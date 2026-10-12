VNVC tiêm hơn 100.000 liều vắc xin tay chân miệng, bảo vệ trẻ trước nguy cơ biến chứng nặng

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vaccine tay chân miệng giúp phòng chủng virus EV71 được cấp phép lưu hành từ tháng 3/2026, dành cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, phác đồ gồm 2 hoặc 3 mũi tùy độ tuổi bắt đầu tiêm.

Đông đảo phụ huynh đưa trẻ đến VNVC tiêm vaccine tay chân miệng và đăng ký đặt giữ các mũi tiếp theo, chủ động bảo vệ con giữa cao điểm mùa bệnh. Ảnh: Mộc Thảo

Từ ngày 25/9, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đưa vaccine tay chân miệng về Việt Nam và triển khai tiêm tại gần 300 trung tâm ở 31 tỉnh, thành, giúp trẻ từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận vaccine sớm. Với gần 10 năm kinh nghiệm triển khai hơn 20 loại vaccine thế hệ mới tại Việt Nam, cùng hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đồng bộ và mạng lưới xe lạnh chuyên dụng, VNVC có khả năng phân phối vaccine nhanh chóng đến khắp các tỉnh thành, bảo đảm điều kiện bảo quản và vận chuyển an toàn đến các địa phương, kể cả trong những tình huống khẩn cấp.

Chỉ sau hơn hai tuần, đã có hơn 100.000 trẻ em được tiêm vaccine tay chân miệng. Các gia đình cũng chủ động đặt trước vaccine để hoàn thành phác đồ cho con hoặc sẵn sàng khi con đủ điều kiện tiêm chủng. Đặc biệt, VNVC đã kịp thời hỗ trợ gần 3 tỷ đồng cho các gia đình đăng ký trọn phác đồ vaccine tay chân miệng, giúp phụ huynh yên tâm tiêm đầy đủ và đúng lịch cho con.

Theo bác sĩ Chính, bên cạnh trẻ tiêm phòng trước khi đi học, nhiều trẻ từng mắc bệnh hai, ba lần cũng được cha mẹ đưa đến tư vấn phòng bệnh tay chân miệng sớm.

Tại Tuyên Quang, chị Minh Hương, 28 tuổi, ở phường Phan Thiết, đưa con trai Minh Hiếu, 28 tháng tuổi, đến VNVC tiêm sau khi khỏi bệnh hơn một tuần. Chị tìm hiểu vaccine trong hơn hai tuần chăm con mắc bệnh tại nhà. "Con đau miệng không ăn được, cứ quấy khóc, nhìn thương lắm. Bé sắp đi học, gia đình muốn tiêm sớm để phòng bệnh do EV71", chị nói.

Nhiều phụ huynh ở các tỉnh, thành khác đưa con đến VNVC tiêm vaccine tay chân miệng. Ảnh: Mộc Thảo

Tại Đắk Lắk, vợ chồng chị Thu Hậu, 31 tuổi, ở xã Quảng Phú, đưa con gái Gia Hân, 2 tuổi, đến VNVC Cư M'gar tiêm vaccine phế cầu và tư vấn thêm vaccine tay chân miệng. Hiện bé sắp đi học và gia đình muốn tiêm sớm để yên tâm hơn. Gia đình chị là một trong những khách hàng thân thiết của VNVC Cư M'gar.

Ở Cà Mau, vợ chồng chị Châu Thơ đăng ký tiêm cho con gái Phương Anh 9 tháng tuổi và con trai 30 tháng tuổi ngay khi biết Việt Nam có vaccine. Con trai từng mắc tay chân miệng hai lần, sốt, đau miệng, quấy khóc, bỏ ăn khiến chị lo biến chứng thần kinh. Từng vất vả chăm con mắc tay chân miệng, gia đình rất mừng khi VNVC Cà Mau có vaccine tay chân miệng cùng lúc với các thành phố lớn để tiêm sớm cho con.

Bé trai hơn 1 tuổi ở TPHCM mắc tay chân miệng chủng EV71 nhanh chóng chuyển từ độ 1 lên độ 4, phải đặt ECMO, lọc máu liên tục tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tay chân miệng do virus đường ruột Enterovirus gây ra, lưu hành quanh năm với hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn ca mắc mỗi năm. EV71 là chủng nguy hiểm, có thể gây biến chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp nghiêm trọng. Chủng này liên quan đến các đợt dịch lớn năm 2011-2012 khiến hơn 200 trẻ tử vong; năm 2023 ghi nhận 31 trẻ tử vong.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 110.000 ca mắc và gần 10 trường hợp tử vong. Tháng 9-11 là mùa cao điểm, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, số bệnh nhi nặng tăng gấp đôi, nhiều trẻ phải thở máy, hồi sức tích cực.

Vắc xin phòng EV71 được cấp phép từ tháng 3/2026, dành cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi, với lịch tiêm 2 hoặc 3 mũi tùy độ tuổi bắt đầu tiêm.

Vắc xin là thành quả nghiên cứu hơn 15 năm, được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với hơn 2.500 trẻ Việt Nam. Nghiên cứu ghi nhận hiệu lực bảo vệ khoảng gần 97% và ngăn ngừa nhập viện do EV71 cao; không có ca mắc bệnh hoặc nhập viện trong 600 ngày theo dõi sau tiêm.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết đã theo dõi quá trình nghiên cứu vaccine tại Việt Nam. Từng chứng kiến bệnh nhi nguy kịch do EV71 và nỗi lo của gia đình ngoài phòng hồi sức, ông xem vaccine là "vũ khí mới", mong nhiều trẻ được tiêm sớm, đủ phác đồ để giảm gánh nặng điều trị, giúp cha mẹ an tâm khi con đến trường.

Hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đồng bộ và mạng lưới xe lạnh chuyên dụng giúp VNVC bảo đảm chất lượng vaccine, cung ứng kịp thời đến các địa phương. Ảnh: Mộc Thảo

Đại diện Substipharm Biologics (Thụy Sĩ), đơn vị phối hợp cùng VNVC đưa vaccine phòng tay chân miệng về Việt Nam, rất ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo và cách VNVC triển khai vaccine nhanh chóng, chuyên nghiệp trên toàn hệ thống, giúp nhiều trẻ em Việt Nam sớm tiếp cận thêm một biện pháp phòng bệnh. "Chúng tôi kỳ vọng việc mở rộng tiếp cận vaccine và tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch sẽ góp phần giảm gánh nặng bệnh tay chân miệng do EV71 tại Việt Nam", đại diện Substipharm Biologics chia sẻ.

Quỳnh Linh (VNVC)