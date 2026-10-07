Jennifer Phạm bị mê hoặc khi trải nghiệm du lịch ở vùng đất thiêng Ấn Độ

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Jennifer Phạm tìm thấy sự bình yên giữa núi rừng Ladakh

Sau những chuyến đi khám phá các vùng đất mới, Jennifer Phạm tiếp tục hành trình đến Ladakh, khu vực miền núi thuộc vùng Kashmir của Ấn Độ. Chuyến đi kéo dài một tuần để lại trong lòng người đẹp nhiều cảm xúc, không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi nhịp sống khác biệt của người dân địa phương.

Jennifer Phạm tại vùng đất Ladakh ở Ấn Độ.

Nếu Tây Tạng từng mang đến cho Jennifer Phạm cảm giác như đang tìm về nguồn năng lượng vũ trụ, Ladakh lại khiến cô có cảm giác thân thuộc, như thể đã tìm thấy một nơi vốn gần gũi với tâm hồn mình từ lâu.

Nằm giữa những dãy núi Himalaya, Ladakh gây ấn tượng với những ngọn núi trùng điệp, những con đường quanh co, các ngôi làng nhỏ nép mình giữa núi đá và những tu viện Phật giáo cổ kính. Những lá cờ cầu nguyện bay trong gió, tiếng tụng niệm vang lên giữa không gian tĩnh lặng tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thanh bình cho vùng đất này.

Với Jennifer Phạm, chuyến đi không đơn thuần là dịp thưởng ngoạn cảnh đẹp hay khám phá một địa danh mới. Cô dành thời gian đến các tu viện, lắng nghe những lời giảng pháp và tìm kiếm những khoảng lặng cho riêng mình.

Điều khiến người đẹp yêu mến Ladakh còn nằm ở cách người dân nơi đây tổ chức cuộc sống. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, với những mùa đông dài và lạnh giá, con người dường như càng trân trọng gia đình, thiên nhiên và đời sống tinh thần.

Khi thời tiết thuận lợi, người dân ra ngoài làm việc, canh tác, chăn nuôi và chuẩn bị những thứ cần thiết cho mùa đông. Những tháng lạnh giá lại là dịp để các thành viên trong gia đình dành nhiều thời gian bên nhau, chăm sóc nhau và duy trì các sinh hoạt tâm linh.

Theo cảm nhận của Jennifer Phạm, cuộc sống tại đây không có quá nhiều lựa chọn vui chơi, giải trí hay những nhu cầu tiêu dùng như ở các thành phố hiện đại. Thay vào đó, niềm vui có thể đến từ những điều bình dị như căn bếp ấm, bữa cơm gia đình, câu chuyện bên người thân hay một thời khóa tu tập.

Jennifer Phạm tận hưởng khoảng không bình yên ở Ladakh, Ấn Độ.

Chính sự giản dị ấy khiến cô cảm thấy yêu mến vùng đất này. Người dân Ladakh trong cảm nhận của Jennifer Phạm hiền lành, thân thiện và hiếu khách. Một vị khách phương xa có thể được đón tiếp bằng bữa cơm đơn sơ tại nhà, không cầu kỳ nhưng đủ để cảm nhận sự chân thành và ấm áp.

Giữa không gian ít tiếng còi xe, những con đường yên tĩnh và nhịp sống chậm rãi, Jennifer Phạm có dịp nhìn lại cuộc sống của chính mình. Cô đặt câu hỏi liệu con người có đang sở hữu quá nhiều lựa chọn, tiện nghi và hình thức giải trí nhưng lại thiếu đi những khoảng thời gian thực sự dành cho gia đình và bản thân.

Một tuần không điện thoại, mạng xã hội

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Jennifer Phạm tại Ladakh là dành trọn một tuần không điện thoại, không mạng xã hội và không kết nối với thế giới bên ngoài.

Việc tạm rời xa những ồn ào quen thuộc giúp người đẹp có cơ hội sống chậm lại, tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh và cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Trong hành trình ấy, cô được đi qua những cung đường quanh co, ngắm nhìn các ngôi làng đơn sơ giữa núi rừng và gặp gỡ những con người xa lạ. Đôi khi, chỉ một nụ cười không cần lời nói hay một khung cảnh đẹp cũng đủ để chuyến đi trở nên đáng nhớ.

Jennifer Phạm không điện thoại, tập trung tận hưởng không khí ở vùng đất bình yên.

Jennifer Phạm cho rằng có những chuyến đi không nhất thiết phải mang về thật nhiều thành quả hay trải nghiệm đặc biệt. Điều quý giá có thể chỉ là những ký ức đẹp và cảm giác nhận ra bản thân đã có đủ những điều cần thiết để tìm thấy bình yên.

