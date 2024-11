18 năm sau khi chia tay MC nổi tiếng, nữ nghệ sĩ vẫn 'ở vậy', sống cô đơn trong căn nhà cha mẹ ruột để lại

Nghệ sĩ Xuân Hương ly hôn sau 20 năm gắn bó

Nghệ sĩ Xuân Hương là người vợ đầu tiên của MC Thanh Bạch. Hai nghệ sĩ là bạn học tại trường Đại học Sân khấu Lunatsaxki do Việt Nam và Liên Xô hợp tác tổ chức. Thời điểm những năm 90, Xuân Hương - Thanh Bạch trở thành cặp đôi nổi tiếng trong làng sân khấu. Tuy nhiên, sau 20 năm gắn bó, họ tuyên bố ly hôn vào năm 2006, có một người con trai chung.

Cuối năm 2019, nghệ sĩ Xuân Hương bất ngờ tung ra 10 chương "thâm cung bí sử" cuộc sống hôn nhân với Thanh Bạch, trong đó có nhiều chi tiết giật gân gây chấn động truyền thông. Nguồn cơn cho hành động của nữ nghệ sĩ xuất phát từ việc Thanh Bạch chia sẻ trên một chương trình lý do ly hôn Xuân Hương là vì đời sống hôn nhân thiếu lãng mạn.

Nghệ sĩ Xuân Hương ly hôn sau 20 năm sống chung cùng MC Thanh Bạch.

Trong một chương trình truyền hình có tên "Gõ cửa thăm nhà", nghệ sĩ Xuân Hương cũng miêu tả lại cuộc hôn nhân của bà với nam MC gạo cội. Bà cho biết trong suốt 20 năm chung sống, đó không khác nào "địa ngục". Nữ nghệ sĩ xót xa khi bản thân uống thuốc 3 năm không khỏi vì đó là tâm bệnh, bản thân bà bị những người thân gần gũi nhất với mình làm "kiệt quệ" sức lực và tinh thần.

Nữ nghệ sĩ gạo cội trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà" phát sóng mới đây,

Nghệ sĩ Xuân Hương tâm sự với "Gõ cửa thăm nhà" với cảm xúc nghẹn ngào: " Suốt 20 năm tôi sống thì tôi đã bị bệnh thần kinh, tôi không nhớ bị thần kinh từ lúc nào nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi. Tôi thấy bệnh ở trong não của tôi khủng khiếp lắm, nó nóng ran bên trong hộp sọ của tôi, tâm tính của tôi từ đó rất khó gần. Đôi mắt của tôi lúc nào cũng giống như là căm thù ai đó. Tôi uống thuốc 3 năm không hết, không thuyên giảm vì đó là tâm bệnh ".

Nghệ sĩ Xuân Hương sống cô đơn sau ly hôn.

Bà cũng tâm sự chồng cũ vô tâm, không quan tâm đến bệnh tình của mình nên bà quyết định ly hôn. Kể từ khi ly hôn thì bệnh tình của nghệ sĩ Xuân Hương mới thuyên giảm. Từ đây, bà sống cuộc sống của mình bên con trai duy nhất.

Nghệ sĩ Xuân Hương giờ ra sao?

Nghệ sĩ Xuân Hương kể sau khi ly hôn bà nuôi con trai và đó là món quà duy nhất cho bà ở thời điểm ấy. Khi ly hôn, nữ nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn về kinh tế để nuôi con nhưng bằng mọi cách bà đã vượt qua. Tuy nhiên, đến khi con trai lên Đại học được MC Thanh Bạch nuôi và cậu đi luôn từ đó.

Nghệ sĩ Xuân Hương xinh đẹp trong một sự kiện.

Trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà", nghệ sĩ Xuân Hương thừa nhận mình khổ một đời về đàn ông, hết chồng rồi lại đến con. Theo bà, con trai không về thăm hay gọi điện hỏi han mẹ mình khi đổ bệnh.

Hiện tại sau những đau khổ về đời tư, bà sống cô đơn một mình trong căn nhà do cha mẹ để lại. Điều an ủi là ngôi nhà này có một khoảng vườn xanh mướt để nữ nghệ sĩ được thảnh thơi an hưởng tuổi già. Nói về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ: " Tôi ở một mình, tự nấu nướng, chăm sóc nhà cửa. Tôi thấy tự do, thoải mái, cất đi những chuyện buồn trong quá khứ của riêng mình, sống không phiền ai. Gần 20 năm qua, tôi tự tìm niềm vui qua những những chuyến du lịch với bạn bè, đi học vẽ hay đơn giản là ở nhà làm bánh bán online, tiếp xúc với mọi người, được nghe họ khen tài nấu nướng. Dù không còn đi diễn, qua việc nấu ăn, tôi còn giữ được mối liên hệ với khán giả của mình ".

Bà hiện sống trong căn nhà do cha mẹ để lại ở quận Phú Nhuận (TP.HCM).

Bà nhận bản thân không cô đơn nhưng buồn vì hoàn cảnh riêng éo le. Nhận mình không cô đơn nhưng nghệ sĩ vẫn không tránh được những giây phút chạnh lòng. Nhưng cảm xúc đó cũng chỉ thoáng qua, bà lại dặn mình phải biết chấp nhận thực tế, không than vãn bởi số phận đã như vậy.

Dù có những phút chạnh lòng nhưng nghệ sĩ Xuân Hương luôn lạc quan.

Không than vãn số phận, nghệ sĩ Xuân Hương còn lạc quan nghĩ: " Tôi thấy đời sống nội tâm của mình phong phú, chỉ sống trong thế giới ấy thôi đã đủ hạnh phúc rồi ". Sau những biến cố cuộc đời nghệ sĩ gạo cội cũng rút ra một điều: "Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc". Bà bước vào thế giới thiền để hướng đến nội tâm của mình. Nhờ đó, nghệ sĩ Xuân Hương cảm thấy vui vẻ hơn với mọi điều trong cuộc sống.