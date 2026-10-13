Về già, đừng hy sinh đến kiệt sức vì con: Bài học muộn màng của người mẹ U60

Cha mẹ làm nhiều quá, con cái dễ coi đó là điều hiển nhiên. Càng về già, có lẽ cha mẹ càng cần hiểu một điều: Thương con không nhất thiết phải có mặt trong mọi phần đời của con. Đôi khi, cách giữ tình cảm lâu dài nhất lại là bớt một chút, theo Phụ nữ mới.

Câu chuyện của dì Hạ, người phụ nữ 56 tuổi vẫn miệt mài làm thuê để giúp con gái trả nợ mua nhà, là bài học đáng suy ngẫm về ranh giới giữa yêu thương và hy sinh, cũng như cách để cha mẹ an hưởng tuổi già mà vẫn giữ được tình cảm gia đình.

Về già vẫn vất vả vì con, người mẹ quên mất bản thân

Dì Hạ, 56 tuổi, từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ khi mới 32 tuổi vì chồng ngoại tình. Sau ly hôn, con trai theo bố, còn bà một mình nuôi con gái khôn lớn.

Để con không phải chịu thiệt thòi, ban ngày bà làm việc trong nhà máy, tối lại đẩy xe bán chè. Nhờ sự chăm chỉ của mẹ, con gái nỗ lực học hành, thi đỗ đại học sư phạm và tìm được công việc với mức lương 5.000-6.000 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 19-23 triệu đồng.

Năm 50 tuổi, dì Hạ nghỉ hưu, nhận lương 2.500 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 9,6 triệu đồng. Cộng thêm tiền bán nước buổi tối, bà có thể sống tương đối thoải mái ở quê.

Tuy nhiên, cuộc sống an nhàn chẳng kéo dài bao lâu. Hai năm sau, con gái kết hôn và mua nhà trả góp. Không lâu sau, cô mang thai, sức khỏe yếu nên phải nghỉ việc dưỡng thai. Gánh nặng kinh tế dồn lên vai người chồng, khiến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ trở nên chật vật.

Thương con, dì Hạ quyết định tiếp tục đi làm thuê, kiếm thêm khoảng 3.000 NDT mỗi tháng để hỗ trợ gia đình con. Dù con gái nhiều lần khuyên mẹ nghỉ ngơi, bà vẫn kiên quyết làm theo ý mình.

Khi cháu ngoại chào đời, các khoản chi tiêu ngày càng tăng. Tiền sinh hoạt, chăm sóc trẻ nhỏ và khám chữa bệnh khiến đôi vợ chồng trẻ khó tích lũy. Dì Hạ tiếp tục làm việc, tiết kiệm rồi gửi tiền cho con, có lúc tăng khoản hỗ trợ lên 4.000-5.000 NDT mỗi tháng.

Sợ con gái từ chối, bà nói đó là tiền dành cho cháu ngoại. Cứ thế, ngay cả khi đã bước sang tuổi 56, bà vẫn làm việc miệt mài, gần như không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Dì Hạ mới nhận ra rằng tình yêu thương đôi khi cần đi cùng sự tỉnh táo. Giúp đỡ con khi khó khăn là điều đáng quý, nhưng nếu cha mẹ luôn đứng ra giải quyết mọi vấn đề, con cái có thể mất đi cơ hội học cách tự chịu trách nhiệm và quản lý tài chính. Ảnh minh họa

Cuộc gặp ở viện dưỡng lão khiến bà thay đổi suy nghĩ

Khi sức khỏe giảm sút, việc bán hàng buổi tối ngày càng vất vả, dì Hạ nhận được lời mời làm bảo mẫu tại viện dưỡng lão với mức lương 4.500 NDT mỗi tháng. Công việc không quá nặng nhọc vì nơi đây có đội ngũ y tá, điều dưỡng hỗ trợ nên bà nhanh chóng đồng ý.

Người phụ nữ bà chăm sóc tên Mai, mới 50 tuổi, mắc bệnh thoái hóa cột sống khiến việc đi lại khó khăn. Chồng đã qua đời, các con đều có gia đình riêng nên bà quyết định vào viện dưỡng lão sinh sống.

Điều khiến dì Hạ ngạc nhiên là các con bà Mai rất hiếu thảo, thường xuyên đến thăm mẹ 2-3 lần mỗi tuần. Thấy gia đình hòa thuận, bà không khỏi thắc mắc tại sao bà Mai không sống cùng con cháu.

Bà Mai bình thản trả lời rằng con cái có cuộc sống và trách nhiệm riêng. Cha mẹ đã dành nửa đời người chăm sóc, nuôi dạy con, đến một thời điểm cũng cần học cách buông tay để nghỉ ngơi.