Với cô, cuộc sống vốn đã có nhiều điều đáng trân trọng, nhưng đôi khi con người quá mải miết tìm kiếm những thứ bên ngoài mà quên mất cách dừng lại để cảm nhận những gì đang hiện hữu.

Chuyến đi Ladakh vì thế trở thành dịp để Jennifer Phạm kết nối với chính mình. Cô nhận ra bản thân vẫn luôn yêu thích sự giản dị, không còn quá cần những điều hào nhoáng và mong muốn được sống chậm hơn, gần gũi với thiên nhiên, gia đình cũng như đời sống tinh thần.

Những suy ngẫm ấy cũng khiến người đẹp cảm thấy gắn bó hơn với vùng đất mà cô từng đặt chân đến để khám phá. Có những nơi người ta ghé thăm để lưu lại những bức ảnh đẹp, có những nơi để trải nghiệm văn hóa, nhưng cũng có những nơi khiến người ta nảy sinh mong muốn được ở lại lâu hơn.

Hoa hậu Jennifer Phạm trong một cửa hàng lưu niệm.

Với Jennifer Phạm, Ladakh mang đến cảm giác đặc biệt như vậy. Giữa thiên nhiên rộng lớn và nhịp sống bình dị, cô thậm chí nghĩ rằng nếu được lựa chọn một nơi để sống thật bình yên, đây có thể là nơi cô muốn thuộc về.

Trải nghiệm đi mô tô giữa những dãy Himalaya hùng vĩ

Bên cạnh hành trình tìm hiểu văn hóa và đời sống tâm linh, Jennifer Phạm còn lựa chọn một trải nghiệm đáng nhớ khi đi mô tô từ Leh đến Nubra, băng qua những cung đường nằm ở độ cao lớn giữa dãy Himalaya.

Đó là hành trình đưa cô đến gần hơn với vẻ đẹp rộng lớn của thiên nhiên. Những con đường quanh co giữa núi đá, các triền núi khô cằn và khung cảnh hùng vĩ khiến con người trở nên nhỏ bé trước đất trời.

Từ trải nghiệm ấy, Jennifer Phạm liên tưởng đến chính hành trình cuộc sống. Theo cô, cuộc đời cũng giống như một cung đường núi, có những đoạn đẹp đẽ nhưng cũng có những chặng quanh co, gập ghềnh và không ai biết trước điều gì đang chờ đợi phía trước.

Hoa hậu Jennifer Phạm trải nghiệm đi mô tô giữa những dãy Himalaya.

Nếu chỉ lựa chọn những con đường dễ đi, con người có thể bỏ lỡ nhiều điều chỉ có thể nhìn thấy khi dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Bởi vậy, đôi khi điều quan trọng không phải là biết chính xác đích đến sẽ như thế nào, mà là có đủ can đảm để mở lòng, tiếp tục bước đi và đón nhận những trải nghiệm mới.

Những cung đường ở Ladakh giúp Jennifer Phạm cảm nhận rõ hơn sự rộng lớn của thế giới, đồng thời nhận ra những giới hạn mà con người đôi khi tự đặt ra cho chính mình.

Sau một tuần ở vùng đất nằm giữa Himalaya, điều đọng lại trong cô không chỉ là những hình ảnh đẹp hay những trải nghiệm mới lạ, mà còn là cảm giác bình yên và sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống.

Jennifer Phạm không giấu được tình cảm dành cho Ladakh. Với cô, vẻ đẹp của nơi này không chỉ nằm ở bầu trời xanh, những dãy núi hùng vĩ hay các tu viện cổ trên cao, mà còn ở cách con người sống giản dị, gắn bó với gia đình và tìm thấy ý nghĩa từ những điều gần gũi.

Chuyến đi cũng nhắc cô rằng đôi khi, khi biết buông bớt những điều bên ngoài, con người lại có cơ hội cảm nhận sự đủ đầy từ bên trong.

Với Jennifer Phạm, có lẽ giá trị lớn nhất của một hành trình không nằm ở việc đã đi được bao xa hay khám phá được bao nhiêu địa danh, mà ở những gì mỗi người cảm nhận và học hỏi trên đường đi. Và giữa núi rừng Ladakh, người đẹp tìm thấy một lời nhắc nhở giản dị: Hãy tiếp tục khám phá thế giới, dũng cảm bước ra khỏi những giới hạn của bản thân và sống sao để khi nhìn lại, mỗi người có thể mỉm cười vì đã thực sự sống trọn vẹn.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.

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