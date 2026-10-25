Từ 1/12/2026, phải có hệ thống camera giám sát tại các phòng thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 88/2026/TT-BGDĐT ngày 16/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2025/TT-BGDĐT ngày 24/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, Thông tư quy định tại các phòng thi, khu vực hành lang, phòng bảo quản đề thi, phòng chứa bài thi, phòng làm việc của Hội đồng coi thi phải có hệ thống camera giám sát bảo đảm:

Hệ thống camera chỉ được kết nối hữu tuyến (có dây) trong mạng cục bộ (không kết nối Internet) bảo đảm chỉ những người có thẩm quyền mới được phép truy cập. Màn hình hiển thị hình ảnh camera đặt tại phòng làm việc của Hội đồng coi thi.

Camera hoạt động ghi hình liên tục trong suốt quá trình tổ chức thi, kể từ khi Hội đồng coi thi bắt đầu làm việc cho đến khi hoàn thành công tác coi thi. Camera phải ghi hình đầy đủ, bao quát toàn bộ quá trình vận chuyển, bàn giao đề thi từ phòng làm việc của Hội đồng coi thi đến các phòng thi; quá trình làm bài của thí sinh; hoàn thành việc đóng gói niêm phong túi bài thi tại Hội đồng coi thi.

Quản lý và lưu trữ dữ liệu ghi hình camera

Về quản lý và lưu trữ dữ liệu ghi hình camera, Chủ tịch Hội đồng coi thi phân công người quản lý, kiểm tra, theo dõi hệ thống camera; thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống camera.

Ngay sau khi kết thúc công tác coi thi, đóng gói niêm phong và bàn giao các túi bài thi để gửi về Bộ GDĐT, Hội đồng coi thi thực hiện niêm phong thiết bị lưu trữ dữ liệu (thẻ nhớ/ổ cứng) của hệ thống camera dưới sự chứng kiến và ký niêm phong của Chủ tịch Hội đồng coi thi, người được phân công quản lý hệ thống camera và công an.

Thiết bị lưu trữ dữ liệu sau khi niêm phong được bàn giao cho đơn vị tổ chức thi để bảo quản trong thời gian tối thiểu 09 tháng bắt đầu từ thời điểm kết thúc việc coi thi.

Dữ liệu camera là căn cứ để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức thi.

Thông tư 88/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 1/12/2026.