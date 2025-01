7 mẹo dạo đầu giúp ‘cuộc yêu’ thêm nồng cháy

Màn dạo đầu diễn ra trong mọi khoảnh khắc kết nối giữa bạn và đối tác. Theo các chuyên gia tình dục, bất cứ điều gì tác động đến tâm trí chúng ta đều có khả năng tác động đến đời sống tình dục của chúng ta.

Do đó, nên tận hưởng khoái cảm của mình và hiểu những cảm giác mà cặp đôi đang cảm nhận. Dưới đây là những ý tưởng thú vị cho màn dạo đầu giúp cho cuộc yêu thăng hoa.

Tình dục sẽ thực sự hòa hợp và thăng hoa nếu hai bạn hiểu được cảm xúc của nhau.

1. Chia sẻ việc nhà với bạn đời

Nghe có vẻ lạ và không liên quan, nhưng không - hãy mở rộng định nghĩa về ý nghĩa của màn dạo đầu, nó không đơn thuần là những hành động của bạn với bạn tình lúc lên giường mà còn là hành động chia sẻ việc nhà. Việc giúp bạn đời giặt giũ hoặc rửa bát có thể là điều hữu ích để tạo điều kiện cho sự gần gũi. Bất cứ điều gì giúp bạn đời bớt gánh nặng và hỗ trợ cảm giác thư giãn đều có tác dụng rất lớn khi đến lúc quan hệ tình dục .

Tiến sĩ Chris Dohaghue, chuyên gia trị liệu về tình dục được chứng nhận tại Hoa Kỳ Xây dựng sự kích thích trước khi quan hệ tình dục sẽ dẫn đến đỉnh cao tình dục.

2. Khen ngợi vẻ đẹp của người bạn đời

Khen ngợi chân thành người bạn đời của bạn và điều đó có thể khiến cô ấy cảm thấy gợi cảm hơn. Vẻ đẹp của cô ấy có thể từ mái tóc, làn da, ánh mắt, vóc dáng hay phong cách ăn mặc. Cũng có thể là sự gọn ghẽ, chỉn chu trong chăm sóc gia đình hoặc nấu những món ăn ngon.

Nói với cô ấy rằng bạn trân trọng cô ấy và cô ấy xinh đẹp như thế nào. Hãy cho cô ấy biết bạn muốn cô ấy đến mức nào. Biết rằng bạn không chỉ muốn quan hệ tình dục mà bạn muốn yêu thương cô ấy trọn đời là một sự kích thích đối với nhiều phụ nữ.

3. Hãy hỏi cô ấy thích kiểu dạo đầu nào

Ngoài việc chú ý đến những gì cô ấy phản ứng, hỏi là cách tốt nhất để biết điều gì khiến cô ấy thích thú. Chìa khóa số 1 để có màn dạo đầu hoàn hảo là giao tiếp. Tiến sĩ Chris Dohaghue, chuyên gia trị liệu về tình dục và mối quan hệ cho biết: Nhiều đối tác cho rằng tất cả phụ nữ đều bị kích thích bởi sự đụng chạm hoặc trò chơi tình dục trực tiếp nhưng không phải phụ nữ nào cũng coi đó là lựa chọn đầu tiên của họ. Vì vậy, cách tốt nhất là trực tiếp hỏi họ muốn gì.

4. Giúp cô ấy thư giãn

Sau một ngày căng thẳng với đầy nghĩa vụ công việc, con cái, gia đình,... việc quan hệ tình dục có thể là điều xa vời nhất trong tâm trí người vợ. Hãy giúp cô ấy chuyển sang một không gian tinh thần khác bằng một buổi giải tỏa căng thẳng và thư giãn toàn bộ.

Cô ấy có thích nến thơm không? Hãy thắp nến lên. Cô ấy cảm thấy mệt mỏi. Chuẩn bị cho cô ấy một bồn tắm hoặc ngâm chân massage. Nếu thư giãn là màn dạo đầu của cô ấy, thì việc massage gợi cảm có thể là một sự kích thích lớn.

Bạn có thể cùng cô ấy thư giãn để giúp màn dạo đầu thoải mái hơn. Ảnh minh họa.

5. Thì thầm những điều ngọt ngào

Những lời nói ngọt ngào có thể đưa hai bạn lại gần nhau hơn với những kết quả bất ngờ. Cảm thấy được kết nối mật thiết có thể là màn dạo đầu gợi cảm nhất đối với một số phụ nữ. Theo chuyên gia trị liệu tình dục, đây là một hoạt động giao tiếp mà họ thành thật chia sẻ mong muốn, nỗi sợ hãi và những gì họ yêu thích ở đối tác của mình. Tiến sĩ Chris Dohaghue cho biết: Hàng trăm cặp đôi đã nói với tôi rằng đây là màn dạo đầu tuyệt vời nhất mà họ từng thử.

6. Một hành động kinh điển cho màn dạo đầu: hôn

Bạn còn nhớ lần đầu tiên hai bạn hôn nhau không? Nếu bạn còn nhớ, bạn biết rằng nụ hôn là phép thử hóa học cuối cùng và là một trong những cách nhanh nhất để kết nối với bạn tình của bạn. Một nụ hôn lãng mạn vẫn luôn là cách thú vị nhất để mang lại màn dạo đầu hoàn hảo cho nàng.

Khi bắt đầu, nên hôn nhau một cách đơn giản nhưng mãnh liệt. Hôn nhau một cách nồng nhiệt khi bạn áp toàn bộ cơ thể mình vào người bạn tình của mình. Cho phép bản thân thực sự cảm nhận được sự tiếp xúc toàn thân, chú ý đến áp lực, kết cấu, nhiệt độ và đường nét của cơ thể bạn.

Tiến sĩ Patti Britton, nhà tình dục học lâm sàng và là tác giả của cuốn The Art of Sex Coaching: Expanding Your Practice cho biết: Phụ nữ đạt được khoái cảm tình dục lớn nhất của mình thông qua những nụ hôn thường xuyên và nồng nhiệt. Nếu bạn cảm thấy cô ấy bắt đầu mất hứng thú, thì hôn luôn là cách tốt nhất để đưa cô ấy trở lại.

7. Hãy thay đổi để mọi thứ luôn mới mẻ

Sau nhiều năm trong một mối quan hệ, bạn dễ rơi vào lối mòn và nghiên cứu cho thấy rằng việc thử những hoạt động mới có thể giúp khơi dậy lại đam mê của cả hai bạn. Hãy tạo sự đa dạng bằng cách thay đổi bối cảnh mà bạn bắt đầu màn dạo đầu. Nếu bạn thường đợi đến khi đi ngủ vào buổi tối, hãy thử màn dạo đầu vào buổi sáng. Nếu màn dạo đầu thông thường của bạn là khi nằm xuống, hãy làm bạn tình của bạn ngạc nhiên bằng cách quỳ xuống và trêu chọc họ khi họ đứng.

Thỉnh thoảng bỏ qua màn dạo đầu cũng không sao, nếu cả hai muốn rút ngắn. Quan hệ tình dục là trải nghiệm được tạo ra chung và bạn có thể chọn cuộc phiêu lưu của riêng mình. Quan hệ tình dục không chỉ là sự hòa quyện về thể xác mà còn là sự gắn kết về tâm hồn. Chỉ cần đảm bảo rằng cả hai bạn đều tập trung tận hưởng cuộc hành trình này.