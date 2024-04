Bé 3 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô của ông nội, gia đình có xe cần 'tuân thủ' điều này!

7 tai nạn trẻ em hay gặp nhất do lỗi chủ quan của bố mẹ Việt Cho con đứng nghịch trong xe đẩy siêu thị, vừa trông con vừa chơi điện thoại... là cảnh không hiếm thấy ở Việt Nam.

Nhiều trẻ tử vong khi bị bỏ quên trên xe

Theo tin tức mà Sin Chew và Bernama đăng tải, vào ngày 01/04 vừa qua, một cậu bé 3 tuổi sinh sống tại Kelantan (Malaysia) được cho là đã tử vong thương tâm sau 2 tiếng bị bỏ quên trong xe ô tô của gia đình.

Bà của cậu bé cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, do mẹ của cậu bé đang bận rộn trong bếp nên đã cho phép hai anh em và hai đứa trẻ khác cùng nhau ra sân sau chơi. Khi ra đến sân, cả hai anh em đã leo lên chiếc ô tô cũ của ông nội. Sau một lúc, những đứa trẻ ra về nhưng cậu bé nhất quyết ở lại trong xe.

"Khoảng 2 giờ sau, chúng tôi mới nhận ra thằng bé không có ở nhà. Khi ra đến sân sau thì chúng tôi thấy nó đang nằm úp mặt trên ghế ô tô" - bà của cậu bé cho biết.

Ngay khi sự việc được phát hiện, cậu bé đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, cậu bé được thông báo là đã tử vong do sốc nhiệt.

Liên quan đến việc trẻ nguy hiểm vì bị bỏ quên trên xe, trước đó một bé gái 4 tuổi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã tử vong sau khi bị bố bỏ quên trong xe gần 9 tiếng đồng hồ.

Theo báo cáo điều tra, khoảng 5h chiều, mẹ của bé gái đến trường đón con tại trường học mẫu giáo thuộc quân Heshan, thành phố Yiyiang nhưng không thấy con. Cặp vợ chồng tìm kiếm bé và phát hiện bé tử vong ở ghế sau của xe ô tô.

Bố của bé gái cho biết anh ta bị sao nhãng khi nghe một cuộc điện thoại trên đường đưa con gái đến trường học vào sáng 8/4. Quên luôn việc phải đưa con đi học, anh ta đến thẳng chỗ làm và khóa xe mà không nhận ra cô bé vẫn còn bên trong. Nhiệt độ ngoài trời tại thành phố Yiyang vào thời điểm đó là trên 30 độ C.

Thực tế, việc trẻ tử vong vì bị bỏ quên trên không chỉ xảy ra trên thế giới mà có cả ở Việt Nam.

Vào tháng 6/2020, bé T.V.L (19 tháng tuổi, trú tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) may mắn thoát chết khi một mình chơi trong xe ô tô.

Do được bố mẹ cho chơi trên xe trong tình trạng xe không nổ máy, không có điều hòa nhiệt độ. Sau đó, người lớn đi làm việc khác và để quên bé trên xe khoảng 2 tiếng dưới trời nắng. Đến khi gia đình phát hiện thì bé đã mất ý thức, đi vệ sinh không tự chủ. Ngay sau khi sơ cứu tại Trạm Y tế xã, bé được chuyển tới Trung tâm y tế huyện Lập Thạch.

Tại Trung tâm Y tế huyện, bé L. sốt 41 độ C và xuất hiện tình trạng co giật. Nhận thấy tình trạng sức khỏe của bé rất nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng, các bác sĩ chuyển tuyến xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Bé được tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận: bé bị sốc nhiệt do ở trên xe ô tô dưới trời nắng quá lâu. Kết quả xét nghiệm cho thấy: Bé bị rối loạn đông máu, các chỉ số đều có dấu hiệu bất thường, rối loạn đông máu, rối loạn điện giải, hạ Kali...

Bé đã được các bác sĩ hồi sức tích cực kịp thời nên tình trạng ý thức đã khá hơn, các triệu chứng ban đầu đã dần ổn định. Tuy vậy, vẫn cần theo dõi liên tục.

Bác sĩ Nguyễn Văn Huy, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết: Trong trường hợp này, bé đã may mắn được cứu sống, nếu chỉ chậm trễ hơn 1 chút thì nguy cơ để lại di chứng cao, cơ hội để trẻ trở lại tình trạng bình thường rất khó.

