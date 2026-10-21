10 bí mật về đàn ông mà nhiều người vợ sống cùng cả đời vẫn chưa hiểu hết

Thứ tư, 11:03 21/10/2026 | Gia đình
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GĐXH - Đồng cảm với suy nghĩ, cảm xúc và nhu cầu của đàn ông sẽ giúp phụ nữ giao tiếp hiệu quả hơn, hạn chế mâu thuẫn và vun đắp hôn nhân bền vững.

10 bí mật về đàn ông mà nhiều người vợ sống cùng cả đời vẫn chưa hiểu hết - Ảnh 1.
10 bí mật về đàn ông mà nhiều người vợ sống cùng cả đời vẫn chưa hiểu hết - Ảnh 1.Sau 2 năm nghỉ hưu, người đàn ông nhận ra 4 điều còn đáng sợ hơn thiếu tiền

GĐXH - Chỉ sau một thời gian ngắn, người đàn ông 65 tuổi nhận ra cuộc sống nghỉ hưu không hẳn dễ chịu như ông từng tưởng.

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