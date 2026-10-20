Từng thất vọng vì con trai không cho sống cùng sau nghỉ hưu, tôi hối hận sau một lần nằm viện

Nghỉ hưu, tôi buồn lòng vì con trai từ chối sống cùng cha mẹ

Tôi tên Hồng Vân, năm nay 60 tuổi, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi. Cả hai vợ chồng đều đã nghỉ hưu, tổng lương hưu mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng.

Chúng tôi có một người con trai 39 tuổi, đang làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân với mức lương khoảng 31 triệu đồng/tháng. Con dâu làm nhân viên văn phòng, thu nhập khoảng 15 triệu đồng.

Khi con trai kết hôn, tôi vừa nghỉ hưu. Nghĩ rằng từ nay cuộc sống đã ổn định, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tôi từng hy vọng sẽ thường xuyên sang nhà con giúp đỡ việc nhà, chăm lo những chuyện lặt vặt.

Xa hơn, tôi còn nghĩ rằng khi tuổi già đến, vợ chồng tôi có thể sống gần con cháu để tiện chăm sóc lẫn nhau.

Thế nhưng, mong muốn ấy nhanh chóng bị dập tắt. Con trai nói căn nhà của hai vợ chồng còn chật, nếu bố mẹ đến ở sẽ không thoải mái. Con đưa ra nhiều lý do, câu nào cũng nói là vì muốn tốt cho chúng tôi.

Tôi hiểu con cái đã trưởng thành, có gia đình riêng và cần không gian sống độc lập. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Tôi cho rằng con trai không muốn bố mẹ sống cùng, thậm chí nghĩ rằng những năm tháng vất vả nuôi con chẳng được đền đáp như mình mong đợi.

Suốt một thời gian dài, tôi và chồng đều mang tâm trạng thất vọng. Tôi dần hiểu rằng tuổi già không thể chỉ trông chờ vào con cái. May mắn là hai vợ chồng có lương hưu ổn định, không phải phụ thuộc tài chính vào các con.

Tôi tự nhủ, khi sức khỏe yếu đi, chúng tôi có thể thuê người giúp việc hoặc tìm đến một cơ sở chăm sóc người cao tuổi phù hợp.

Tôi nghĩ chỉ cần có tiền, chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống về già là đủ nhưng một biến cố bất ngờ đã khiến tôi nhìn nhận lại mọi chuyện.

Tôi chợt nhận ra mình đã quá chú ý đến việc con trai không đồng ý sống cùng cha mẹ mà quên mất những điều các con vẫn làm cho mình. Ảnh minh họa

Nằm viện sau ca phẫu thuật, tôi bất ngờ khi các con xuất hiện

Không lâu sau Tết, tôi chẳng may bị ngã, khiến vùng thắt lưng đau dữ dội và phải nhập viện phẫu thuật.

Ba ngày trước khi mổ, chồng luôn túc trực bên cạnh. Ban đầu, tình trạng của tôi chưa quá nghiêm trọng, tôi vẫn có thể tự ăn uống và vệ sinh cá nhân. Chồng chỉ cần hỗ trợ một số việc nhỏ nên mọi chuyện tương đối thuận lợi.

Nhưng sau phẫu thuật, khi thuốc gây mê hết tác dụng, tôi mới thực sự cảm nhận được cơn đau. Chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến tôi nhăn mặt, nhiều lúc muốn tự xoay người cũng không thể làm được.

Sức khỏe của chồng vốn không tốt, ông không thể một mình chăm sóc tôi trong tình trạng ấy nên đành gọi con trai và con dâu đến giúp đỡ. Thú thật, tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng các con có thể từ chối hoặc chỉ ghé qua một lát. Tôi thậm chí nghĩ đến chuyện thuê người chăm sóc ngay từ đầu.

Vậy mà con trai vẫn đến bệnh viện. Con ở lại với mẹ một ngày, sau đó con dâu và chồng tôi thay nhau chăm sóc tôi trong những ngày tiếp theo.

Dĩ nhiên, cuộc sống giữa mẹ chồng và nàng dâu không phải lúc nào cũng êm ả. Con dâu đôi khi than phiền vì mệt mỏi, hai mẹ con có những lúc lời qua tiếng lại. Mỗi lần như vậy, tôi lại bảo con nếu thấy quá vất vả thì cứ về nhà, tôi có tiền để thuê người chăm sóc.

Nhưng con dâu chỉ đáp lại vài câu rồi tiếp tục làm những việc cần thiết. Một lúc sau, con lại trở về trạng thái bình thường, không để những lời khó chịu trước đó ảnh hưởng đến việc chăm sóc tôi.

Lúc ấy, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tấm lòng của các con. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là trách nhiệm mà con cái phải thực hiện với cha mẹ. Cho đến khi gặp người bạn cùng phòng, tôi mới nhận ra mình đã nhìn nhận mọi chuyện phiến diện đến mức nào.

Gặp người bạn cùng phòng, tôi mới hiểu phúc báo lớn nhất của tuổi già

Ba ngày sau ca phẫu thuật, phòng bệnh của tôi có thêm một người phụ nữ tên Hồng. Chị cũng bị chấn thương vùng thắt lưng và phải phẫu thuật. Chúng tôi nhanh chóng làm quen, thường xuyên trò chuyện để vơi đi cảm giác buồn chán trong những ngày nằm viện.

