nhạc nhưng Trung Quân Idol lại rất kín tiếng về đời tư. Chính vì vậy, khi mới đây MXH xuất hiện thông tin, nam ca sĩ bạo hành một người phụ nữ trong quán bar đã khiến nhiều người quan tâm. Tối 21/4, Trung Quân Idol đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân nhưng sau đó gỡ bỏ và khóa trang cá nhân. Được biết, hiện tại, cơ quan công an đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Trung Quân Idol bị tố có hành vi hành hung nữ bác sĩ tại một địa điểm trên địa bàn.