Tưởng mẹ chồng ghét bỏ vì 7 năm chỉ gọi bằng 'cô', bí mật trong phòng hồi sức khiến tôi bật khóc

Ngày tôi chuẩn bị về làm dâu, nhiều người đã ái ngại rỉ tai rằng mẹ chồng tôi là người đàn bà thép, suy nghĩ phong kiến, cực kỳ khắt khe và kiệm lời. Bảy năm sống chung dưới một mái nhà, tôi đã thấm thía thế nào là sự lạnh nhạt khép kín. Bà không mắng chửi, không gây khó dễ, nhưng cách bà tạo khoảng cách luôn khiến tôi cảm thấy mình như một người khách trọ bên lề gia đình.

Khi tôi nấu một mâm cơm chỉn chu, bà nếm thử rồi buông một câu: "Cô nấu hơi ngọt". Ngày tôi sinh con gái đầu lòng, bà lẳng lặng vào viện chăm ba hôm chăm sóc chu đáo nhưng tuyệt nhiên không nói với con dâu một câu vỗ về. Sống bên người mẹ chồng như thế, tôi học cách nhẫn nhịn, lễ phép đầy đủ bổn phận nhưng lòng luôn giữ một ranh giới vô hình.

Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến đầu tuần này, khi mẹ chồng tôi đột ngột ngã quỵ vì tai biến mạch máu não. Căn nhà đảo lộn. Chồng tôi và chị chồng khóc ròng ngoài hành lang bệnh viện khi bác sĩ tiên lượng tình trạng của bà rất xấu.

Cuộc nói chuyện kỳ lạ nơi phòng hồi sức cấp cứu

Trưa hôm qua, khi chỉ số sinh tồn của mẹ chồng tạm thời ổn định, bác sĩ cho phép một người thân vào phòng thăm 5 phút. Chồng tôi vội vã đứng dậy nhưng cô y tá bước ra nói: "Bệnh nhân tỉnh táo và chỉ đích danh muốn gặp cô con dâu, những người khác xin vui lòng đợi bên ngoài".

Hành động của mẹ chồng khiến cả chồng và chị chồng tôi đều ngỡ ngàng, khó hiểu. Bản thân tôi bước vào phòng với tâm thế bất an. Trên chiếc giường bệnh trắng muốt, mẹ chồng tôi nằm lọt thỏm, gương mặt gầy guộc sạm đi vì bệnh tật. Thấy tôi tiến lại gần, bà khó nhọc mở mắt, dùng bàn tay run rẩy trùm một chiếc bọc nhung đỏ cũ kỹ vào lòng bàn tay tôi.

Bà thều thào, giọng đứt quãng: "Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Trong này là chiếc kiềng vàng cổ của mẹ đẻ tôi để lại và cuốn sổ đất ở quê. Tôi không giao cho thằng Thành vì tính nó hoang phí, giao cho chị chồng cô thì sợ bên nhà chồng nó nhòm ngó. Bảy năm qua, tôi lẳng lặng quan sát cô. Cô là đứa gan góc, biết nhẫn nhịn và biết lo toan cho gia đình. Tôi giữ khoảng cách, chưa bao giờ gọi cô là con vì tôi sợ cái danh xưng ấy làm cô áp lực, sợ mình can thiệp quá sâu rồi sinh ra mâu thuẫn...".

Nắm chặt bàn tay mẹ chồng trên giường bệnh cùng chiếc túi nhung đỏ, người con dâu bật khóc khi biết được sự thật đằng sau 7 năm bị đối xử lạnh nhạt. Ảnh minh họa

Bí mật đằng sau thái độ lạnh nhạt của mẹ chồng

Tôi lặng người, nước mắt tự nhiên dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng trước một ứng xử quá đỗi bất ngờ. Mẹ chồng tôi mím môi, thở dốc một hơi rồi nói tiếp: "Bản thân tôi ngày xưa làm dâu chịu nhiều cay đắng vì mẹ chồng suốt ngày ngọt nhạt nhưng thâm sâu. Khi có cô, tôi tự hứa sẽ làm một người mẹ chồng không can thiệp, không vồn vã giả tạo. Tôi gọi cô là 'cô' vì muốn tôn trọng sự độc lập của cô dưới nếp nhà này. Tôi biết cô nghĩ tôi lạnh lùng, nhưng căn nhà này, miếng đất này, tôi chỉ tin tưởng duy nhất một mình cô có đủ bản lĩnh để giữ lại cho cháu nội...".

Nói đoạn, đôi bàn tay gầy gò đầy dây truyền dịch của bà siết nhẹ lấy tay tôi. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ khoảng cách và những tủi hờn tích tụ suốt bảy năm làm dâu trong lòng tôi hoàn toàn vỡ tan.

Tôi nhận ra mình đã quá phiến diện khi dùng sự nhạy cảm của tuổi trẻ để phán xét sự im lặng của người già. Phía sau vẻ bề ngoài nghiêm khắc, xa cách của bà không phải là sự ghét bỏ, mà là một cách yêu thương khép kín, một sự tôn trọng ranh giới tuyệt đối và một niềm tin tưởng thầm lặng dành cho con dâu.

Bước ra khỏi phòng bệnh, tôi nhìn chiếc bọc nhung đỏ trong tay mà lòng nặng trĩu những cảm xúc khó tả. Chồng tôi tiến lại hỏi mẹ dặn gì, tôi chỉ ôm lấy anh và bảo mẹ dặn hai đứa phải sống hòa thuận, bảo bọc lẫn nhau. Bí mật về niềm tin của mẹ chồng, tôi sẽ giữ lại cho riêng mình như một món nợ ân tình thiêng liêng.

Mẹ chồng tôi vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, ranh giới sinh tử vẫn lơ lửng. Nhưng giờ đây, mỗi khi được vào nắm lấy bàn tay gầy gò của bà, tôi không còn cảm thấy sự lạnh nhạt nữa. Tôi ngồi bên giường bệnh, lầm bầm khấn nguyện và lần đầu tiên trong đời, tôi gọi thầm hai từ "mẹ ơi" từ sâu thẳm lòng mình.

Phương Liên

Chồng cũ biệt tích 4 năm bỗng tìm về đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ kèm lời đề nghị kỳ quặc, lý do đằng sau khiến tôi lặng người GĐXH - Suốt 4 năm sau ngày ra tòa, chồng cũ coi mẹ con tôi như người xa lạ, không một lời hỏi han, không một đồng chu cấp. Thế nhưng đúng vào tuần tôi đang phát thiệp mời cho ngày tái hôn, anh bỗng nhiên xuất hiện với một đề nghị kỳ quặc cùng bí mật khiến tôi lặng người.