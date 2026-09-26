Hé lộ dàn sao chấm giải 'Sao Mai 2026'
GĐXH - NSND Tấn Minh, NSƯT Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sẽ ngồi "ghế nóng" Ban giám khảo vòng Chung kết "Sao Mai 2026".
Theo Thời báo VTV, Ban Giám khảo vòng Chung kết "Sao Mai 2026" quy tụ những nghệ sĩ, nhà giáo và nhà sản xuất âm nhạc có nhiều dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật. Ba gương mặt đảm nhận vai trò giám khảo xuyên suốt vòng Chung kết gồm: NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trưởng Ban Giám khảo; PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.
Mỗi người sở hữu một hành trình nghệ thuật và dấu ấn nghề nghiệp riêng, từ biểu diễn, đào tạo đến sáng tác, sản xuất âm nhạc. Sự kết hợp này mang đến những góc nhìn đa chiều, góp phần tạo nên màu sắc chuyên môn cho vòng Chung kết "Sao Mai 2026". Ba giám khảo sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong toàn bộ hành trình vòng Chung kết, theo dõi và đánh giá từng phần trình diễn.
Bên cạnh ba giám khảo xuyên suốt, "Sao Mai 2026" tiếp tục có sự tham gia của các giám khảo khách mời. Đội ngũ này sẽ được thay đổi theo từng tuần, mang đến những góc nhìn chuyên môn đa dạng, góp phần tạo nên sự phong phú trong mỗi đêm thi.
Trước đó, sau hành trình tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc, 16 thí sinh đã chính thức ghi tên vào Vòng Chung kết "Sao Mai 2026". Với 16 thí sinh, đó không chỉ là hành trình tranh tài để tìm ra người đạt giải. Giá trị lớn hơn nằm ở việc từ sân khấu Sao Mai, những giọng hát trẻ có thể tiếp tục trưởng thành, tạo ra sản phẩm, xây dựng bản sắc và tìm được vị trí của mình trong đời sống âm nhạc Việt Nam.
Theo Ban Tổ chức, Vòng Chung kết gồm 10 chương trình, trong đó có các đêm thi loại trực tiếp, Gala, đêm Chung kết và Trao giải, cùng chương trình tổng kết. Các chương trình được phát sóng trên VTV3.
Tập 1 "Sao Mai 2026" chính thức lên sóng vào lúc 21h00 ngày 27/9 trên VTV3.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo