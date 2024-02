3 bước bao sái bàn thờ chuẩn phong thủy, làm đúng cả năm may mắn, tài lộc vô biên

Dọn dẹp và bao sái bàn thờ vào ngày cuối năm được rất nhiều gia đình coi trọng. Điều này đã trở thành nghi thức quen thuộc của người Việt trước khi đón năm mới sang. Bao sái bàn thờ không chỉ là hành động hiếu kính chăm sóc hương hỏa được chu đáo mà còn là cách đón may mắn trong năm mới.

Bao sái thực chất là gì?

Bao sái bàn thờ thực chất là dọn dẹp bàn thờ và vệ sinh lại bát hương. Việc lau dọn bàn thờ có thể diễn ra quanh năm nhưng những ngày cuối năm lại đòi hỏi sự chu đáo, cẩn trọng và tỉ mỉ hơn cả.

Bởi đây là dịp để xua đuổi những điều cũ kỹ và không may, đồng thời giúp bàn thờ gọn gàng, tố hảo đón năm mới bình an, may mắn. Và để có được những điều này, gia chủ cần nắm chắc các bước bao sái bàn thờ chuẩn và tốt nhất.

Các bước bao sái bàn thờ chuẩn phong thủy

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ

Trước khi tiến hành bao sái bàn thờ, việc chuẩn bị các đồ cần thiết để bao sái diễn ra thuận lợi và liền mạch rất quan trọng. Cho nên, gia chủ cần chuẩn bị trước để tránh trong quá trình bao sái phải đi tìm hoặc đi mua gây mất thời gian.

Các đồ dùng để thực hiện công việc bao sái bàn thờ như khay sạch để đặt các vật phẩm thờ cúng, chậu sạch và khăn sạch chuyên dùng để bao sái bàn thờ, nước bao sái bàn thờ, hương, đồ lễ thắp hương an vị bàn thờ.

Bước 2: Chọn ngày lành để bao sái bàn thờ

Bao sai bàn thờ vào cuối năm nhưng chính xác thời điểm nào cũng là điều rất quan trọng. Thời gian bao sái bàn thờ không chỉ cần thuận tiện cho gia chủ mà cũng giúp mang lại may mắn cho gia đình.

Mọi năm, ngày bao sái bàn thờ được nhiều người lựa chọn nhất đó là trước hoặc sau khi thực hiện nghi thức cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp. Nhiều người bận rộn, có thể tiến hành sớm hơn. Tuy nhiên, "một công đôi việc", nhiều người thực hiện tiễn ông Công ông Táo xong sẽ bao sái bàn thờ vừa để tiết kiệm thời gian và cũng là lúc tiến hành tỉa chân nhang thuận lợi.

Bởi công việc tỉa chân nhang khi bao sái bàn thờ cũng cần nhiều thời gian và từ tốn. Cho nên, khi bao sái bàn thờ, người ta sẽ thực hiện luôn tỉa chân nhang. Nếu thực hiện vào các ngày sát Giao thừa quá sẽ không đủ thời gian để làm các công việc khác. Điều này có thể dẫn tới sơ suất trong việc bài trí bàn thờ ngày Tết không được chu đáo.

Hơn nữa, khi bao sái bàn thờ, không thực hiện vào buổi tối và đêm khuya muộn.

Bước 3: Tiến hành bao sái bàn thờ

Khi đã chọn được thời điểm thích hợp để thực hiện bao sái bàn thờ. Trước hết, gia chủ sẽ tiến hành thắp hương để xin phép thần linh, gia tiên để dọn dẹp bàn thờ. Khi nào hương tàn khoảng hơn 2/3 thì bắt đầu dọn dẹp. Các vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ được dọn xuống đặt vào khay sạch sẽ. Tuy nhiên, tránh di chuyển bát hương và bài vị. Bát hương đã được an vị theo hướng tốt và vị trí thuận lợi, nếu xê dịch bát hương không đúng chỗ sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ.

Tiếp theo, sử dụng nước bao sái đổ vào chậu. Nước bao sái có thể dùng nước ấm, nước rượu gừng pha loãng hoặc nước thảo mộc chuyên lau bàn thờ. Khăn dùng cho bao sái bàn thờ nên dùng riêng biệt hẳn. Nên có hai loại khăn khô và khăn ướt. Khăn dành cho lau bát hương và bài vị dùng hẳn một khăn riêng.

Khi tỉa chân nhang, gia chủ cần nhẹ nhàng, một tay giữ bát hương (dù đã được an vị), tay kia rút tỉa từng chân nhang theo chiều ngược kim đồng hồ. Rút đến khi trong bát hương còn lại 3 hoặc 5 chân nhang. Nếu phần tro quá đầy có thể dùng thìa múc bớt ra sau đó vun lại cho gọn gàng.

Các vật phẩm đồ thờ sau khi làm sạch bằng nước bao sái, đợi khô hẳn, dùng khăn khô lau lại một lượt. Và đừng quên dùng một chiếc khăn thấm nước bao sái để lau sạch bàn thờ. Khi lau dọn tất cả xong xuôi, xếp lại đồ thờ theo đúng vị trí. Có thể đặt phần lễ nhỏ như một đĩa hoa quả hoặc một đĩa bánh kẹo và thắp 1 hoặc 3 nén hương để xin phép thần linh, tổ tiên an vị lại bàn thờ như trước.

Sau cùng, mang chân nhang, các loại vàng mã,... của năm cũ đi hóa.

Lưu ý:

- Khi bao sái bàn thờ, cần mặc trang phục nghiêm túc, lịch sự, tránh mặc váy ngắn hay áo trễ cổ.

- Nếu gia đình có bàn thờ Phật và bàn thờ Gia tiên riêng thì cần thực hiện lau dọn bàn thờ Phật trước.

- Việc bao sái bàn thờ nên để chính Gia chủ thực hiện. Phụ nữ "đến kỳ", phụ nữ đang có thai không thực hiện bao sái bàn thờ.