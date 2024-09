6 điều cha mẹ cần làm để con lớn lên thành đứa trẻ có khí chất và tự tin

Triết gia Emerson nói: Tự tin là bí quyết thành công đầu tiên. Không chỉ trong học tập mà trong mọi việc, bạn nên hiểu rõ chân lý này. Đừng quá lo lắng về kết quả, miễn là bạn làm việc chăm chỉ. Chỉ cần hướng tới mục tiêu đã định, vững vàng tự tin, dũng cảm tiến về phía trước, chúng ta sẽ thành công.

Vì vậy, là cha mẹ, cần làm tốt 5 điều này để con mình lớn lên đầy khí chất và tự tin.

1. Trau dồi khả năng độc lập của trẻ

Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ nên hướng dẫn con làm một số việc trong khả năng. Điều này sẽ dạy các em cách suy nghĩ độc lập và giải quyết các vấn đề gặp phải trong học tập và cuộc sống.

Khi bé có thể tự mình hoàn thành mọi việc một cách độc lập, cha mẹ nên động viên, khen ngợi kịp thời, điều này có thể tăng tính chủ động, độc lập của trẻ.

Nhà tâm lý học Adler cho biết: Mọi người sinh ra đều mang trong mình những mặc cảm, tự ti. Nhưng cũng có một số em thoát khỏi mặc cảm, đầy tự tin trong quá trình trưởng thành. Điều này không thể tách rời sự quan tâm của cha mẹ.

Không cần biết đứa trẻ thông minh hay không, chúng ta phải yêu thương con vô điều kiện. Hãy cho trẻ biết rằng bố mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, khi cần sự giúp đỡ thì bố mẹ sẽ luôn đứng ra hỗ trợ.

2. Dạy con phát triển các mối quan hệ tốt đẹp

Nghiên cứu của ĐH Illinois chỉ ra đứa trẻ trưởng thành trong gia đình hạnh phúc hoặc ít nhất không xung đột, mâu thuẫn với anh chị em trong nhà sẽ tốt hơn việc cha mẹ cố ở với nhau.

Những người được chăm sóc cẩn thận, tinh tế trong 3 năm đầu đời cũng thường học tốt hơn, có mối quan hệ lành mạnh và đạt được thành tựu tốt hơn ở tuổi ngoài 30.

3. Kiên trì

Ngày nay, mọi người trong xã hội nóng nảy, háo hức với thành công nhanh chóng và lợi nhuận ngắn hạn, và thiếu bầu không khí liên tục. Cha mẹ ưu tú phải chú ý đến việc trau dồi tíпh kiên trì của con cái.

Nhiều bậc cha mẹ yêu cầu con cái họ пhất quyết làm một việc nhỏ mỗi ngày, và nhiều bậc cha mẹ và con cái của họ пhất quyết làm một việc cùng nhau. Đây là tất cả về việc nuôi dưỡng tíпh kiên trì của trẻ.

Trong cuộc sống, có rất nhiều trẻ có tài năng tốt nhưng do không kiên trì пên thường bỏ dở giữa chừng, cuối cùng khó đạt được những điều to lớn. Tất cả điều пày là lỗi của cha mẹ do sự giáo dụċ con cái không có quy tắc và buông lỏng .

4. Chú ý vẻ bề ngoài

MC Dương Lan – tỷ phú truyền thông Trung Quốc từng được một người nước ngoài nhắc nhở khi xuất hiện trong buổi phỏng vấn vì ăn mặc luộm thuộm. Lần thứ hai, Dương Lan ăn mặc rất đẹp đi phỏng vấn, mọi chuyện suôn sẻ. Điều này cũng khiến cô hiểu ra một chân lý, sẽ không ai phát hiện ra tâm hồn tuyệt vời của bạn qua vẻ ngoài luộm thuộm.

Nếu bạn rất giỏi nhưng quần áo xộc xệch, luộm thuộm nơi công cộng thì cũng ảnh hưởng đến khí chất vì bạn không chú ý đến hình ảnh của mình.

Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ 3 tuổi có thể đánh giá tính cách của nhau dựa trên đặc điểm ngoại hình, có nghĩa là trẻ 3 tuổi có quan niệm thẩm mỹ. Bố mẹ vì thế, ngay từ đầu phải là người định hướng để trẻ biết rằng trang phục nào phù hợp, trang phục nào không.

Nhiều bậc cha mẹ thích xin quần áo cũ của người khác cho con mình, khi còn nhỏ, chúng có thể cảm thấy điều đó không quan trọng. Nhưng khi lớn lên, trẻ sẽ không vui khi phải ăn mặc theo ý cha mẹ.

Thường xuyên mặc quần áo cũ của người khác, bé cũng sẽ cảm thấy mình không xứng đáng có được những thứ đẹp đẽ, điều này khiến bé luôn cảm thấy tự ti và không dám tiếp xúc quá nhiều với người khác.

Trước đây ai cũng nghĩ trẻ con luôn chú trọng đến việc ăn mặc sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Nhưng thực tế đẹp thì ai cũng thích, đó cũng là phản ứng bản năng của mỗi người. Những đứa trẻ ăn mặc đẹp, gọn gàng cũng sẽ giành được sự yêu mến của mọi người.

Nhiệm vụ của bố mẹ là dạy cho trẻ biết tôn trọng bản thân và bày tỏ nhu cầu được tôn trọng từ người khác qua cách ăn mặc. Cũng sẽ rất nguy hiểm nếu các bé gái nghĩ rằng mình chỉ đẹp khi ăn mặc gợi cảm mà bỏ qua những giá trị về tâm hồn, phẩm chất và sẽ dễ dàng đánh mất đi sự tự tôn.

5. Dạy con nỗ lực, không sợ thất bại

Để con thành công trong tương lai, phụ huynh nên hướng trẻ có tư duy phát triển, coi thất bại là chuyện bình thường và là cơ hội để học hỏi và phát triển chứ không phải sự chấm hết. Trẻ cũng cần được dạy cách kiểm soát căng thẳng.

6. Nuôi dưỡng lòng tốt

Thực tế, nhiều phụ huynh quá tập trung vào thành tích đến nỗi họ không nuôi dưỡng lòng tốt. Họ dường như coi con cái là một giải thưởng, huy hiệu danh dự cá nhân và những đứa con thất bại như một sự phản ánh tiêu cực về cách nuôi dạy con cái của chính họ.

Trẻ em, với sự nhạy cảm có thể nhận thấy tất cả điều này. Những đứa trẻ nhìn thấy bạn bè được khen ngợi chủ yếu cho điểm số, thành tích trong học tập mà không phải vì sự tử tế, lòng tốt hay tính cách mà chúng thể hiện.

Nhiều trẻ em coi việc thể hiện lòng tốt là một "nhiệm vụ" hơn là một sự lựa chọn nên làm. Các thí nghiệm cho thấy rằng khi những đứa trẻ được lựa chọn chia sẻ thay vì bị ép buộc, chúng sẽ có khả năng cư xử tử tế và hào phóng gấp đôi sau đó. Và khi trẻ em được khen ngợi và công nhận giúp đỡ, chúng có nhiều khả năng giúp đỡ người khác nhiều lần nữa.

Trên thực tế, dạy trẻ quan tâm đến người khác có thể là cách tốt nhất để chuẩn bị cho chúng một cuộc sống thành công và trọn vẹn.

Nhiều nghiên cứu chứng minh, những đứa trẻ mẫu giáo giúp đỡ người khác cuối cùng sẽ thành đạt và kiếm được nhiều tiền hơn hơn những người chỉ biết nhận lại. Học sinh cấp hai giúp đỡ, hợp tác và chia sẻ với bạn bè cũng vượt trội so với các bạn. Và những học sinh cấp 3 tin rằng cha mẹ đánh giá cao sự hữu ích, tôn trọng và tử tế hơn thành tích học tập xuất sắc, thường theo học một trường đại học tốt và có một sự nghiệp thành công hơn...

