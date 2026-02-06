Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Sáng 06/02/2026, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin công khai vụ bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng xảy ra chiều 19/01/2026 tại Phòng giao dịch Trà Bá – Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai, địa chỉ: 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Sau 18 ngày liên tiếp xuyên đêm phá án, lực lượng Công an đã bắt giữ hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, tên thường gọi là Tài đen, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) khi đối tượng đang ẩn nấp tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi) khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Ban Chuyên án làm việc với đối tượng Lê Văn Ân. Ảnh: CA tỉnh Gia Lai

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng. Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng từ phường Kon Tum cũ đi địa bàn TP. Pleiku cũ để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát; chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan Công an.

Sau khi gây án và chiếm đoạt được số tiền lớn, hai đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giầy dép, mũ bảo hiểm; chôn xe máy rồi lên 2 chiếc xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào 2 chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy, sau đó điều khiển xe đến khu vực Biển Hồ để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe.

Ban Chuyên án làm việc với đối tượng Phạm Anh Tài. Ảnh: CA tỉnh Gia Lai

Sau khi trốn vào TP. Hồ Chí Minh tẩu tán tài sản cướp được, đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng đối tượng Tài đen tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan Công an đã thu giữ 05 khẩu súng, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, số tiền 937 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án mà đối tượng cất giấu ở nhiều nơi.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long trao Quyết định thưởng đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Ảnh: CA tỉnh Gia Lai

Theo Công an, Phạm Anh Tài là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm do phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) truy nã về hành vi sử dụng súng AK gây án Giết người vào năm 2018. Dưới tay Tài đen có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" để chống trả lại lực lượng chức năng.

Buổi họp báo cũng đã công bố Thư khen và Quyết định thưởng đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã trao thưởng 200 triệu đồng cho Ban Chuyên án.

