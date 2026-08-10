4 ngày sinh Âm lịch được ví như 'mật mã phú quý': Càng lớn tuổi càng giàu

Theo quan niệm tử vi phương Đông, ngày sinh Âm lịch không chỉ đơn thuần là dấu mốc thời gian mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa về vận mệnh và tính cách mỗi người. Có những ngày sinh được xem là "cát tường", người sinh vào đó càng về sau cuộc sống càng ổn định, an yên và hưởng trọn phúc khí tuổi già, theo Thời báo VHNT.

Dù không thể quyết định hoàn toàn vận mệnh, ngày sinh Âm lịch vẫn thường được xem như một nét tham khảo thú vị trong văn hóa phương Đông. Điều đáng nói là những phẩm chất như sự chăm chỉ, khả năng nắm bắt cơ hội và cách đối nhân xử thế mới là nền tảng giúp một người duy trì cuộc sống đủ đầy lâu dài.

Người sinh ngày 25 tháng Giêng Âm lịch: Càng trưởng thành càng vượng tài

Theo quan niệm dân gian, ngày 25 tháng Giêng Âm lịch được xem là một ngày có nhiều năng lượng cát lành. Ảnh minh họa

Tháng Giêng Âm lịch là thời điểm mở đầu một năm mới, gắn với mùa xuân và sự hồi sinh của vạn vật. Bởi vậy, người xưa thường dành nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho những người sinh vào thời điểm này.

Theo quan niệm dân gian, ngày 25 tháng Giêng Âm lịch được xem là một ngày có nhiều năng lượng cát lành. Người sinh vào ngày này thường được cho là có duyên với tài lộc, càng trưởng thành càng dễ xây dựng cuộc sống ổn định.

Họ thường không quá nóng vội trong chuyện tiền bạc mà có xu hướng tích lũy từng bước. Giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, thành quả của họ có thể đến từ những khoản nhỏ được vun đắp trong thời gian dài.

Điểm đáng chú ý là tài lộc của những người này không chỉ được thể hiện ở tiền bạc. Họ còn được kỳ vọng có gia đình tương đối thuận hòa, cuộc sống về sau bớt thiếu thốn và tinh thần ngày càng ổn định.

Dân gian có câu ví von về ngày 25 tháng Giêng Âm lịch như thời điểm "Thần Tài về nhà". Đây thực chất là cách người xưa gửi gắm mong ước về một năm mới nhiều may mắn, gia đình sung túc và cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Người sinh ngày 19 tháng 2 Âm lịch: Có duyên với cuộc sống đủ đầy

Người xưa từng dùng hình ảnh "nhà đầy vàng bạc châu báu" để nói về những người sinh vào ngày 19 tháng 2 Âm lịch. Ảnh minh họa



Ngày 19 tháng 2 Âm lịch nằm trong tiết xuân, thời điểm thiên nhiên tràn đầy sức sống. Trong quan niệm dân gian, những người sinh vào ngày này thường được đánh giá là có vận khí tốt và dễ gặp những cơ hội thuận lợi trong cuộc sống.

Họ có thể không phải kiểu người nhanh chóng giàu có từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, ưu điểm của họ nằm ở khả năng học hỏi và từng bước hoàn thiện bản thân.

Khi gặp khó khăn, thay vì dễ dàng bỏ cuộc, họ thường có xu hướng tìm cách điều chỉnh để thích nghi. Chính sự mềm dẻo ấy giúp họ có thêm cơ hội phát triển trong công việc và cuộc sống.

Người xưa từng dùng hình ảnh "nhà đầy vàng bạc châu báu" để nói về những người sinh vào ngày này. Xét ở góc độ hiện đại, "vàng bạc" không nhất thiết chỉ là tiền tài mà còn có thể được hiểu là kiến thức, kinh nghiệm, các mối quan hệ tốt đẹp và khả năng tạo dựng cuộc sống ổn định.

Nếu biết giữ sự khiêm tốn, không ngừng học hỏi và tránh tâm lý tự mãn khi đạt được thành công, những người sinh ngày 19 tháng 2 Âm lịch được cho là càng về sau càng có nền tảng vững vàng.

Người sinh ngày 7 tháng 4 Âm lịch: Trí tuệ sắc bén, dễ nắm bắt cơ hội

Dân gian có câu ví von rằng người sinh ngày 7 tháng 4 Âm lịch có "trí tuệ và của cải sinh sôi". Ảnh minh họa

Tháng 4 Âm lịch là thời điểm vạn vật phát triển mạnh mẽ. Trong quan niệm dân gian, người sinh vào ngày 7 tháng 4 Âm lịch thường được gắn với hình ảnh thông minh, nhanh nhạy và có khả năng thích nghi tốt.