Trẻ bị bỏ quên trên xe là do bất cẩn của người lớn

Việc trẻ em thiệt mạng sau khi bị bỏ quên trên xe ô tô từng xảy ra không ít lần do sự bất cẩn của người lớn. Theo một nghiên cứu từ Mỹ, cơ thể trẻ em nóng lên nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn. Khi bị bỏ lại trong một chiếc xe hơi nóng, các cơ quan trong cơ thể của một đứa trẻ bắt đầu ngừng hoạt động khi nhiệt độ đạt tới 40 độ C. Một đứa trẻ có thể tử vong khi nhiệt độ cơ thể đạt ngưỡng trên 41.6 độ C.

Theo một nghiên cứu từ Mỹ, cơ thể trẻ em nóng lên nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn. Khi bị bỏ lại trong một chiếc xe hơi nóng, các cơ quan trong cơ thể của một đứa trẻ bắt đầu ngừng hoạt động khi nhiệt độ đạt tới 40 độ C. Một đứa trẻ có thể tử vong khi nhiệt độ cơ thể đạt ngưỡng trên 41.6 độ C.

Trẻ có thể chết vì sốc nhiệt trong xe hơi

Theo kết quả nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Đại học Arizona, Hoa Kỳ về tác hại của việc đỗ xe ô tô dưới trời nắng nóng ngoài những tác động xấu đến chiếc xe thì còn có thể gây nguy hại đến tính mạng của trẻ nhỏ. Cụ thể, nếu trẻ em ở trong chiếc xe hơi đang đỗ dưới trời nắng nóng, chỉ sau 1 tiếng đồng hồ chúng có thể đối diện với nguy cơ bị tử vong do sốc nhiệt.

Bởi vì cơ thể của trẻ nhỏ nóng nhanh hơn 3-5 lần so với người lớn, nên khi ở trong chiếc xe đang nóng lên từng giờ vì hấp thụ nhiệt độ bên ngoài dưới tác động trực tiếp bởi ánh nắng, nội tạng trẻ rất dễ bị thương tổn nghiêm trọng.

Theo kết quả đo được từ nghiên cứu này, nếu đỗ xe ô tô dưới trời nắng trong 1 tiếng, lúc này nhiệt độ trong xe là 46,7 độ C, trên bảng táp lô là 69 độ C, vô lăng lái là 53 độ C, trên mặt ghế ngồi là 51 độ C. Nếu đỗ xe dưới bóng râm, nhiệt độ tương ứng trong xe là 38 độ C, 48 độ C ở táp lô, 42 độ C ở vô lăng, ghế ngồi nóng 41 độ C.

Thực tế thì có rất nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị bỏ quên trên xe, hoặc bố mẹ để trẻ ngồi lại trên xe trong lúc tranh thủ giải quyết công việc khác. Tuy nhiên, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

Các gia đình đi xe hơi, có con nhỏ cần làm đúng 'nguyên tắc' này

PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng, việc bỏ quên trẻ trên xe ô tô sẽ gây ra nhiều hệ luỵ nguy hiểm. Nặng thì dẫn đến tử vong, nhẹ thì dẫn đến suy đa tạng, với thời tiết nắng nóng như mấy ngày nay thì trẻ dễ sốc nhiệt, gây ra tình trạng mất nước, sốt, tổn thương các tạng, ảnh hưởng đến thần kinh, tinh thần vận động.

“Mỗi một ông bố bà mẹ khi sử dụng xe ô tô phải lưu ý tuân thủ những quy định trên xe, trước khi xuống xe phải kiểm tra và quan sát môi trường xung quanh xe. Bố mẹ phải tự ý thức được kiến thức cơ bản chăm sóc con, khi đưa con đi chơi trên ô tô phải nhớ đến con, không được tập trung mải chơi hoặc mải dùng điện thoại mà quên con”, PGS.TS Trần Minh Điển cảnh báo.

Ngoài ra, với những trẻ đã lớn, có nhận thức hơn thì các bậc cha mẹ nên hướng dẫn con những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết khi gặp các tình huống nguy hiểm, bởi khi đó có khi chỉ 1% cơ hội cũng bảo toàn được mạng sống.