4 con giáp cần chú ý sức khỏe những tháng cuối năm

Con giáp Dậu: Chú ý hệ tiêu hóa, huyết áp và tim mạch

Con giáp Dậu nên duy trì chế độ ăn uống điều độ, hạn chế thực phẩm gây kích ứng và chú ý những biểu hiện bất thường ở dạ dày, đường tiêu hóa. Ảnh minh họa

Phân tích dưới góc độ tử vi, con giáp Dậu vốn có xu hướng làm việc quyết liệt, càng áp lực càng lao vào, càng làm càng hăng hái. Từ nay tới cuối năm 2026, nhịp độ công việc tăng nhanh khiến đương số dễ rơi vào trạng thái quá tải kéo dài, theo Giáo dục Thủ đô.

Những dấu hiệu như mệt mỏi, thiếu sức sống, mất ngủ, đau nửa đầu, đau dạ dày có thể xuất hiện dày hơn nhưng lại bị con giáp Dậu lơ là hoặc không chú ý đúng mức.

Điều đáng lo ngại hơn cả là khi thể lực suy giảm, hiệu suất làm việc của con giáp Dậu không còn ổn định. Các quyết định quan trọng dễ bị cảm tính chi phối, dẫn tới sai sót hoặc chậm trễ.

Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều kế hoạch hay dự định tưởng như đã nắm chắc phần thắng lại bất ngờ chững lại vào phút cuối.

Con giáp Dậu nên duy trì chế độ ăn uống điều độ, hạn chế thực phẩm gây kích ứng và chú ý những biểu hiện bất thường ở dạ dày, đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, việc theo dõi huyết áp và sức khỏe tim mạch cũng rất cần thiết, đặc biệt với người thường xuyên căng thẳng hoặc ít vận động.

Nếu phải ngồi làm việc nhiều giờ mỗi ngày, bạn nên chủ động đứng dậy đi lại, tập thể dục nhẹ nhàng hoặc chạy bộ tùy theo thể trạng. Khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm những vấn đề tiềm ẩn, từ đó có hướng xử lý phù hợp.

Con giáp Tý: Đề phòng vấn đề tiêu hóa và dị ứng da

Để bảo vệ sức khỏe, con giáp Tý nên uống đủ nước, bổ sung rau xanh và trái cây vào thực đơn hằng ngày, đồng thời hạn chế những thực phẩm không phù hợp với cơ thể. Ảnh minh họa

Trong những tháng cuối năm, con giáp Tý nên quan tâm nhiều hơn đến hệ tiêu hóa và sức khỏe làn da. Những thay đổi trong môi trường sống, thời tiết hoặc thói quen sinh hoạt có thể khiến các vấn đề sẵn có trở nên khó chịu hơn.

Để bảo vệ sức khỏe, con giáp Tý nên uống đủ nước, bổ sung rau xanh và trái cây vào thực đơn hằng ngày, đồng thời hạn chế những thực phẩm không phù hợp với cơ thể.

Nếu xuất hiện tình trạng ngứa ngáy, nổi mẩn hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài, bạn không nên tự ý sử dụng thuốc mà cần tìm đến cơ sở y tế để được tư vấn.

Ngoài chế độ ăn uống, việc duy trì vận động thường xuyên cũng giúp cải thiện thể lực và tinh thần. Người hút thuốc nên cân nhắc bỏ thuốc để giảm những nguy cơ đối với sức khỏe lâu dài. Đừng đợi đến khi cơ thể phát tín hiệu cảnh báo mới bắt đầu thay đổi thói quen sống.

Con giáp Tuất: Quan tâm xương khớp, giữ ấm khi trời lạnh

Vào những tháng cuối năm này, tuổi Tuất cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe xương khớp. Ảnh minh họa

Vào những tháng cuối năm này, tuổi Tuất cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe xương khớp. Bạn nên tránh vận động mạnh và các hoạt động ngoài trời quá lâu cũng như uống đủ nước để duy trì thể trạng tốt, theo Saostar.

Đặc biệt, những người lớn tuổi hoặc có tiền sử bệnh lý cần lựa chọn hình thức vận động phù hợp, tránh tập luyện quá sức hay thực hiện những động tác đột ngột.

Khi thời tiết chuyển lạnh, con giáp này nên giữ ấm cơ thể, uống đủ nước và duy trì chế độ sinh hoạt điều độ. Người có bệnh tim mạch cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý thay đổi thuốc hoặc chủ quan trước các dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, con giáp Tuất nên cẩn trọng khi lái xe, di chuyển trong điều kiện mưa gió hoặc đường trơn trượt để hạn chế nguy cơ tai nạn. Việc nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức và giữ tinh thần thoải mái cũng góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Sức khỏe là nền tảng để tận hưởng những thành quả trong công việc và cuộc sống. Vì vậy, thay vì chờ người thân nhắc nhở, tuổi Tuất nên chủ động quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

Con giáp Thân: Không chủ quan với sức khỏe tim mạch

Trong thời gian tới, con giáp Thân nên chú ý đến sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa, đồng thời hạn chế tình trạng làm việc liên tục, thiếu ngủ hoặc chịu áp lực kéo dài. Ảnh minh họa

Năm 2026 được xem là một năm có nhiều điểm sáng đối với con giáp Thân. Sau những tháng đầu năm tương đối ổn định, con giáp này có thể đang tập trung vào công việc, tài chính hoặc những kế hoạch cá nhân. Tuy nhiên, bận rộn cũng là lý do khiến nhiều người quên mất việc chăm sóc sức khỏe.

Trong thời gian tới, con giáp Thân nên chú ý đến sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa, đồng thời hạn chế tình trạng làm việc liên tục, thiếu ngủ hoặc chịu áp lực kéo dài. Một chế độ ăn uống cân bằng, vận động vừa sức và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp cơ thể duy trì trạng thái tốt hơn.

Khi thời tiết chuyển sang hanh khô hoặc nhiệt độ thay đổi, con giáp này cũng nên điều chỉnh thói quen sinh hoạt cho phù hợp. Những người có bệnh nền cần thực hiện lịch theo dõi sức khỏe theo chỉ định của bác sĩ, thay vì chỉ đi khám khi cảm thấy khó chịu.

Khám sức khỏe định kỳ là cách hữu ích để theo dõi các chỉ số quan trọng và phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý. Con giáp Thân càng chủ động chăm sóc bản thân thì càng có thêm điều kiện để theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra trong những tháng cuối năm.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.