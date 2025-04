5 cung hoàng đạo nên cẩn trọng khi kết bạn: Cự Giải, Nhân Mã 'nguy hiểm' nhất

Xử Nữ - Virgo (23/08 - 22/09)

Không thể phủ nhận Xử Nữ là một cung hoàng đạo chân thành nhưng điểm yếu là dễ mủi lòng, có thể vô tư bộc bạch bí mật của bản thân và bạn bè cho người khác.

Xử Nữ lại còn sở hữu một trí nhớ siêu phàm nên những câu chuyện luôn được kể lại với đầy đủ chi tiết, khiến bên thứ ba nghe vô cùng hài lòng.

Xử Nữ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, muốn sống theo quy tắc nhưng bản thân họ thỉnh thoảng cũng rất mất kỷ luật, lúc cạy miệng cũng không nói, khi khác thì cảm xúc dâng trào, từ ngữ cũng từ đó mà tuôn ra không kiểm soát.

Điểm yếu của cung hoàng đạo Xử Nữ là dễ mủi lòng, có thể vô tư bộc bạch bí mật của bản thân và bạn bè cho người khác. Ảnh minh họa

Cự Giải - Cancer (21/06 - 22/07)

Cự Giải vốn đa cảm, họ có thể sẵn sàng trở nên tàn nhẫn cực độ trong một phút "bốc đồng" nông nổi, hoặc do cảm xúc nhất thời.

Một trong những lý do chính khiến Cự Giải trở nên nguy hiểm và khó lường như vậy là do tinh thần không ổn định, hay nói cách khác là do tâm trạng thay đổi thất thường của họ.

Chính điều này là nguyên nhân khiến Cự Giải trở nên mất kiểm soát và ít bạn bè.

Song Ngư - Pisces (19/02 - 20/03)

Song Ngư là cung hoàng đạo thật thà và không giỏi giấu giếm bí mật bao gồm của bản thân lẫn người khác.

Song Ngư thuộc tuýp người thẳng thắn và thành thật trong tình cảm, yêu, ghét, hận hay thù họ đều muốn nói ra cho bằng hết.

Là một người sống cảm xúc, Song Ngư dĩ nhiên có sẵn sự tinh tế để hiểu được ý của người khác chỉ bằng nhìn vào sắc mặt và cử chỉ.

Thế nhưng, cũng vì là người sống cho cảm xúc nên đôi khi quá phấn khích, họ lại không thể kiềm chế hành động và lời nói mà trải lòng tất cả những tâm tư, bí mật của bản thân và những người thân thiết.

Làm bạn với Song Ngư thì chẳng có gì là xấu nhưng đừng quên giữ lại một chút cho bản thân kẻo bị họ vạch trần tất tần tật lại không phải là ý hay.

Song Ngư là cung hoàng đạo thật thà và không giỏi giấu giếm bí mật bao gồm của bản thân lẫn người khác. Ảnh minh họa

Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12)

Những chú ngựa vô cùng liều lĩnh và mạo hiểm, nông nỗi, không hề khoan nhượng khi hành sự. Vì vậy bạn nên cẩn thận với những gì bạn đang nói và làm xung quanh họ.

Theo khảo sát của trang Zodiac Sign, hầu hết những tên tội phạm thuộc cung Nhân Mã đều nhúng tay vào các vụ trộm cắp và cướp giật.

Song Tử - Gemini (21/05 - 20/06)

Song Tử có tài ăn nói khéo léo nên mối quan hệ xã hội nhiều không ai bằng.

Họ có sẵn sự dịu dàng và thế mạnh là biết đồng cảm với mọi người xung quanh nên ai cũng muốn tìm đến mà tâm sự, chia sẻ.

Thế nhưng, bản thân Song Tử lại không phải là một người có thể giữ kín miệng mồm. Đó là lý do họ không tùy tiện hứa sẽ giữ bí mật với ai.

Họ không muốn phải suy nghĩ nhiều và đôi khi, lời họ nói khi đó với người khác cũng không hẳn là một lời hứa nhưng lại xây dựng được lòng tin cực lớn với người đối diện.

Với khối lượng thông tin khổng lồ có trong tay, Song Tử hoàn toàn đủ khả năng "bán đứng" một người và bí mật của người đó nếu họ muốn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.