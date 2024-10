3 loại củ mùa thu giúp bổ não, tăng cường trí nhớ

Chất chống oxy hóa có nhiều trong trái cây, rau quả nhiều màu sắc giúp chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm trong não, do đó thúc đẩy chức năng hoạt động của não. Các nghiên cứu đã chứng minh, chất chống oxy hóa có trong cà rốt, khoai lang cùng một số loại rau củ khác như củ cải đường giúp bổ não, có lợi cho sức khỏe và hệ thần kinh, giúp bảo vệ tế bào não khỏi những tổn thương liên quan đến tuổi tác.

Rau củ mùa thu rất giàu chất chống oxy hóa giúp bổ não.

1. Cà rốt giàu chất chống oxy hóa bảo vệ thần kinh, bổ não

Vào mùa thu sang đông, cà rốt thường có xu hướng đạt độ ngon nhất và giàu dinh dưỡng nhất. Củ cà rốt rất giàu caroten , khi ăn vào sẽ được cơ thể chuyển hóa dễ dàng thành vitamin A ở ruột và gan. Ngoài ra, cà rốt cũng chứa nhiều các loại vitamin B, C, D, E, acid folic, kali…

Các chất chống oxy hóa quan trọng trong cà rốt như: beta carotene, alpha carotene, phenolic acid, glutathione... đã được chứng minh là có khả năng hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư, tái tạo làn da và chức năng não.

Ngoài ra, cà rốt chứa còn chứa luteolin, một flavonoid có đặc tính chống viêm và bảo vệ thần kinh. Luteolin đã cho thấy tiềm năng trong việc làm giảm tình trạng suy giảm trí nhớ liên quan đến tuổi tác và bảo vệ các tế bào não khỏi bị tổn thương.

Trong quá trình lão hóa bình thường, các tế bào miễn dịch trong não có xu hướng sản xuất nhiều phân tử gây viêm hơn, góp phần gây ra các vấn đề về trí nhớ. Các nhà nghiên cứu cho biết luteolin ngăn chặn việc giải phóng các phân tử gây viêm này trong não.

Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Illinois, cà rốt có hàm lượng cao hợp chất luteolin có thể làm giảm tình trạng suy giảm trí nhớ liên quan đến tuổi tác và tình trạng viêm trong não. Nghiên cứu này được tiến hành trên chuột, trong nghiên cứu, những con chuột được bổ sung 20 miligam luteolin vào chế độ ăn hàng ngày đã giảm tình trạng viêm trong não. Các nhà nghiên cứu cho biết hợp chất này cũng giúp khôi phục trí nhớ của những con chuột trẻ hơn.

2. Khoai lang giúp cải thiện trí nhớ và suy giảm nhận thức

Khoai lang thực sự là một món quà từ thiên nhiên giàu dinh dưỡng, đặc biệt là beta-carotene, vitamin C và chất xơ.

Khoai lang là nguồn carbohydrate phức hợp bổ dưỡng và có nhiều chất xơ hơn carbohydrate đơn giản. Vì thế nó giúp chúng ta no lâu hơn và cân bằng lượng đường trong máu, giúp tăng cường chức năng não.

Các loại khoai lang màu cam, màu tím rất giàu chất chống oxy hóa như carotenoid và anthocyanin giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do . Chất chống oxy hóa có trong khoai lang có thể giúp giảm viêm, giảm căng thẳng oxy hóa và cải thiện sự giao tiếp của các tế bào não.

Một số nghiên cứu trên động vật đã tìm thấy mối liên hệ giữa khoai lang tím và cải thiện trí nhớ cũng như chức năng nhận thức nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận tác dụng tương tự ở người.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, màu khoai lang tím, một anthocyanin tự nhiên, có hoạt tính chống oxy hóa mạnh trong ống nghiệm và trong cơ thể sống. Nghiên cứu đã tìm hiểu xem khoai lang tím có tác dụng bảo vệ thần kinh đối với não chuột lão hóa do D-galactose gây ra hay không. Dữ liệu cho thấy khoai lang tím làm giảm suy giảm nhận thức một phần thông qua việc tăng cường khả năng chống oxy hóa và chống viêm.

Các nghiên cứu khác cho thấy chế độ ăn giàu beta-carotene trong thời gian dài giúp duy trì chức năng nhận thức, đặc biệt khi kết hợp với các chất chống oxy hóa khác như vitamin E và C.

Ăn khoai lang giúp cải thiện trí nhớ và suy giảm nhận thức.

3. Củ cải đường làm tăng lưu lượng máu đến não

Củ cải đường là loại rau củ có màu sắc đẹp mắt, giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất như folate, kali, sắt, vitamin C. Folate trong củ cải đường giúp giảm mức homocysteine, một loại acid amin có thể gây tổn thương mạch máu và góp phần gây bệnh tim. Nồng độ homocysteine cao cũng có liên quan đến bệnh Alzheimer và chứng mất trí.

Betalain là những hợp chất tạo nên màu đỏ và vàng của củ cải đường. Betalain cũng cung cấp cho củ cải đường các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Nghiên cứu của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng betanin, một phân nhóm của nhóm betalain chống oxy hóa cho thấy một số hứa hẹn như một chất ức chế một số phản ứng hóa học trong não liên quan đến sự tiến triển của bệnh Alzheimer.



Nitrat trong nước ép củ cải đường được chuyển đổi thành oxit nitric (NO) trong cơ thể. NO là một loại khí tự nhiên, nó góp phần làm giãn mạch máu và cung cấp nhiều ôxy hơn cho toàn bộ cơ thể để cải thiện lưu lượng máu. Nitrat trong củ cải đường có thể cải thiện chức năng não bằng cách thúc đẩy sự giãn nở của các mạch máu và do đó làm tăng lưu lượng máu đến não.