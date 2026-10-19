3 con giáp vượng tài lộc và tình cảm trong tuần từ ngày 20/10

Xem ngày giờ tuần mới từ 19/10 - 25/10/2026 để khởi sự các việc may mắn, tài lộc GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ 19/10 - 25/10/2026, mọi người có thể tham khảo các khung giờ đẹp dưới đây để khởi sự các việc động thổ, khai trương, xuất hành thuận lợi và tài lộc

1. Con giáp Mão có quý nhân phù trợ

Xem tử vi tuần 12 con giáp từ 19/10/2026 đến 25/10/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Mão là một trong những con giáp may mắn nhất tuần khi vừa được cát tinh Tử Vi nâng đỡ vừa có Ấn Quan che chở.

Trong tuần, người tuổi Mão có quý nhân phù trợ. Bản mệnh dễ nhận sự tin tưởng từ người có quyền lực. Nhờ vậy mà Mão làm gì cũng suôn sẻ, hanh thông, nhiều việc tưởng khó lại thông suốt ngoài mong đợi. Điều cần lưu ý với Mão là hành động đúng lúc để biến vận may thành thành quả thực tế.

Thu nhập của người tuổi Mão tuần này cũng ổn định nhờ sự nỗ lực bền bỉ. Các dự án hợp tác có thể nhận được phản hồi tích cực, thậm chí đối tác chủ động đề nghị mở rộng hoặc kéo dài hợp tác. Con giáp Mão hãy nắm bắt cơ hội để thực hiện kế hoạch kiếm tiền đã ấp ủ, nhưng nên làm từng bước, không chủ quan.

Vận trình tình cảm của con giáp Mão cũng tốt, quan hệ đôi lứa êm ấm. Hai bên dễ thấu hiểu và nâng đỡ nhau. Người độc thân dễ được giới thiệu qua đồng nghiệp hoặc bạn bè thân. Mão nên cởi mở một chút vì người phù hợp có thể xuất hiện ngay trong môi trường quen thuộc quanh bạn.

2. Con giáp Dậu rạng rỡ

Con giáp Dậu tuần này được đại cát tinh Thái Dương soi sáng sự nghiệp và danh tiếng. Bạn cần chủ động đề xuất ý tưởng, nhận những nhiệm vụ lớn. Sự tự tin cộng với khả năng truyền đạt tốt sẽ giúp cho Dậu gây ấn tượng với cấp trên, đối tác và khách hàng.

Tài lộc của con giáp Dậu vượng nhất tuần. Người tuổi Dậu có thể đạt được thu nhập ổn định nhờ sự nỗ lực bền bỉ, các dự án hợp tác có thể nhận được phản hồi tích cực. Bạn hãy nắm bắt cơ hội để thực hiện kế hoạch kiếm tiền. Những ngày đầu tuần sẽ thuận lợi hơn, Tài tinh chiếu mệnh nên Dậu hãy tận dụng để tiến hành các công việc trọng đại.

Về tình cảm tuần này, vận đào hoa khá vượng với tuổi Dậu. Người độc thân tuổi Dậu nên vui vẻ chấp nhận nếu có người lớn tuổi giới thiệu đối tượng, đừng quá cố chấp. Người đã có đôi cần chú ý giữ chừng mực với người ngoài, vì đào hoa vượng đôi khi kéo theo những tình huống không mong muốn.

3. Con giáp Hợi đào hoa vượng

Tuần này đào hoa của con giáp Hợi khá vượng khi có sao Bách Việt tương tác, tinh thần vì thế cũng phấn chấn hơn. Trong công việc, người tuổi Hợi cần tránh khoe khoang, thích thể hiện. Bạn cần làm việc chăm chỉ và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sẽ thể hiện được năng lực và giá trị của mình.

Tuy nhiên, vận may đi kèm những cám dỗ và cạm bẫy, nhất là trong chuyện tiền bạc và các mối quan hệ mới. Bởi vậy, chuyên gia phong thủy cho rằng, nguồn thu phụ của Hợi không nhiều. Trong tuần, bạn cũng tránh việc cho vay mượn, góp tiền nên ghi rõ ràng, minh bạch.

Nhân duyên trong tuần của người tuổi Hợi khá đẹp. Người độc thân có duyên lành mạnh mẽ và dễ gặp được người tốt. Hợi nên giữ thái độ chân thành, cởi mở và để thời gian kiểm chứng. Người đã có đôi nên giữ sự rõ ràng trong các mối quan hệ xã giao vì vận đào hoa vượng nên dễ khiến người bạn đời hiểu lầm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.



