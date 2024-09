Âm đạo thay đổi thế nào theo thời gian và 'chuyện ấy' có trở ngại?

Âm đạo là đường dẫn từ âm hộ tới tử cung dài khoảng 10cm và có thể giãn khi giao hợp hoặc sinh đẻ. Thành âm đạo nối liền với da và có rất nhiều nếp gấp. Độ sâu của âm đạo tại thời điểm khác nhau thường phụ thuộc vào từng người và các yếu tố như hưng phấn tình dục, quá trình mang thai, sinh con và giai đoạn mãn kinh, điều này có thể thay đổi cảm giác khi quan hệ tình dục .

Chiều dài âm đạo không liên quan đến sự thỏa mãn tình dục.

1. Âm đạo sâu bao nhiêu?

Theo một nghiên cứu nhỏ năm 2005, độ sâu trung bình của âm đạo là 9,6 cm. Tuy nhiên, nó có khả năng co giãn khi được kích thích tình dục. Maureen Whelihan, bác sĩ phụ khoa tại Elite GYN Care of the Palm Beaches và chủ tịch bộ phận của Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) cho biết, âm đạo cũng có thể giãn ra khoảng 15 cm hoặc rộng hơn trong quá trình sinh em bé để phù hợp với đầu và vai của em bé.

2. Âm đạo thay đổi như thế nào theo thời gian?

Tuổi tác và lối sống có ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi của âm đạo theo thời gian. Đặc biệt, sinh con và trải qua thời kỳ mãn kinh có lẽ là hai sự kiện chính trong cuộc đời của một người phụ nữ làm thay đổi đáng kể âm đạo của họ.

Sinh con có thể ảnh hưởng đến độ sâu của âm đạo vì các cơ sàn chậu, hỗ trợ các cơ quan vùng chậu như tử cung, bàng quang và ruột, phải căng ra để đỡ trọng lượng của em bé.

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2009 cho thấy, các cơ sàn chậu căng ra gấp ba lần kích thước bình thường trong quá trình chuyển dạ. Sau đó, âm đạo có thể vẫn còn lỏng lẻo sau khi sinh cho đến một năm, tùy thuộc vào kích thước của em bé hoặc số lượng em bé được sinh ra. Lý do chính của cảm giác âm đạo lỏng lẻo có thể là do sàn chậu bị giãn và rách do mang thai, đặc biệt là khi sinh thường.

Các chuyên gia cho biết các bài tập Kegel và bài tập sàn chậu có thể giúp lấy lại sức mạnh cơ bắp ở sàn chậu, giúp tăng hưng phấn tình dục và bôi trơn âm đạo.

BS. Harmanli cho biết trong thời kỳ mãn kinh, nồng độ estrogen giảm xuống khiến ống âm đạo ngắn và hẹp hơn. Những người sau mãn kinh có thể cảm thấy như có ít chỗ bên trong âm đạo hơn để giao hợp nếu họ không quan hệ tình dục thâm nhập trong một thời gian dài. Tuy nhiên, sinh hoạt tình dục thường xuyên qua đường âm đạo ngay cả khi đã mãn kinh sẽ giúp duy trì chiều dài và chiều rộng của âm đạo và giảm tình trạng khô hạn.

3. Độ sâu âm đạo có ảnh hưởng đến khoái cảm tình dục?

Một số người có thể nghĩ rằng có âm đạo sâu hơn sẽ dễ chịu hơn vì sẽ có nhiều đầu dây thần kinh hơn để tăng cảm giác.

Tuy nhiên, bằng chứng hiện tại cho thấy rằng chiều dài âm đạo không liên quan đến sự thỏa mãn tình dục. Hầu hết phụ nữ bị kích thích từ âm vật (độc lập với chiều dài âm đạo), BS. Oz Harmanli, MD, trưởng khoa Phẫu thuật vùng chậu, Tiết niệu & Tái tạo Trường Y khoa Yale cho biết.

Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2010 với sự tham gia của hơn 500 phụ nữ dị tính cho thấy chiều dài của âm đạo dường như không ảnh hưởng đến mức độ hoạt động tình dục của họ.

4. Điều gì xảy ra nếu âm đạo cảm thấy lỏng lẻo khi quan hệ tình dục?

Không có bằng chứng nào cho thấy quan hệ tình dục nhiều sẽ khiến âm đạo lỏng lẻo. Nhưng âm đạo có thể cảm thấy lỏng lẻo sau khi sinh con, trong trường hợp đó, các bài tập sàn chậu có thể giúp phục hồi chất bôi trơn âm đạo và cải thiện sự thỏa mãn tình dục

Khi nói đến quan hệ tình dục thâm nhập, có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng quan hệ tình dục nhiều hơn sẽ khiến âm đạo cảm thấy "rụng rời" và dẫn đến tình dục kém khoái cảm hơn. Tuy nhiên, điều này không đúng và rất có thể khiến mọi người xấu hổ vì hoạt động tình dục của họ. Do đó, nếu chất lượng trải nghiệm tình dục của bạn giảm sút, điều quan trọng là bạn phải trao đổi với đối tác của mình về mong muốn, nhu cầu và sự cởi mở của nhau để thử những điều thú vị mới.