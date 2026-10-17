Yêu được thiếu gia, tôi tưởng mình may mắn cho đến khi biết danh sách người yêu cũ của anh: Chị gái còn xui tôi làm một việc liều lĩnh

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một người thuộc gia đình giàu có, cho đến khi gặp anh. Anh hơn tôi vài tuổi, ngoại hình sáng sủa, nói chuyện có duyên, đi đâu cũng có người nhận ra. Gia đình anh kinh doanh bất động sản, bản thân anh cũng có công việc riêng, đi xe sang, ở căn hộ cao cấp. Nhưng điều khiến tôi rung động không hẳn là tiền bạc, mà là cách anh quan tâm tôi trong những ngày đầu quen nhau. Anh nhớ tôi thích ăn gì, trời mưa thì chủ động đến đón, thỉnh thoảng còn đặt hoa và quà gửi đến công ty. Tôi từng nghĩ mình may mắn khi gặp được người đàn ông như vậy.

Thế nhưng, khi biết tôi đang yêu anh, mấy người bạn thân lại chẳng vui mừng như tôi tưởng. Họ khuyên tôi nên tìm hiểu kỹ, đừng vội đặt quá nhiều tình cảm vào một người có lịch sử yêu đương khá dài. Trước tôi, anh từng hẹn hò với nhiều cô gái xinh đẹp, có người là hot girl, có người xuất thân trong gia đình khá giả. Mối tình nào lúc đầu cũng rầm rộ, người ngoài nhìn vào tưởng sẽ đi đến hôn nhân, vậy mà cuối cùng chẳng kéo dài được bao lâu.

Một người bạn còn kể rằng cô gái từng yêu anh gần một năm đã chia tay trong im lặng, dù trước đó hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Tôi không biết câu chuyện ấy thực hư thế nào, nhưng từ hôm đó, mỗi lần anh nói những lời ngọt ngào, tôi lại tự hỏi liệu anh có từng nói với những người cũ như vậy không?

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Tôi bắt đầu dè chừng hơn. Anh rủ đi du lịch xa, tôi viện lý do bận việc. Anh đề nghị đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi lại bảo muốn tìm hiểu nhau thêm. Một mặt, tôi sợ mình chỉ là cuộc tình tiếp theo trong danh sách dài của anh; mặt khác, tôi lại sợ nếu cứ giữ khoảng cách, anh sẽ mất kiên nhẫn rồi tìm đến một cô gái khác. Nói thật, tôi không dễ gì gặp được người vừa khiến mình rung động, vừa có điều kiện kinh tế tốt như anh.

Trong nhà, chỉ có chị gái là hoàn toàn ủng hộ chuyện tình cảm của tôi. Chị cho rằng đàn ông giàu có, ngoại hình tốt thì được nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, quan trọng là phải biết cách giữ người mình yêu. Chị còn khuyên tôi đừng quá thụ động, bởi nếu cứ chờ đợi anh chủ động tính chuyện cưới xin, chưa chắc tôi đã có được kết quả như mong muốn.

Có lần, chị nói thẳng rằng nếu tôi thực sự muốn gắn bó lâu dài thì có thể tính chuyện sinh con. Theo chị, khi có em bé, anh sẽ có thêm trách nhiệm, hai bên gia đình cũng dễ thúc đẩy chuyện cưới hỏi hơn. Chị còn bảo tôi phải biết lựa thời điểm, để anh cảm thấy đó là niềm vui và mong muốn của cả hai chứ không phải bị ép buộc.

Tôi nghe mà vừa bối rối vừa sợ. Tôi cũng muốn lấy anh, muốn có một gia đình ổn định, nhưng nếu phải dùng một đứa trẻ để giữ chân người đàn ông mình yêu thì liệu có quá mạo hiểm không? Tôi chưa biết anh thực sự nghiêm túc đến đâu, càng không chắc tình cảm của chúng tôi đã đủ vững vàng để bước vào hôn nhân. Tôi có nên nghe lời chị gái để giữ chân người yêu và giữ vững tình cảm của mình không?