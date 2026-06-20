Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc giá 23 triệu đồng trang bị hiện đại, đi 100km hết chưa tới 2 lít xăng rẻ chỉ như Wave Alpha quay trở lại

Xe ga 150cc của Honda giá 58 triệu đồng diện mạo sang trọng, trang bị đẳng cấp ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade khách Việt nhìn là mê GĐXH - Xe ga Honda NWF150 vừa tạo nên bước ngoặt lớn khi mang radar điểm mù lên xe ga 150cc với giá chưa tới 60 triệu đồng, mẫu xe này đang thiết lập lại tiêu chuẩn an toàn trong phân khúc.

Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc trang bị hiện đại, đi 100km hết chưa tới 2 lít xăng

Xe ga Wuyang Honda SCR125

Một trong những cái tên nổi bật gần đây là Wuyang Honda SCR125. Điểm mạnh lớn nhất của SCR125 nằm ở khối động cơ eSP do Honda phát triển.

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 125cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 7 kW cùng mô-men xoắn cực đại 10 Nm. Dù không hướng đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ như những mẫu xe tay ga thể thao, SCR125 được phát triển theo triết lý quen thuộc của Honda là bền bỉ, ổn định và tiết kiệm.

Hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI giúp tối ưu hiệu quả đốt cháy nhiên liệu, từ đó đưa mức tiêu hao trung bình xuống chỉ còn khoảng 1,88 lít/100 km.

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 125cc

Con số này được đánh giá rất ấn tượng trong phân khúc xe tay ga phổ thông. Với bình nhiên liệu dung tích 5,7 lít, SCR125 có thể đạt quãng đường di chuyển gần 300 km sau mỗi lần đổ đầy bình xăng.

Đối với những người thường xuyên sử dụng xe để đi làm hoặc di chuyển trong thành phố, mức tiêu hao nhiên liệu thấp đồng nghĩa với việc giảm đáng kể chi phí vận hành hàng tháng.

Bên cạnh đó, động cơ eSP cũng nổi tiếng nhờ độ bền cao, khả năng vận hành ổn định và chi phí bảo dưỡng hợp lý, vốn là những yếu tố giúp Honda duy trì sức hút trong nhiều năm qua.

Không chỉ tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Honda còn trang bị cho SCR125 nhiều tính năng hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng thực tế.

Xe được tích hợp hệ thống Idling Stop cho phép tự động tắt động cơ khi dừng chờ trong một khoảng thời gian nhất định và khởi động lại ngay khi người lái vặn ga.

Honda còn trang bị cho SCR125 nhiều tính năng hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng thực tế.

Công nghệ này giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ trong điều kiện giao thông đô thị thường xuyên phải dừng đèn đỏ hoặc ùn tắc.

Ngoài ra, SCR125 còn sử dụng công nghệ khởi động ACG hiện đại. Hệ thống này loại bỏ tiếng động đặc trưng của bộ đề truyền thống, mang lại trải nghiệm khởi động nhẹ nhàng và êm ái hơn.

Ở phiên bản cao cấp Wi-LINK, mẫu xe còn được bổ sung khả năng kết nối điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng hỗ trợ, người dùng có thể theo dõi lượng nhiên liệu còn lại, lịch bảo dưỡng cũng như vị trí đỗ xe.

Đây là những tính năng vốn thường xuất hiện trên các dòng xe tay ga đắt tiền hơn, cho thấy nỗ lực nâng cao trải nghiệm người dùng của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, SCR125 còn được trang bị đồng thời cổng sạc USB và USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

Honda SCR125 được phát triển theo hướng thực dụng thay vì chạy theo những đường nét thiết kế cầu kỳ.

Xe có trọng lượng khoảng 100 kg, giúp việc điều khiển và dắt xe trở nên dễ dàng hơn. Chiều cao yên 735 mm cũng được đánh giá phù hợp với đa số người dùng châu Á, kể cả những người có vóc dáng nhỏ.

Sàn để chân rộng tạo tư thế ngồi thoải mái khi di chuyển trong đô thị. Khoang chứa đồ dưới yên đủ đáp ứng nhu cầu mang theo các vật dụng cá nhân phục vụ công việc hoặc sinh hoạt hằng ngày.

Tuy nhiên, để duy trì mức giá dễ tiếp cận, SCR125 vẫn có một số hạn chế nhất định về trang bị an toàn.

Honda SCR125 được phát triển theo hướng thực dụng thay vì chạy theo những đường nét thiết kế cầu kỳ.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng phanh tang trống cho cả hai bánh và chưa được trang bị ABS. Trong khi đó, bản cao cấp hơn được nâng cấp lên phanh đĩa trước kết hợp hệ thống phanh kết hợp CBS.

Dù vậy, xe vẫn chưa sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS như nhiều mẫu xe tay ga cao cấp hiện nay. Đây là yếu tố mà người dùng cần cân nhắc nếu thường xuyên di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt hoặc thời tiết mưa nhiều.

Giá xe ga Honda SCR 125cc

Với mức giá khoảng 23 triệu đồng, động cơ Honda eSP tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ PGM-FI, Idling Stop cùng nhiều tiện ích hiện đại, Wuyang Honda SCR125 đang cho thấy sức hấp dẫn lớn trong phân khúc xe ga phổ thông. Nếu được phân phối rộng rãi tại nhiều thị trường, đây có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng đề cao sự bền bỉ, thực dụng và chi phí sử dụng thấp.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



