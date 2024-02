11 món đồ nên mua để cầu may, rước tài lộc về nhà dịp đầu xuân năm mới

Dưới đây là một số gợi ý nên mua một số món đồ vào ngày đầu năm Giáp Thìn 2024 để cả năm được may mắn, rước tài lộc

Mua muối

Theo quan niệm xưa, muối là vật chống tà ma, xóa bỏ xú uế, đồng thời mang may mắn, tài lộc cho gia đình trong năm mới.

Theo quan niệm của người Việt, muối là vật chống tà ma, xóa bỏ xú uế, đồng thời mang may mắn, tài lộc cho gia đình trong năm mới. Tuy nhiên để tài lộc và may mắn trong năm được thuận lợi và hanh thông khi mua muối không nên trả giá, kì kèo tránh để mất lộc, may mắn.

Mua lửa (bao diêm, bật lửa)

Đầu năm mới, mua bật lửa cũng được nhiều người lựa chọn.

Vào những ngày đầu năm mới, thay vì mua muối thì mua một bao diêm hay bật lửa cũng là một gợi ý để mang đến may mắn cho gia đình.

Trong tâm linh của người Việt, lửa cũng là thứ được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, những điều xui xẻo. Lửa giúp sưởi ấm, mang đến bầu không khí đầm ấm, hòa thuận cho gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Mua giấy xin chữ

Xin chữ vào dịp đầu năm được xem là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Ảnh: TL

Tục mua giấy xin chữ vào dịp đầu năm được xem là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp. Việc xin chữ đầu năm với mong muốn được bình an và may mắn. Cầu cho năm mới vạn sự thành công, thuận buồm xuôi gió.

Việc xin chữ còn để cầu mong cho đường tri thức rộng mở, trí tuệ được khai sáng và công thành danh toại.

Mua dầu cúng Phật

Dâng đèn cúng Phật đầu năm mong được ánh sáng của Phật pháp soi đường dẫn lỗi. Ảnh minh họa: TL

Việc dâng đèn cúng Phật vào những ngày đầu năm là văn hóa đẹp của người Việt. Với ngụ ý giúp khai sáng trí tuệ, dâng đèn cúng Phật mong được ánh sáng của Phật pháp soi đường dẫn lối. Đồng thời, dâng đèn để có được đôi mắt sáng suốt, tinh thần minh mẫn và cầu mong bình an, sức khỏe cho gia đình.

Ngoài ra, việc cúng dường tam bảo khi đến lễ chùa, mang nhiều phước đức và sự may mắn đến cho người cúng dường.

Mua vàng

Nhiều người dân có thói quen mua vàng đầu năm mới để cầu may mắn cho cả năm. Ảnh: TL

Mua vàng đầu năm mới với ước muốn cầu mong có được nhiều tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh. Người buôn bán mong muốn buôn may bán đắt, có của dư của để.

Hơn hết, đây còn là một trong những cách để tiết kiệm sau Tết. Tiền sau Tết dành đi mua vàng sẽ trở thành 1 tài sản lưu trữ cho sau này. Đồng thời, hạn chế việc để tiền nhiều sẽ tiêu xài phung phí.

Vào ngày mùng 10 Tết (ngày Vía Thần tài), người dân sẽ có thói quen mua vàng để cầu may mắn cho cả năm.

Mua vật phẩm phong thủy

Đầu năm mới, đồ phong thủy được khá nhiều người chọn mua. Ảnh minh họa: TL

Dịp đầu năm mới, đồ phong thủy được khá nhiều người chọn mua. Các đồ phong thủy, hợp mệnh, tuổi như: Mèo may mắn, tỳ hưu, kỳ lân, cá chép, gà đẻ trứng vàng, rồng vàng… có thể giúp gia chủ tăng thêm sinh khí, cát lành, mang đến nhiều tài lộc hóa giải điều xui xẻo.

Mua cây tài lộc

Theo quan niệm, cây tài lộc sẽ giúp gia chủ thu hút tài lộc, may mắn vào nhà. Ảnh: TL

Cây tài lộc còn được biết với tên gọi là cây may mắn. Theo quan niệm, loài cây này sẽ giúp gia chủ thu hút tài lộc, may mắn vào nhà.

Loài cây này nhỏ gọn và dễ chăm sóc. Do đó, chúng thường được đặt ở bàn phòng khách hoặc bàn làm việc. Cây tài lộc không chỉ giúp trang trí không gian có thêm khoảng xanh mà còn giúp lọc không khí thêm trong lành. Thêm vào đó, màu xanh của cây còn giúp làm dịu mắt, giảm căng thẳng, áp lực.

Mua son đỏ

Đối với phái nữ mua một thỏi son đỏ vào đầu năm mới mang ý nghĩa để cầu may.

Đối với phái nữ mua một thỏi son đỏ vào đầu năm mới mang ý nghĩa để cầu may khi bắt đầu một năm mới hay bắt đầu khai xuân đi làm. Màu đỏ thường mang lại may mắn, tài lộc cho cả một năm sum vầy, hạnh phúc.

Mua vé số

Năm mới mọi người thường mua vé số để tìm vận may. Ảnh: TL

Vé số là món đồ mà mọi người thường mua để thử cầu may vào dịp đầu năm mới. Bên cạnh mua lấy hên, nhiều người chơi còn hào phóng mua tập vé số để lì xì đầu năm cho gia đình, bạn bè, người thân.

Phong tục tặng lì xì Tết bằng vé số dường như không còn quá xa lạ, thậm chí nó được xem là trào lưu trong những năm gần đây. Khi mà có rất nhiều người chơi sau một đêm trở thành tỷ phú, sức hấp dẫn của giải thưởng cùng với cách chơi đơn giản đã thu hút lượng lớn khách hàng tìm mua vé để lì xì.

Mua đồ gốm

Đầu năm mới có thể cân nhắc mua một món đồ bằng gốm để lấy may. Ảnh: TL

Đồ gốm không chỉ dùng để trang trí, làm đẹp cho ngôi nhà mà còn có ý nghĩa phong thủy, giúp cân bằng Ngũ Hành, tăng cường sinh khí cho ngôi nhà. Đầu năm mới có thể cân nhắc mua một món đồ bằng gốm để lấy may.

Những chiếc lọ hoa sơn mài hay những sản phẩm đồ gốm đang dần trở thành những sản phẩm trang trí nội thất quen thuộc, tiện dụng trong gia đình và được nhiều người sử dụng vì chúng là những sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao, có thể đem đến sự sang trọng và tinh tế cho không gian sống của mọi nhà.

Mua dây may mắn

Nhiều người thường mua các loại dây may mắn có sắc màu rực rỡ có ý nghĩa cầu mong may mắn và phát tài.

Trước và sau Tết nhiều người thường mua các loại dây may mắn có sắc màu rực rỡ không chỉ để trang trí nhà cửa mà còn có ý nghĩa cầu mong may mắn và phát tài.

Dây may mắn với sợi chỉ đỏ kết nối hình đồng tiền, nén vàng... thường khắc kèm các từ cầu mong may mắn, phát tài cũng là một món đồ trang trí được khá nhiều gia đình ưa dùng. Chúng thích hợp với nhiều vị trí trong nhà như trên các ô cửa sổ, treo bên cạnh câu đối, đặt kèm trên mâm ngũ quả...