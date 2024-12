5 MC VTV được yêu thích trên mạng: Hoài Anh, Khánh Vy có mặt

BTV - MC Hoài Anh

BTV Hoài Anh được nhiều người yêu mến.

BTV Hoài Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, nhiều năm được yêu mến khi dẫn bản tin Thời sự 19h trước khi chuyển sang Ban Văn nghệ của VTV. Cô sở hữu chất giọng miền Nam truyền cảm, cách xử lý tình huống khéo léo.

Sau gần 20 năm gắn bó với truyền hình, Hoài Anh vẫn được khen ngợi bởi vẻ đẹp cuốn hút, duyên dáng. Cô có trang cá nhân với 233.000 người theo dõi.

Trước khi làm truyền hình, Hoài Anh từng đóng phim. Không cần trang điểm cầu kỳ, cô vẫn thu hút với vẻ đẹp tự nhiên và phong cách thời trang ấn tượng. Ở tuổi 44, BTV Hoài Anh ngày càng trẻ trung và nổi bật.

Hiện tại, cô có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc bên chồng và con gái Kỳ Uyên, người thừa hưởng vẻ ngoài xinh xắn từ cha mẹ.

BTV - MC, nhà báo Trần Quang Minh

MC, nhà báo Trần Quang Minh được yêu thích vì lối dẫn dắt dí dỏm và chất giọng trầm, ấm.

BTV Trần Quang Minh là người dẫn chương trình tài năng, hài hước của VTV, để lại dấu ấn qua các chương trình như Chúng tôi là chiến sĩ, Bữa trưa vui vẻ, Của ngon vật lạ.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất chương trình truyền hình, gameshow và truyền hình thực tế, anh đã giành nhiều giải thưởng Báo chí Quốc gia và luôn được khán giả yêu thích. Gần đây, anh chuyển hướng làm nội dung du lịch trên mạng xã hội.

BTV Quang Minh sở hữu trang cá nhân với 588.000 lượt theo dõi và kênh YouTube Come Minh Vietnam với hơn 54.000 người đăng ký. Với chất giọng trầm ấm và lối dẫn cuốn hút, anh nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.

BTV - MC Trần Ngọc

Trần Ngọc là một trong những gương mặt được yêu thích nhiều trên mạng xã hội của VTV.

MC Trần Ngọc là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình như Đường lên đỉnh Olympia, Rung chuông vàng, Hãy chọn giá đúng, Trường teen... Anh được yêu mến với biệt danh "MC mát tay nhất Olympia."

Là một MC năng nổ trên mạng xã hội, Trần Ngọc sở hữu trang cá nhân hơn nửa triệu người theo dõi, thường xuyên chia sẻ các clip vui về công việc, cuộc sống và nội dung sáng tạo hữu ích.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, anh còn có gia đình hạnh phúc bên bà xã Trịnh Mai Phương (sinh năm 1991) và con trai kháu khỉnh. Mai Phương là nhiếp ảnh gia nổi tiếng tại Hà Nội và sở hữu một studio riêng.

MC Huyền Trang (Mù Tạt)

MC Huyền Trang thu hút nhiều người yêu thích trên mạng xã hội.

MC Huyền Trang (Mù Tạt), sinh năm 1993, là một trong những MC đời đầu của chương trình Bữa trưa vui vẻ trên VTV6 và từng dẫn Cuộc hẹn cuối tuần cùng các chương trình khác của VTV.

Cô sở hữu trang cá nhân gần 340.000 người theo dõi, nổi tiếng không chỉ qua vai trò MC mà còn qua các bộ phim như 11 tháng 5 ngày, Mặt nạ hạnh phúc, Mê cung... Huyền Trang gây ấn tượng với gương mặt đẹp, vóc dáng chuẩn và lối dẫn dí dỏm.

MC Khánh Vy

Khánh Vy được ví là "MC quốc dân".

MC Khánh Vy sinh năm 1999, được biết đến với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" nhờ clip nói 7 ngôn ngữ, hiện là gương mặt quen thuộc của VTV. Cô bén duyên với công việc MC qua các chương trình như: IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up... Từ tháng 9/2021, Khánh Vy dẫn Đường lên đỉnh Olympia trên VTV3 và được chọn dẫn chương trình C ó hẹn cùng thanh xuân.

Được gọi là "MC quốc dân", cô sở hữu fanpage 3 triệu lượt theo dõi, 430 nghìn người theo dõi Facebook cá nhân, cùng kênh YouTube hơn 2 triệu người đăng ký. Ở tuổi 25, Khánh Vy có sự nghiệp thành công và khối tài sản đáng ngưỡng mộ.