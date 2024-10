20 gương mặt thanh niên sống đẹp, truyền cảm hứng cho cộng đồng năm 2024

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức hằng năm, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội; từ đó xây dựng những tấm gương thanh niên sống đẹp, lan tỏa những hành động hay, những câu chuyện đẹp, tạo động lực cho thanh niên và cộng đồng học tập, noi theo. Năm nay chương trình vinh danh 20 tấm gương lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng.

Nằm trong hạng mục "Thanh niên sống đẹp trong công tác tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng", 9 gương mặt tiêu biểu với những thành tích đáng kể trong suốt chiều dài hoạt động các công tác xã hội đã được vinh danh. Cụ thể, Lò Văn Thanh (2004) và Bàn Văn Lư (2000) là hai nhân vật trẻ tuổi nhất nhưng đã nhận được những bằng khen quý giá khi có những quyết định không từ nguy nan. Văn Thanh đã thành công cứu hai cháu bé có nguy cơ đuối nước và nhận bằng khen từ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu vào tháng 8/2024. Cũng trong tháng 8/2024, Văn Lư và đồng đội đã nhận được thư khen từ Thứ trưởng Bộ Công an sau khi dũng cảm lao vào vùng đất đá sạt lở để cứu một nạn nhân bị vùi lấp thuộc địa phận thôn Bản Hón, huyện Bảo Yên.

Trong vụ cháy chung cư mini quận Thanh Xuân, Đặng Thị Hạ (điều dưỡng viên tại bệnh viện Bạch Mai) đã túc trực 24/24 bên giường bệnh của người bị thương để hỗ trợ cấp cứu kịp thời. Còn Vàng Seo Chứ đã trở thành trưởng thôn 9x nổi tiếng với quyết định đưa 115 người thuộc thôn Kho Vàng (Lào Cai) lên núi lánh nạn mưa lũ, sạt lở tháng 9 vừa qua.

Bên cạnh đó, trong danh sách được công bố, Nguyễn Lương Ngọc (Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh), Hiên Cuôn (Bí thư Chi đoàn thôn 49a, xã Đắc Pring) và Nguyễn Hoàng Kim Ngân (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Mặt trận – An ninh Quốc phòng) đều là những đội trưởng đầy nhiệt huyết.

Trong đó, Lương Ngọc đã thành công dẫn dắt và tổ chức hơn 200 buổi ra quân cho hoạt động dọn rác tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn Hiên Cuôn thì đảm nhận vai trò thủ lĩnh của "biệt đội" thợ xây ở vùng biên giới Việt - Lào (Quảng Nam), giúp xây dựng và sửa chữa miễn phí nhiều căn nhà cho những hộ nghèo. Đặc biệt, Kim Ngân là nữ "hoa tiêu" nhưng lại điều hành một Đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911, tổ chức sinh kỹ năng cứu nạn... vào mỗi tối để kịp thời hỗ trợ người gặp tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Những cái tên được đề cử trong giải thưởng năm 2024 cho hạng mục "Thể dục - Thể thao, Văn hóa - Nghệ thuật" đều là những gương mặt đã quen với truyền thông: Nguyễn Tiến Linh (Đội tuyển bóng đá Việt Nam), Bùi Xuân Trường (Double2T) và Trần Tùng Anh (Top 4 chương trình The Voice 2017). Ngoài ra, đồng hành trong việc lan tỏa cảm hứng học tập, Vũ Thị Hải Anh (2000) và Nguyễn Hòa Kim Thái (2002) đều là những gương mặt truyền động lực cho thế hệ thanh niên nâng cao chí tiến thủ.

Nếu những tấm gương "Quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội" là người bảo vệ sự an toàn, trật tự cho xã hội thì những gương mặt tiêu biểu của hạng mục "Sản xuất kinh doanh" góp phần vào sự phát triển và lớn mạnh của đất nước. 4 nhân vật tiêu biểu trong hạng mục "Quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội" đều là những nhân vật quả cảm trong những tình huống nguy hiểm. Đơn cử như Đồng Văn Tuấn (2003) và Hoàng Anh Tuấn (2005) từng được gọi là anh hùng khi dùng búa tạ đập tường để cứu người trong vụ cháy tại ngôi nhà trong ngõ 43 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội). Chiến sĩ Lý Văn Vũ thì đã phát hiện và xử lý 44 vụ buôn lậu khi thực hiện công tác tuần tra bảo vệ biên giới tại xã Ngọc Khê, tỉnh Cao Bằng.

Từ 157 đề cử với những câu chuyện mang tính nhân văn, chương trình đã lựa chọn và tôn vinh 20 cá nhân tiêu biểu. Họ đại diện cho một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo nhưng cũng không quên cống hiến hết mình cho cộng đồng, sẵn sàng giúp đỡ những người đang cần sự hỗ trợ.