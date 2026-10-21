10 bí mật về đàn ông mà nhiều người vợ sống cùng cả đời vẫn chưa hiểu hết
GĐXH - Đồng cảm với suy nghĩ, cảm xúc và nhu cầu của đàn ông sẽ giúp phụ nữ giao tiếp hiệu quả hơn, hạn chế mâu thuẫn và vun đắp hôn nhân bền vững.
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