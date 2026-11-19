Vào sáng 10/10, Yuleidy Ixcotoyac đã bất tỉnh và được cha đưa đến một cơ sở y tế. Trên đường di chuyển, cha cô - ông Abraham Ixcotoyac - một mục sư Tin Lành, đã dừng xe để kiểm tra con gái. Sau khi không nhận thấy nhịp thở và không bắt được mạch ở cổ tay, ông cho rằng con mình đã tử vong.

Gia đình sau đó mua quan tài, đưa cô bé về nhà để tổ chức lễ viếng mà chưa có bác sĩ thăm khám hay cấp giấy chứng tử.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, người thân và hàng xóm tập trung tại nhà gia đình ở El Jocote, thuộc tỉnh Quiché, Guatemala, để tiễn đưa cô bé. Không khí tang thương bao trùm căn nhà cho đến khi một tình huống bất ngờ xảy ra.

Ảnh: Jam Press

Bà Lesvia Ríos, mẹ của Yuleidy, cúi xuống bên quan tài trong nước mắt thì phát hiện con gái dường như đang cử động. Gia đình lập tức kiểm tra và bàng hoàng khi thấy cô bé mở mắt, sau đó từ từ ngồi dậy ngay bên trong quan tài.

“Tôi cứ nói rằng con bé vẫn còn sống, nó chưa chết. Khi tôi khóc gục trên quan tài của con, chúng tôi mở nắp quan tài và thấy con bé đang cử động, đang tỉnh lại, rồi đột nhiên ngồi bật dậy”, bà Lesvia kể lại với truyền thông địa phương.

Những người có mặt tại hiện trường không giấu nổi sự kinh ngạc. Họ nhanh chóng đưa nước cho Yuleidy và giúp cô bé ra khỏi quan tài. Khoảnh khắc này được ghi hình, sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Kể lại tình trạng trước khi bất tỉnh, Yuleidy cho biết cô cảm thấy đau dữ dội ở vùng tim, kèm cảm giác nặng nề trước khi mất ý thức.

“Tim tôi bắt đầu đau dữ dội, cảm giác rất nặng nề, rồi tôi đột nhiên mất ý thức, giống như bị ngất”, cô bé nói. Yuleidy bày tỏ lòng biết ơn sau sự việc và gọi những gì xảy ra với mình là một phép màu.

Về phần mình, ông Abraham xác nhận con gái chưa từng được đưa đến bệnh viện hay cơ sở y tế.

“Tôi tấp xe vào lề, dừng lại rồi kiểm tra và nhận thấy dường như con đã không còn nữa” ông kể “Tôi thấy con không còn thở và không thể bắt được mạch ở cổ tay. Đó là một tình huống vô cùng khó khăn đối với tôi. Con bé đã không đến bệnh viện”

Theo trang Creatorzine, cô bé hiện tỉnh táo và đang hồi phục tại nhà. Tuy nhiên, Yuleidy cho biết hai bàn tay vẫn còn run rẩy sau sự việc. Đến nay, cơ quan y tế Guatemala chưa công bố kết luận y khoa về trường hợp này. Nguyên nhân khiến Yuleidy bất tỉnh, cũng như tình trạng thực sự của cô bé trong khoảng thời gian bị cho là đã tử vong, vẫn chưa được làm rõ.

Nguồn: Express