Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán
Sợ bị chồng mắng do làm mất tiền nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng đi bán để bù vào số tiền đã mất.
Ngày 19/12, cổng TTĐT Bộ Công an thông tin, Công an xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) đang củng cố hồ sơ để xứ lý P.T.C.T (SN 1997, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Trước đó, vào ngày 16/12, T. đến Công an xã Mỹ Hiệp trình báo khi đang đưa con đi học về từ xã Bình Hàng Trung đến đoạn đường Rạch Ông Đụng thuộc ấp Mỹ Long 3, xã Mỹ Hiệp thì bị 2 thanh niên điều khiển xe mô tô cướp đi 8 chiếc vòng vàng đang đeo trên tay của T. rồi lên xe tẩu thoát.
Sau khi bị cướp, T. đã đến Công an xã Mỹ Hiệp trình báo. Vụ việc đã làm cho người dân trên địa bàn xã Mỹ Hiệp hoang mang lo sợ.
Sau khi tiếp nhận tin báo, khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera nơi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xác định thông tin mà T. trình báo là không đúng sự thật.
Qua làm việc, T. thừa nhận sự việc bị cướp là không có thật, do làm mất số tiền 10 triệu đồng, sợ bị chồng mắng nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng trên đi bán để bù vào số tiền đã mất. Lực lượng Công an đã tìm được số vàng trên tại nhà T.
Qua vụ việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không báo tin giả hoặc cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan Công an, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Hoàng Mai
Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trườngPháp luật - 8 phút trước
Đã xác định được danh tính người phụ nữ đánh, ép cô gái quỳ xin lỗi trong đoạn clip viral trên mạng xã hội.
Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'Pháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.
Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng SơnPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.
Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chínhPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Được các đối tượng lạ mặt tiếp cận qua Telegram và Zalo, dụ dỗ đầu tư vào website "có giấy phép của Ngân hàng Mỹ", một người đàn ông tại Hà Nội đã sập bẫy, mất trắng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.
Người đàn ông Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng do sập bẫy đầu tư tài chínhPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Tham gia website giao dịch tài chính được giới thiệu là có giấy phép của ngân hàng Mỹ, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng.
Sản xuất nước giải khát giả bán tại vùng cao Tuyên Quang, giám đốc công ty Bắc Đô Hà Giang bị bắtPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang về hành vi sản xuất, buôn bán nước giải khát giả, thu giữ hơn 25.200 chai sản phẩm tiêu thụ tại vùng cao.
Những ai đang săn vé máy bay Tết giá rẻ trên Facebook phải đọc ngay kẻo 'tiền mất, tật mang'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Vào dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, việc đặt vé máy bay du lịch trên mạng đang là xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình. Lợi dụng tâm lý ham rẻ của người dân, nhiều đối tượng lừa đảo đã giăng ra những cái bẫy tinh vi, từ việc làm giả voucher đến thủ đoạn "đặt chỗ nhưng không xuất vé" để chiếm đoạt tài sản.
Thuê căn hộ cao cấp rồi rủ bạn tới “chơi” ma túy đáPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, bắt hàng loạt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với ma túy đá.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12Pháp luật
GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.