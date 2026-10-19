2 con gái nhà Jennifer Phạm gây chú ý

Jennifer Phạm bị mê hoặc khi trải nghiệm du lịch ở vùng đất thiêng Ấn Độ GĐXH - Một tuần khám phá Ladakh, vùng đất nằm giữa những dãy Himalaya hùng vĩ của Ấn Độ, mang đến cho Hoa hậu Jennifer Phạm những trải nghiệm đặc biệt. Không chỉ bị cuốn hút bởi cảnh sắc thiên nhiên và những tu viện cổ, cô còn tìm thấy sự bình yên trong nhịp sống giản dị, qua đó có thêm những suy ngẫm về gia đình, đời sống tinh thần và giá trị của hạnh phúc.

Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm hào hứng chia sẻ trải nghiệm làm gốm, từ những công đoạn tạo hình ban đầu đến chờ đợi thành phẩm sau khi nung hoàn thiện. Với cô, niềm vui không chỉ nằm ở việc tự tay làm ra những chiếc bát nhỏ xinh phục vụ bữa cơm gia đình, mà còn ở quá trình trải nghiệm một hoạt động mới mẻ, tận hưởng những khoảnh khắc bình dị và tìm thấy niềm vui từ những điều giản đơn trong cuộc sống.

3 mẹ con Jennifer Phạm hạnh phúc khi đi làm gốm cùng nhau.

Được biết, Jennifer Phạm có 4 em bé, trong đó hai con gái là Thùy An (bé Na) và bé Nấm nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Nếu Na đang ở tuổi thiếu nữ, dần bộc lộ cá tính và sở thích riêng, thì Nấm vẫn là cô bé nhỏ nhắn, hồn nhiên, mang đến nhiều niềm vui cho gia đình.

Thùy An (bé Na) sinh năm 2013, càng lớn, cô bé càng gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, phong thái tự tin. Ở tuổi bắt đầu có những suy nghĩ và mối quan tâm riêng, Na cũng là người bạn nhỏ để Jennifer chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Hai mẹ con có những sở thích chung về thời trang, âm nhạc và mua sắm. Với Jennifer, con gái lớn lên cũng là lúc người mẹ cần thay đổi cách đồng hành, không chỉ chăm sóc mà còn phải biết lắng nghe, tôn trọng suy nghĩ của con và tạo cho con sự thoải mái khi chia sẻ những điều khó nói.

Vẻ ngoài xinh xắn tuổi teen của bé Na.

Trong khi đó, bé Nấm sinh năm 2020, vẫn đang tận hưởng những năm tháng tuổi thơ với nhiều trải nghiệm mới mẻ. Cô bé thường xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ trên mạng xã hội. Những chuyến du lịch cùng gia đình, các hoạt động vui chơi hay những phút giây quây quần bên bố mẹ đều góp phần tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ Nấm.

Là người yêu thích dịch chuyển, Jennifer Phạm cũng muốn các con có cơ hội khám phá thế giới bên ngoài. Với cô, mỗi chuyến đi không đơn thuần là dịp nghỉ ngơi mà còn giúp trẻ mở rộng hiểu biết, học cách thích nghi và nhìn cuộc sống từ nhiều góc độ. Bên cạnh việc tạo điều kiện để các con tận hưởng những trải nghiệm tốt đẹp, Jennifer cũng chú trọng dạy con biết trân trọng những gì mình đang có và quan tâm đến những người xung quanh.

Bé Nấm lại đáng yêu đúng tuổi.

Nuôi dạy 4 con ở những độ tuổi khác nhau không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi Jennifer vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và công việc cá nhân. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian để gia đình không bị đặt ở phía sau. Với Jennifer, sự hiện diện của cha mẹ trong quá trình trưởng thành của con có ý nghĩa đặc biệt, bởi trẻ không chỉ cần được chăm lo về vật chất mà còn cần sự quan tâm, lắng nghe và cảm giác an toàn trong chính ngôi nhà của mình.

2 con gái, một cô bé đang dần bước vào tuổi trưởng thành, một em nhỏ còn nhiều nét ngây thơ, mang đến cho Jennifer những trải nghiệm làm mẹ khác nhau. Nhưng dù ở độ tuổi nào, điều cô mong muốn vẫn là các con được lớn lên trong tình yêu thương, biết sống tự lập, có chính kiến và luôn giữ được sự gần gũi với gia đình.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.

Bố mẹ Hoa hậu Jennifer Phạm ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm mới đây đã khoe ảnh bố mẹ đi nghỉ dưỡng ở Mexico. Điểm khiến khán giả chú ý chính là diện mạo trẻ trung của bố mẹ người đẹp.



