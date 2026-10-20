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Chương trình Gala Sao Mai 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sự kiện này được tổ chức nhằm tạo sân chơi âm nhạc bổ ích cho các thế hệ nghệ sĩ Sao Mai, giới thiệu, tôn vinh tài năng ca hát, tạo cơ hội giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ và thí sinh Sao Mai. Chương trình nhằm lan tỏa giá trị của âm nhạc Việt Nam, góp phần bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Thông qua không gian biểu diễn tại Quảng trường Biển và nội dung được lựa chọn trong Chương trình, sự kiện sẽ giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực, sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, du lịch và con người Thanh Hóa tới khán giả trong và ngoài nước.

Biển Sầm Sơn sẽ bừng sáng với không gian âm nhạc Gala Sao Mai 2026. Ảnh: Khánh Linh.

Đồng thời, chương trình tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ người dân, du khách, góp phần kết nối hoạt động nghệ thuật, truyền hình với quảng bá điểm đến và phát triển dịch vụ du lịch, nâng cao năng lực phối hợp tổ chức sự kiện, chất lượng phục vụ và ý thức xây dựng môi trường văn hóa, du lịch văn minh, an toàn của địa phương.

Chương trình Gala Sao Mai 2026 có quy mô toàn quốc, dự kiến diễn ra từ 21h 00 phút đến 22h 30’ ngày 15/11 với thời lượng 90 phút. Thành phần đại biểu tham dự dự kiến khoảng 1.000 đại biểu.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa với quy mô 60 gian hàng từ ngày 13 đến ngày 15/11...