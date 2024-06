5 loại thực phẩm chua tốt cho gan nên ăn nhiều vào mùa hè

1. Ăn theo mùa là cách để duy trì sức khỏe

Ăn gì vào mùa hè để cơ thể khỏe khoắn, thanh nhiệt, thải độc gan là băn khoăn của nhiều người. Mùa hè thời tiết nắng nóng khiến cơ thể ra mồ hôi nhiều hơn, cơ thể sẽ mất nước và mất đi một số chất dinh dưỡng trong quá trình này. Cùng với đó là sự mệt mỏi do nắng nóng, nhiều người có xu hướng ăn ít hơn, ngủ không ngon giấc, cảm thấy bực bội, khó chịu. Việc ăn uống kém kéo dài có thể giảm sức đề kháng, dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Từ xa xưa, ông cha ta cho rằng, ăn theo mùa là cách để duy trì sức khỏe. Hầu hết các vùng miền đều có truyền thống "mùa nào thức nấy". Mỗi mùa đều có những sản vật tương sinh, phù hợp với nhu cầu sức khỏe. Vào mùa hè nóng bức, ăn các thực phẩm có vị chua không chỉ giúp tiết ra nước bọt, kích thích cảm giác thèm ăn, giải nhiệt, thanh nhiệt, khử ẩm... mà còn cải thiện sự hao hụt dinh dưỡng do ra nhiều mồ hôi vào mùa hè.

Mùa hè nên ăn nhiều loại trái cây vị chua để thanh nhiệt cơ thể.

Theo quan điểm của y học cổ truyền, vị chua có nhiều tác dụng đối với cơ thể. Vị chua có tác dụng kích thích tiết nước bọt, dịch vị dạ dày, giúp tăng cường khả năng tiêu hóa thức ăn. Vị chua có tính hàn, giúp thanh nhiệt, giải độc, giải khát, đặc biệt hiệu quả vào mùa hè nóng bức. Vị chua có tác dụng sát khuẩn, tiêu đàm, giúp điều trị các bệnh như tiêu chảy, lỵ, ho có đàm. Vị chua có tác dụng lợi tiểu, giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Thuận theo sự thay đổi của thời tiết, chế độ ăn uống cũng cần được điều chỉnh phù hợp. Chẳng hạn như mùa hè không nên ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, đồ cay nóng, tránh làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Ngoài ra, cần duy trì vận động vừa phải để tăng cường sức mạnh cho cơ bắp, ngủ đủ giấc, đồng thời nên ăn nhiều thực phẩm có vị chua, thanh mát.

Dân gian có câu: "Mùa hè ăn chua, bệnh tật tránh xa". Bộ phận trong cơ thể được cho là "thích" vị chua nhất là gan. Gan có chức năng chính là thanh lọc cơ thể, thải độc và vị chua có tác dụng hỗ trợ gan thực hiện tốt chức năng này. Do đó, người ta thường khuyên ăn các thực phẩm có vị chua để tốt cho gan.

2. 5 loại thực phẩm có vị chua tốt cho gan

2.1 Chanh giúp thải độc gan

Chanh chứa kali, vitamin C, chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa . Vào mùa hè nóng nực, hãy cắt vài lát chanh vào cốc nước, thêm đường phèn, là có một thức uống giải ngán, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Loại đồ uống này có vị chua ngọt thanh mát, làm tăng cảm giác ngon miệng và góp phần thanh nhiệt cơ thể. Bạn cũng có thể dùng chanh để làm nước detox giúp hỗ trợ thải độc gan , tăng cường chức năng gan.

Một ly nước chanh với vị chua thơm mát giúp giải nhiệt mùa hè.

2.2 Dứa hỗ trợ tiêu hóa

Dứa chứa bromelain, một loại enzyme giúp tiêu hóa tốt hơn và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Vị chua của dứa do hàm lượng acid citric cao, giúp tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Dứa chứa bromelain, một loại enzyme giúp tiêu hóa protein và cải thiện chức năng tiêu hóa. Bromelain cũng có tác dụng chống viêm, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột.

Dứa còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene và mangan, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do gốc tự do, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc ung thư.

Dứa có thể ăn trực tiếp, làm salad, món xào, sinh tố, dùng để trang trí món ăn... Dứa sấy khô là một món ăn vặt ngon miệng, có thể ăn luôn hoặc thêm vào granola hoặc dùng để làm trà.

2.3 Anh đào giàu chất chống oxy hóa

Anh đào có quả căng mọng tròn trịa, màu sắc rực rỡ, hương vị thơm ngon. Loại trái cây màu đỏ đậm này có hàm lượng calo thấp và chứa đầy đủ chất xơ, vitamin, khoáng chất , chất dinh dưỡng cùng các thành phần tốt cho sức khỏe khác.

Quả anh đào nhiều chất xơ, chứa nhiều vitamin như C, A, K và nhiều chất vi lượng khác như kali, magie và canxi. Quả anh đào có lượng calo thấp và là loại trái cây giàu chất chống oxy hóa như beta-carotene, chất dinh dưỡng thiết yếu choline tốt cho sức khỏe.

2.4 Kiwi tăng cường hệ miễn dịch

Kiwi được mệnh danh là "siêu thực phẩm" với nhiều lợi ích sức khỏe.

Kiwi chứa nhiều vitamin C, E, kali giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch. Vị chua của kiwi do hàm lượng vitamin C cao, mang lại lợi ích tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch.

Vitamin C trong kiwi giúp tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Kiwi chứa actinidin, một loại enzyme giúp phân hủy protein và cải thiện chức năng tiêu hóa. Actinidin cũng có tác dụng chống viêm, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột.

Kiwi giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, giúp bảo vệ tim mạch. Kiwi chứa lutein và zeaxanthin, hai loại carotenoid giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Vitamin C trong kiwi giúp sản xuất collagen, giúp da sáng mịn và đàn hồi. Kiwi cũng chứa vitamin E, giúp da khỏe mạnh, chống lão hóa.

2.5 Sữa chua

Một ly sữa chua thanh mát giúp cơ thể giải nhiệt, thanh nhiệt và tâm trạng vui vẻ, giảm cảm giác nóng bức trong những ngày hè oi ả.

Sữa chua giàu protein, dễ tiêu hóa và hấp thụ. Sữa chua không chỉ là món ăn ngon, bổ dưỡng mà còn là lựa chọn tuyệt vời cho mùa hè với nhiều lợi ích. Sữa chua chứa nhiều acid lactic giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột , hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Sữa chua là nguồn cung cấp dồi dào vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như vitamin B, canxi, kali,... giúp tăng cường sức khỏe và hỗ trợ các chức năng cơ thể hoạt động hiệu quả. Sữa chua cung cấp protein giúp bạn cảm thấy no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Sữa chua có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với nhiều loại trái cây, ngũ cốc, granola,... để tạo thành món ăn sáng, bữa phụ hoặc tráng miệng thơm ngon, bổ dưỡng.