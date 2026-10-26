Vì sao phải dừng xây dựng khẩn cấp tòa nhà cao gấp đôi Landmark 81, vốn đầu tư 211.000 tỷ đồng, đã huy động 30.000 công nhân

Dừng xây dựng khẩn cấp tòa nhà cao gấp đôi Landmark 81, vốn đầu tư 211.000 tỷ đồng, đã huy động 30.000 công nhân

Nakheel Tower tại Dubai





Thông tin Tạp chí điện từ Việt Nam hàng ngày dịch, năm 2008, Dubai công bố kế hoạch xây dựng Nakheel Tower – siêu công trình cao hơn 1 km, được kỳ vọng trở thành tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới ở thời điểm đó.

Dự án do Nakheel Properties phát triển, là tâm điểm của tổ hợp đô thị Nakheel Harbour and Tower. Công trình được quy hoạch trên diện tích khoảng 270 ha, gần kênh Arabian Canal và trung tâm thương mại Ibn Battuta Mall.

Theo Gulf News, tòa tháp dự kiến cao hơn 1.000 m, có trên 200 tầng và cần khoảng 500.000 m³ bê tông. Với chiều cao theo phương án thiết kế, Nakheel Tower sẽ vượt Burj Khalifa – tòa nhà cao 828 m tại Dubai hơn 170 m. Nếu so với Landmark 81 tại TP.HCM có chiều cao 461,2 m, công trình này cao gấp hơn 2 lần.

Nakheel Tower được định hướng trở thành trung tâm của khu đô thị tích hợp nhà ở, văn phòng, khách sạn, thương mại và không gian công cộng. Toàn bộ tổ hợp dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh sống của hơn 55.000 người và tạo việc làm cho khoảng 45.000 người.

Về kiến trúc, tòa tháp được thiết kế gồm bốn phần tháp hợp thành một cấu trúc thống nhất. Với chiều cao vượt 1 km, công trình đặt ra nhiều thách thức về kết cấu, hệ thống thang máy và vận hành, đòi hỏi nguồn lực kỹ thuật và tài chính đặc biệt lớn.

Vốn đầu tư của dự án được ước tính khoảng 8,16 tỷ USD, tương đương khoảng 211.000 tỷ đồng và mất ít nhất một thập kỷ để hoàn thành.

Nguyên nhân dừng xây dựng khẩn cấp tòa nhà cao gấp đôi Landmark 81

Thông tin Tạp chí Người quan sát đăng tải, tham vọng này nhanh chóng gặp trở ngại khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 khiến thị trường bất động sản Dubai suy yếu. Tín dụng thắt chặt, dòng vốn đầu tư giảm và nhu cầu mua bất động sản đi xuống, buộc nhiều chủ đầu tư phải trì hoãn hoặc xem xét lại các dự án quy mô lớn.

Tháng 1/2009, The National đưa tin công việc tại Nakheel Tower đã bị đình trệ trong khoảng một năm. Đại diện Nakheel cho biết việc thi công nền móng sẽ chỉ được tiếp tục sau 12 tháng, trong khi riêng giai đoạn này dự kiến mất khoảng ba năm. Một số nhân sự tham gia dự án cũng đã bị cho nghỉ việc.

Đến cuối năm 2009, áp lực tài chính tại Dubai World – tập đoàn mẹ của Nakheel càng khiến triển vọng dự án thêm khó khăn. Nakheel Tower không được tái khởi động theo kế hoạch và cuối cùng bị hủy bỏ, khép lại tham vọng xây dựng một trong những siêu tòa tháp cao nhất thế giới.



