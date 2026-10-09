Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêm

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Thông tư quy định, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng hoạt động chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày.

Nội dung hoạt động cơ bản, nền tảng, cần thiết, mọi người học đều được tiếp cận, không làm phát sinh môn học mới gồm: Giáo dục đạo đức, nhân cách, lý tưởng, trách nhiệm xã hội, lịch sử, văn hóa, thể chất, thẩm mỹ; Giáo dục pháp luật, an toàn giao thông; phòng, chống đuối nước; Khoa học, công nghệ và năng lực số; Thực hành, trải nghiệm giáo dục STEM; Ngoại ngữ, hướng nghiệp và kỹ năng sống…

Nhà trường phải bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận, lựa chọn và tham gia của người học phù hợp với nội dung và điều kiện tổ chức. Bộ GD&ĐT quy định, hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học.

Hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian tổ chức hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường, trên cơ sở tự nguyện lựa chọn tham gia của học sinh, phụ huynh.

Với hoạt động này, cơ sở giáo dục công lập được thu kinh phí theo danh mục và không vượt quá mức thu do UBND cấp tỉnh quyết định.

Cấm lợi dụng để dạy thêm, luyện thi

Trong thông tư mới, Bộ GD&ĐT quy định các hành vi nghiêm cấm cơ sở giáo dục như:

Cắt giảm, không tổ chức hoặc tổ chức không đầy đủ nội dung giáo dục tăng cường theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Chuyển, tách nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước, nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm.

Sử dụng việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học làm căn cứ để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; xét thi đua, khen thưởng; phân loại người học hoặc thực hiện hành vi khác làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Thu tiền của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học dưới bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động giáo dục tăng cường. Không thu ngoài danh mục, thu vượt mức thu do UBND cấp tỉnh quyết định.

Lựa chọn tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học không bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan.

Tổ chức hoạt động khi chưa bảo đảm các yêu cầu về nội dung, học liệu, đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện y tế và an toàn đối với người học.