Họ thường không thích đứng yên một chỗ. Khi môi trường thay đổi, những người này có xu hướng nhanh chóng quan sát, tìm hiểu và điều chỉnh cách làm để thích ứng.

Đây cũng được xem là một trong những lợi thế lớn giúp họ phát triển sự nghiệp. Trong một xã hội luôn biến động, người biết quan sát và nhận ra cơ hội thường có nhiều khả năng tạo ra giá trị cho bản thân.

Dân gian có câu ví von rằng người sinh ngày 7 tháng 4 Âm lịch có "trí tuệ và của cải sinh sôi". Điều này không nên chỉ hiểu theo nghĩa tiền bạc. Một người có kiến thức, kinh nghiệm, tư duy tốt và các mối quan hệ lành mạnh cũng đang sở hữu một dạng "tài sản" vô cùng quý giá.

Khi biết sử dụng những thế mạnh đó đúng lúc, họ có thể tìm được hướng đi phù hợp, từng bước nâng cao giá trị bản thân và tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc.

Đặc biệt, càng trưởng thành, những người này càng hiểu rằng kiếm tiền quan trọng nhưng giữ được tiền và biết đầu tư cho tương lai còn quan trọng hơn.

Người sinh ngày 23 tháng 8 Âm lịch: Càng điềm tĩnh càng dễ tích lũy tài lộc

Theo quan niệm dân gian, người sinh ngày 23 tháng 8 Âm lịch có thể không quá rực rỡ khi còn trẻ nhưng càng về sau càng dễ hưởng thành quả từ những gì mình đã vun đắp. Ảnh minh họa

Tháng 8 Âm lịch thường gắn với không khí mùa thu và thời điểm mùa màng bước vào giai đoạn thu hoạch. Chính vì vậy, ngày 23 tháng 8 Âm lịch cũng được dân gian gắn với hình ảnh thành quả sau một quá trình dài vun trồng.

Người sinh vào ngày này thường được cho là có tính cách tương đối điềm tĩnh, chắc chắn và không dễ bị những biến động bên ngoài làm ảnh hưởng.

Họ không nhất thiết phải là người nổi bật nhất trong đám đông. Ngược lại, họ thường thích làm việc theo cách riêng, kiên trì với mục tiêu và không quá sốt ruột trước những thành công đến chậm. Đây chính là một lợi thế đáng kể trong quá trình tích lũy tài sản.

Trong khi nhiều người dễ bị cuốn theo những cơ hội kiếm tiền nhanh, người có tính cách ổn định thường chú trọng sự bền vững. Họ biết cân nhắc trước khi đưa ra quyết định, hạn chế những rủi ro không cần thiết và kiên trì với những mục tiêu dài hạn.

Vì thế, theo quan niệm dân gian, người sinh ngày 23 tháng 8 Âm lịch có thể không quá rực rỡ khi còn trẻ nhưng càng về sau càng dễ hưởng thành quả từ những gì mình đã vun đắp.

Đến tuổi trung niên và về già, sự ổn định về tài chính, gia đình và tinh thần có thể trở thành "tài sản" lớn nhất mà họ sở hữu.

Ngày sinh Âm lịch chỉ là một phần, muốn phú quý vẫn phải dựa vào chính mình

Người xưa cho rằng sự vận hành của mặt trăng, sự thay đổi của âm dương và ý nghĩa của từng con số có thể tượng trưng cho những dạng "phúc khí" khác nhau.

Dĩ nhiên, một ngày sinh không quyết định cả cuộc đời. Hạnh phúc, thành công hay giàu có vẫn phụ thuộc vào sự nỗ lực, lựa chọn và cách sống của mỗi người. Tuy vậy, xem ngày sinh theo quan niệm dân gian vẫn là một cách thú vị để khám phá những lời chúc tốt đẹp mà cha ông gửi gắm, theo Phụ nữ mới.

Bốn ngày sinh trên có thể được xem như một góc nhìn thú vị về văn hóa dân gian, nhưng điều quyết định cuộc sống vẫn nằm ở lựa chọn và hành động của mỗi người.

May mắn có thể giúp một người gặp được cơ hội, nhưng sự chăm chỉ giúp họ nắm bắt cơ hội ấy. Trí tuệ giúp tạo ra tiền bạc, còn kỷ luật và khả năng quản lý mới giúp tài sản được duy trì lâu dài.

Ngày sinh có thể là điểm khởi đầu, nhưng cách sống mới là thứ quyết định một cuộc đời.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.