Bà còn chia sẻ rằng những năm tháng lao động nặng nhọc, không chú ý giữ gìn sức khỏe đã khiến mình phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng. Khi cơ thể đã suy yếu, muốn bù đắp cũng khó lấy lại sức khỏe như trước.

Theo bà Mai, điều đáng tiếc không phải là chưa làm đủ cho con cái, mà là khi còn khỏe mạnh, bản thân đã không biết trân trọng chính mình.

Những lời ấy khiến dì Hạ suy nghĩ rất nhiều. Bà bắt đầu tự hỏi liệu mình có cần tiếp tục vất vả đến vậy khi con gái đã trưởng thành và có gia đình riêng.

Về già, cha mẹ cần biết buông tay để con tự lập

Trong lần gặp con gái tiếp theo, dì Hạ hỏi thăm tình hình tài chính của hai vợ chồng. Con gái khẳng định gia đình đã ổn định hơn và mong mẹ đừng tiếp tục làm việc quá sức vì mình.

Cô cho biết điều khiến vợ chồng cô yên tâm nhất là mẹ được nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe thay vì tiếp tục gồng gánh những trách nhiệm không còn thuộc về mình.

Lúc ấy, dì Hạ mới nhận ra rằng tình yêu thương đôi khi cần đi cùng sự tỉnh táo. Giúp đỡ con khi khó khăn là điều đáng quý, nhưng nếu cha mẹ luôn đứng ra giải quyết mọi vấn đề, con cái có thể mất đi cơ hội học cách tự chịu trách nhiệm và quản lý tài chính.

Về già, cha mẹ không cần cắt đứt sự hỗ trợ dành cho con cháu, nhưng nên giúp đỡ trong khả năng của mình, tránh đánh đổi sức khỏe và khoản tích lũy dưỡng già.

Sau cả cuộc đời hy sinh, cha mẹ cũng xứng đáng được sống cho bản thân, tận hưởng tuổi già và chuẩn bị cho những năm tháng sức khỏe có thể suy giảm.

Nuôi dạy con không chỉ là che chở, mà còn là giúp con trưởng thành, biết tự đứng vững bằng chính sức lực của mình. Đôi khi, biết dừng lại đúng lúc mới là cách yêu thương con bền vững, đồng thời giúp cha mẹ có một tuổi già bình yên hơn.

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Người khôn ngoan hiểu rằng, thương con không đồng nghĩa với hy sinh cả bản thân. Giúp đỡ trong khả năng, nhưng vẫn phải dành thời gian cho bản thân. Ảnh minh họa

Giữ sức khỏe – Đừng biến mình thành "người giúp việc miễn phí"

Rất nhiều người sau khi nghỉ hưu lập tức chuyển đến sống cùng con cháu, nhận hết việc nhà, trông cháu từ sáng đến tối, không có ngày nghỉ. Họ cho rằng như thế là thương con, giúp con, nhưng lại không biết rằng sức khỏe đang dần cạn kiệt, còn niềm vui tuổi già thì ngày một ít đi, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Người khôn ngoan hiểu rằng, thương con không đồng nghĩa với hy sinh cả bản thân. Giúp đỡ trong khả năng, nhưng vẫn phải dành thời gian tập thể dục, chăm sóc sức khỏe, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch hay đơn giản là tận hưởng ly trà buổi sáng.

Giữ chặt túi tiền – Tự chủ tài chính là quyền lực tuổi già

Một sai lầm phổ biến là vội vàng giao hết tiền tiết kiệm hoặc bán tài sản cho con cái, nghĩ rằng như thế là "trách nhiệm". Nhưng khi không còn quyền kiểm soát tài chính, bạn cũng đồng nghĩa mất đi quyền tự quyết trong cuộc sống.

Người khôn ngoan luôn giữ lại phần tiền tiết kiệm cho riêng mình để chi tiêu, để chăm sóc sức khỏe, hoặc đơn giản là để có sự lựa chọn khi cần thiết.

Giữ lại mái nhà cũ – Không gian riêng là tự do thật sự

Nhiều người bán nhà sau khi nghỉ hưu để "lên thành phố sống cùng con". Ban đầu nghe có vẻ ấm áp, nhưng rồi lại thấy ngột ngạt, khác biệt thế hệ khiến cuộc sống chung dễ phát sinh mâu thuẫn.

Người già cần một không gian riêng để thở, để tự do sinh hoạt theo nhịp của mình. Nhà con cái, dù rộng lớn, cũng không bao giờ là của bạn thật sự.

Hãy sống riêng, độc lập. Khi nhớ con cháu, bạn có thể mời chúng về ăn cơm, trò chuyện vui vẻ.