3 bài tập ngay trên giường mang lại sức sống cho một ngày mới

Nhà trị liệu yoga Anne-Claire Mihalic đưa ra một thói quen luyện tập bao gồm các bài tập dành cho tất cả những ai muốn cơ thể nhẹ nhàng vận động trở lại sau một giấc ngủ (ngủ ngon) và lấy lại sự năng động về thể chất và tinh thần.

1. Tư thế em bé hạnh phúc

Cách tập: Nằm ngửa, gập đầu gối, dùng tay nắm lấy mép ngoài của bàn chân, đưa đùi về phía ngực. Mở đầu gối của bạn và đặt mắt cá chân thẳng hàng với đầu gối của bạn. Đầu nằm trên giường, cằm hướng về phía ngực để kéo căng cột sống cổ, thả lỏng xương cùng và lưng dưới. Cố gắng hạ đầu gối xuống thấp nhất có thể trong khi hít thở sâu.

Lợi ích: Bài tập giúp giảm căng thẳng cho phần hông và lưng, những vùng đôi khi nhạy cảm vào buổi sáng, vì thế nên được khởi động nhẹ nhàng.

Tư thế em bé hạnh phúc giúp giảm căng thẳng phần lưng và hông.

2. Tư thế vặn mình

Cách tập: Nằm ngửa, gập đầu gối phải và đưa sang trái, xoay hông nhưng vẫn giữ vai trên giường. Đặt tay trái lên đầu gối phải và quay đầu sang phải, duỗi cánh tay phải sang bên phải. Cố gắng giữ vai phải của bạn trên mặt đất. Sau vài nhịp thở, nhẹ nhàng đưa đầu gối phải thẳng hàng với hông và duỗi thẳng chân. Đổi bên.

Lợi ích: Bài tập này tác động lên xương chậu và lưng dưới, tác động lên cột sống, áp lực xoắn cũng giúp kích thích lá lách, dạ dày, ruột và gan, nơi năng lượng lưu thông.

Tư thế vặn mình tác động lên xương chậu và lưng dưới.

3. Tư thế cún con kéo giãn

Cách tập: Dựng người trên hai tay hai chân, khi bạn thở ra, hãy để cánh tay trượt về phía trước càng xa càng tốt, cố gắng đặt ngực và cằm trên nệm. Mông vẫn được nâng lên, trên cùng một đường với đầu gối. Hít thở sâu.

Lợi ích: Bài tập giúp giảm bớt căng thẳng cục bộ trong cơ thể, giúp chúng ta cảm thấy thư giãn hơn nhờ sự kéo căng của cột sống và ngực. Dưới tác dụng của căng thẳng, các cơ thường có xu hướng co lại, bài tập này giúp kéo giãn các cơ bị co lại do căng thẳng gây ra.

Tư thế cún con kéo giãn giúp chúng ta cảm thấy thư giãn hơn.

4. Kết hợp 3 bài tập trên với thở lửa

Kỹ thuật thở pranayama này (chống chỉ định trong trường hợp có vấn đề về tim và phụ nữ mang thai) mang lại nhiều năng lượng và sự thanh lọc. Vào buổi sáng, hãy tập luyện nhẹ nhàng với cách thở: Hít vào thụ động, chậm rãi và thở ra nhanh, chủ động.

Giữ lưng thẳng, hít vào bằng mũi, sau đó thở ra mạnh bằng mũi, hóp bụng vào. Khi bạn hít vào, dạ dày của bạn sẽ giãn ra một cách dễ dàng, sau đó thở ra nhanh chóng trở lại đồng thời co thắt cơ bụng. Làm 15 lần. Hít một hơi thật sâu qua mũi, nín thở trong 5 giây và thở ra từ từ qua mũi.

Thói quen tốt hàng ngày

Xoa bóp cơ thể bằng các loại dầu massage.

Tắm bằng nước nóng và kết thúc bằng việc xối nước lạnh lên chân để kích thích tuần hoàn máu và phục hồi sức sống.

Lựa chọn bữa sáng mặn, giảm lượng đường càng nhiều càng tốt để hạn chế cảm giác thèm ăn vào buổi sáng.

Hãy mỉm cười khi thức dậy!

Đặt báo thức sớm hơn 10 - 15 phút so với giờ thường lệ. Ngay khi chuông reo, hãy nằm xuống vài giây và mỉm cười... chẳng vì lý do gì trong khi thở nhẹ nhàng.

Điều này sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng bằng cách giải phóng endorphin, serotonin, dopamine và oxytocin, một loại cocktail thực sự chứa các hormone hạnh phúc.