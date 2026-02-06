Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai
GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).
Sáng 06/02/2026, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin công khai vụ bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng xảy ra chiều 19/01/2026 tại Phòng giao dịch Trà Bá – Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai, địa chỉ: 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
Sau 18 ngày liên tiếp xuyên đêm phá án, lực lượng Công an đã bắt giữ hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, tên thường gọi là Tài đen, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) khi đối tượng đang ẩn nấp tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi) khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng. Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng từ phường Kon Tum cũ đi địa bàn TP. Pleiku cũ để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát; chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan Công an.
Sau khi gây án và chiếm đoạt được số tiền lớn, hai đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giầy dép, mũ bảo hiểm; chôn xe máy rồi lên 2 chiếc xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào 2 chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy, sau đó điều khiển xe đến khu vực Biển Hồ để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe.
Sau khi trốn vào TP. Hồ Chí Minh tẩu tán tài sản cướp được, đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng đối tượng Tài đen tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.
Cơ quan Công an đã thu giữ 05 khẩu súng, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, số tiền 937 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án mà đối tượng cất giấu ở nhiều nơi.
Theo Công an, Phạm Anh Tài là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm do phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) truy nã về hành vi sử dụng súng AK gây án Giết người vào năm 2018. Dưới tay Tài đen có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" để chống trả lại lực lượng chức năng.
Buổi họp báo cũng đã công bố Thư khen và Quyết định thưởng đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã trao thưởng 200 triệu đồng cho Ban Chuyên án.
Bộ Công an gửi thư khen biểu dương chiến công bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia LaiPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen biểu dương chiến công bắt giữ 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.
Hà Nội: Danh sách 50 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' từ 4/2 - 5/2Pháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp tục phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm giao thông. Đáng chú ý, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tình trạng vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra phổ biến.
Phú Thọ: Khởi tố tài xế mở cửa xe gây tai nạn khiến cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâmPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Dừng xe tại nơi có biển cấm và mở cửa thiếu quan sát, tài xế xe ô tô đã gây tai nạn khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm ở xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ).
Thu giữ hơn 6 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị tuồn ra thị trườngPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Lực lương chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện và thu giữ số lượng lớn lạp xưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trọng lượng lên đến 6,3 tấn.
Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia LaiPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin về việc bắt giữ nghi phạm cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai.
Hà Nội: Danh sách hơn 2.500 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 22/12 - 31/12/2025Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách hàng ngàn phương tiện vi phạm được hệ thống giám sát thông minh ghi nhận trong đợt cao điểm cuối năm.
Danh tính á khôi cuộc thi sắc đẹp bị tạm giữ hình sự vì môi giới mại dâmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) - Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Hà Nội: Danh sách 129 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'tuýt còi' từ ngày 3/2 - 4/2Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 3/2 - 4/2) hệ thống Camera AI tiếp tục ghi nhận tình trạng vi phạm giao thông diễn biến phức tạp tại nội đô Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong đó, có tới 77 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.
Phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trá hình dưới dạng “súng thông bồn cầu”Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và thu giữ 100 bộ súng nén hơi tại kho hàng do đối tượng Yang Yifeng (quốc tịch Trung Quốc) thuê tại tỉnh Lạng Sơn. 5 đối tượng liên quan đã bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Danh tính chiến sĩ CSGT Thái Nguyên hy sinh khi đang làm nhiệm vụPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Tối 4/2, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Nguyên hy sinh.
Tai nạn giữa 2 xe tải khiến một chiến sĩ CSGT và 1 người dân tử vong ở Thái NguyênPháp luật
GĐXH - Sáng ngày 4/2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khiến 2 người tử vong, trong đó có một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.