8 thực phẩm nên ăn và 8 thực phẩm nên tránh khi bụng đói

Ăn một bữa sáng cân bằng bao gồm protein, chất béo lành mạnh và chất xơ giúp ổn định lượng đường trong máu , cải thiện khả năng tập trung và cung cấp năng lượng bền vững suốt buổi sáng. Điều quan trọng là phải chú ý đến những gì bạn tiêu thụ lúc bụng đói vào buổi sáng vì cơ thể chúng ta đã nhịn ăn qua đêm và cần nhiên liệu thích hợp để khởi động quá trình trao đổi chất và mức năng lượng cho ngày mới.

1. 8 loại thực phẩm nên ăn khi bụng đói

Nước chanh mật ong ấm

Một cốc nước chanh ấm pha mật ong vào buổi sáng giúp khởi động quá trình trao đổi chất và cải thiện tiêu hóa. Trái ngược với quan niệm của nhiều người là chanh chứa acid không tốt cho dạ dày, nước chanh sau khi được tiêu hóa sẽ có tính kiềm hóa, tức là nó làm giảm nồng độ acid trong cơ thể. Đặc tính kiềm hóa của nó rất tốt cho cơ thể vì chúng giúp tái cân bằng độ pH của cơ thể, vốn thường quá chua. Lợi ích của uống nước chanh ấm pha mật ong khi bụng đói bao gồm: tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và giải độc cơ thể...

Bột yến mạch

Yến mạch là lựa chọn bữa sáng lành mạnh khi bụng đói.

Yến mạch rất giàu protein, sắt, vitamin B, mangan, chất chống oxy hóa , omega-3, kali, magie, selen và kẽm, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bổ sung rất quan trọng cho cơ thể. Bột yến mạch là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời và giúp bạn cảm thấy no suốt buổi sáng.

Một nghiên cứu được công bố trên trang web của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy những người ăn bột yến mạch vào bữa sáng cảm thấy no hơn nhiều và tiêu thụ ít calo hơn vào bữa trưa so với những người ăn bánh ngô.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp có nhiều protein và men vi sinh, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Sữa chua Hy Lạp là sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng vì nhiều lợi ích cho sức khỏe và dễ chế biến.

Khi bụng đói nên ăn trứng

Trứng chứa nhiều protein và các chất dinh dưỡng cần thiết, khiến chúng trở thành một lựa chọn ăn sáng no bụng và bổ dưỡng. Theo TS.BS. Trương Hồng Sơn - Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Trứng có chỉ số no cao hơn 50% so với bánh mì trắng hoặc ngũ cốc ăn sáng.

Quả mọng



Quả mọng có lượng calo thấp và nhiều chất xơ, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát cân nặng. Các loại quả mọng là loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và các polyphenol được cho là cải thiện hệ tiêu hóa, tăng đề kháng và ngăn ngừa nguy cơ ung thư.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là nguồn cung cấp chất béo, protein và chất xơ lành mạnh, khiến chúng trở thành món ăn nhẹ thỏa mãn khi bụng đói.

BS. Trần Thị Bích Nga, nguyên Giảng viên chuyên khoa Dinh dưỡng, Đại học Y Hà Nội: Các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, óc chó, mắc ca, hạt dẻ, hướng dương... chứa nhiều protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Chất béo lành mạnh có tác dụng chống viêm và bảo vệ màng tế bào của cơ thể, giúp cải thiện kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hạt chia

Hạt chia là nguồn cung cấp acid béo omega-3 và chất xơ tuyệt vời, khiến chúng trở thành nguồn bổ sung giàu dinh dưỡng cho thói quen buổi sáng của bạn.

Trà xanh

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa và giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Caffeine và các hợp chất sinh học khác trong trà xanh như acid amin, L-theanine giúp tăng năng lượng để bạn khởi động ngày mới tích cực.

2. 8 loại thực phẩm cần tránh khi bụng đói

Tốt nhất nên tránh một số thực phẩm khi bụng đói vì chúng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, đầy hơi hoặc khó chịu. Ví dụ, thực phẩm có tính acid có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày khi tiêu thụ trong lúc dạ dày trống rỗng. Dưới đây là một số thực phẩm bạn nên tránh tiêu thụ vào buổi sáng.

Quả có múi

Trái cây họ cam quýt có thể gây kích ứng dạ dày nếu ăn vào lúc bụng đói. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khi dạ dày đang trống rỗng, cồn cào vì cơn đói, tuyệt đối không nên ăn đồ ăn chua. Những loại trái cây chua chứa một lượng lớn acid nên nếu ăn khi bụng đói có thể gây nên chứng ợ nóng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày , vì vậy, đây là nhóm thực phẩm đầu tiên không nên ăn khi đói.

Cà phê

Cà phê chứa một số chất dinh dưỡng và có hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Tuy nhiên, uống cà phê khi bụng đói có thể làm tăng sản xuất acid trong dạ dày và gây khó chịu cho một số người. Do đó, khi bụng đói không nên uống cà phê. Nên ăn nhẹ một chút trước khi uống cà phê và không nên uống cà phê quá đặc.

Đồ ăn cay

Khi bụng đói mà ăn quá cay sẽ làm cho dạ dày bị ảnh hưởng.

Thức ăn cay có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và dẫn đến trào ngược acid hoặc khó tiêu. Thực phẩm cay nóng có tính hút ẩm, do vậy sẽ khiến cho làn da trở nên thô ráp, đồng thời hợp chất cay nóng còn gây kích thích làn da khiến cho da dễ bị nổi mụn hơn.

Đồ uống có ga



Đồ uống có ga có thể gây đầy hơi và chướng bụng, đặc biệt khi uống khi bụng đói.

Thực phẩm có đường

Thực phẩm có đường có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, dẫn đến suy nhược sau đó trong ngày.

Đồ chiên rán

Thực phẩm chiên có nhiều chất béo không lành mạnh và có thể khiến dạ dày khó tiêu hóa khi bụng đói.

Thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều chất bảo quản, chất phụ gia và thành phần nhân tạo có thể gây khó chịu cho dạ dày.

Sản phẩm từ sữa

Các sản phẩm từ sữa có thể khó tiêu hóa đối với một số người, đặc biệt là khi bụng đói. Nếu chỉ uống sữa vào bữa sáng sẽ không đáp ứng đầy đủ lượng năng lượng mà cơ thể cần trong ngày. Ngoài ra, nếu bạn cung cấp sữa cho cơ thể trong khi bụng đói sẽ làm đường huyết tăng và dễ gây tình trạng khó tiêu hay tiêu chảy. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn chỉ nên uống sữa sau khi ăn sáng và nên ăn những thực phẩm chứa tinh bột trước khi uống sữa..