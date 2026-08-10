Điều chỉnh quy định về độ tuổi lái xe máy từ 15/8?

Quy định về xử phạt người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định 68/2024/NĐ-CP như sau: "Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô".

Theo điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định 68/2024/NĐ-CP được sửa đổi: "Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô" vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Theo đó, từ ngày 15/8/2026, quy định xử phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô sẽ có sự thay đổi theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Tại điểm e Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 nêu rõ xe mô tô gồm: xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, trừ xe gắn máy; đối với xe ba bánh thì khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg;

Xe mô tô là loại xe có dung tích trên 50cm3 (hoặc công suất điện trên 4kW), vận tốc trên 50 km/h và cần bằng lái.

Theo quy định, người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được phép điều khiển xe mô tô.

Điều này đồng nghĩa, từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe mô tô hoặc phương tiện tương tự xe mô tô đều thuộc diện áp dụng mức xử phạt nêu trên.

Từ 15/8, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô sẽ bị xử phạt theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: QĐND

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được đi xe gì?

Căn cứ theo Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được phép điều khiển xe gắn máy.

Xe gắn máy là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h; nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3; nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 04 kW; xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Như vậy, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh không lớn hơn 50cm3 hoặc xe máy điện có công suất động cơ điện không vượt quá 04 kW.

Tham gia giao thông người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phải tuân thủ những quy định gì?

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, tham gia giao thông đường bộ người điều khiển xe phải tuân thủ những quy định sau:

- Xe được cấp chứng nhận đăng ký xe và gắn biển số xe theo quy định của pháp luật;

- Người tham gia giao thông đường bộ phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông đường bộ khác.

- Không chở quá số người theo quy định.

- Người lái xe phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường hoặc phần đường.

- Trong trường hợp chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ, chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ. Tín hiệu báo hướng rẽ phải sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng. Khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện khác mới được chuyển hướng.

- Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ, trên đường một chiều, trừ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời.

Từ 15/8/2026, người đi xe máy vi phạm quy định này có thể bị phạt đến 6 triệu đồng GĐXH - Từ 15/8/2026, người đi xe máy có hành vi cố ý làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bị xử phạt đến 6 triệu đồng theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.