Hoàn cảnh của chị khiến tôi không khỏi xót xa. Chị được một người cháu trai đưa đến bệnh viện rồi thuê người chăm sóc vì không có ai thường xuyên ở bên.

Thế nhưng, người giúp việc ấy lại không tận tâm. Có lúc, bà ta chỉ mải mê xem điện thoại, thậm chí còn cáu gắt với chị. Có lần, bà ta ra ngoài chơi mà quên mang cơm về cho người bệnh.

Thấy vậy, tôi thường nhờ con dâu mang thêm cơm giúp chị. Dù không phải người thân, con dâu tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ khi biết người nằm cạnh đang gặp khó khăn.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là chị Hồng gần như không có quyền tự quyết trong việc chăm sóc bản thân. Thẻ lương hưu của chị do cháu trai giữ để chi tiêu, muốn thay người giúp việc hay sắp xếp việc gì cũng phải thông qua cháu.

Trong suốt hơn nửa tháng nằm viện, cháu trai chỉ đến thăm chị hai lần. Lần đầu là khi đưa chị nhập viện, lần thứ hai là lúc cần ký giấy tờ phẫu thuật. Dù chị vẫn cần được theo dõi thêm, người cháu lại muốn chị xuất viện sớm để giải quyết việc thanh toán bảo hiểm.

Tôi không biết giữa hai người còn những khúc mắc nào khác, nhưng nhìn cảnh chị phải tự xoay xở trong lúc đau yếu, tôi thực sự thấy buồn.

Một hôm, khi chuẩn bị rời viện, chị Hồng ngồi trên xe lăn đến chào tôi. Chị nhìn tôi rồi nói rằng chị rất ngưỡng mộ vì tôi có con dâu ở bên chăm sóc.

Theo phép lịch sự, tôi đáp lại rằng mình cũng ngưỡng mộ chị vì chị có lương hưu cao, con cháu quan tâm. Nói xong câu ấy, tôi bỗng thấy lòng trĩu xuống. Tôi chợt nhận ra mình đã quá chú ý đến việc con trai không đồng ý sống cùng cha mẹ mà quên mất những điều các con vẫn làm cho mình.

Nghỉ hưu hạnh phúc không chỉ nằm ở tiền bạc hay chuyện sống chung

Sau lần nằm viện ấy, tôi bắt đầu nhìn con trai và con dâu bằng một ánh mắt khác.

Trước đây, tôi từng cho rằng con trai không muốn bố mẹ sống cùng đồng nghĩa với việc con không quan tâm đến cha mẹ. Nhưng thực tế, các con vẫn có công việc, gia đình và những trách nhiệm riêng. Không sống chung không có nghĩa là hoàn toàn thờ ơ.

Khi tôi thực sự cần giúp đỡ, con trai đã có mặt. Con dâu dù có lúc mệt mỏi, than phiền vẫn ở lại chăm sóc mẹ chồng. Chồng tôi cũng cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Suốt nửa tháng nằm viện, tôi không bị bỏ mặc một mình giữa những lúc đau đớn và bất tiện nhất.

So với hoàn cảnh của chị Hồng, tôi hiểu mình may mắn hơn rất nhiều. Tôi có khoản lương hưu đủ trang trải cuộc sống, có người bạn đời đồng hành và có những đứa con sẵn lòng xuất hiện khi gia đình gặp khó khăn.

Tôi vẫn cho rằng chuẩn bị tài chính là điều quan trọng để tuổi già được chủ động. Người lớn tuổi cần có khoản tiết kiệm riêng, duy trì sức khỏe và không nên đặt toàn bộ hy vọng vào con cái. Tuy nhiên, tiền bạc dù cần thiết cũng không thể thay thế hoàn toàn sự quan tâm, sẻ chia giữa những người thân trong gia đình.

Điều quan trọng không nhất thiết là con cái phải sống cùng cha mẹ, mà là khi cha mẹ đau yếu, các con có sẵn lòng hỏi han, hỗ trợ và cùng tìm cách giải quyết vấn đề hay không. Ngược lại, cha mẹ cũng cần tôn trọng cuộc sống riêng của con, tránh biến sự hy sinh ngày trước thành áp lực khiến con cái cảm thấy mắc nợ.

Giờ đây, tôi không còn quá buồn lòng vì mong muốn sống cùng con trai không thành hiện thực. Tôi hiểu rằng mỗi gia đình có một cách gắn kết khác nhau, và tình cảm không thể chỉ được đo bằng khoảng cách dưới cùng một mái nhà.

Sau biến cố ấy, tôi càng trân trọng những gì mình đang có. Với tôi, phúc báo lớn nhất khi về già không phải là có bao nhiêu tiền hay được con cái phụng dưỡng theo cách mình mong muốn, mà là vẫn có người thân quan tâm khi bản thân yếu lòng, đau ốm và cần giúp đỡ.

Tuổi già có thể không diễn ra đúng như những gì chúng ta từng hình dung. Nhưng nếu biết chuẩn bị cho bản thân, tôn trọng con cái và trân trọng những tình cảm hiện hữu, chúng ta vẫn có thể sống an yên, chủ động và hạnh phúc trong những năm tháng còn lại.