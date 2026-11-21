Ngày 20/11, lướt mạng xã hội đâu đâu cũng dễ bắt gặp những lời chúc, bó hoa hay khoảnh khắc đáng nhớ được chia sẻ để tri ân thầy cô. Đáng chú ý, ngay sáng nay, fanpage Thông tin Chính phủ cũng đăng tải bài viết chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam với thông điệp: “Chọn nghề giáo hôm nay là chọn con đường không dễ đi… Nhưng cũng chính vì thế, nó xứng đáng với những người dám chọn, dám sống vì người khác và dám đặt tâm huyết vào thế hệ tương lai!”.

Hai thầy cô giáo trẻ xuất hiện trên Fanpage Thông tin Chính Phủ sáng 20/11. Ảnh chụp màn hình.

Vẻ ngoài điển trai của nam thầy giáo trẻ.

Đính kèm bài viết là hình ảnh 2 thầy cô giáo trẻ đang đứng trên bục giảng. Trong đó, một nam giáo viên trẻ được chú thích là “Một thầy giáo trẻ dạy tiếng Anh tại một trường cấp 2” nhanh chóng thu hút sự chú ý. Xuất hiện với áo sơ mi trắng, quần âu và cặp kính, anh chàng gây ấn tượng bởi gương mặt sáng, đường nét điển trai cùng vẻ ngoài chỉn chu. “Đẹp trai quá”, “Thầy giáo đẹp trai cỡ này, tưởng mẫu không đó”, “Xin hỏi lớp ở đâu ạ”, “Hình như anh này nổi tiếng trên TikTok đấy”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người bắt đầu tò mò và tìm kiếm info nam giáo viên trẻ này, netizen chăm “lướt TikTok quá 180 phút” nhận ra nam giáo viên này chính là chủ kênh “Anh thầy xấu trai” - tên thật là Minh Trí, sinh năm 2003, quê Vĩnh Long. Sở hữu chiều cao khoảng 1m75, Minh Trí từng gây chú ý với những clip ghi lại hình ảnh đi dạy, diện sơ mi và quần âu đứng trên bục giảng. Dù nội dung video khá đơn giản, đôi khi chỉ là những đoạn clip bắt trend, Minh Trí vẫn thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình. Kênh TikTok của anh hiện có hơn 97N người theo dõi.

Đó là thầy Minh Trí.

Trước đó, trong chia sẻ với chúng tôi về cơ duyên được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, Minh Trí cho biết mọi chuyện đến khá tự nhiên, bắt đầu từ một đoạn clip đu trend cùng bạn bè ở trường. Video ban đầu chỉ được thực hiện với mục đích vui vẻ, không ngờ lại nhận được sự chú ý lớn sau khi được ca sĩ MONO đăng lại.

Thời điểm đó, nam giáo viên trẻ nhận về nhiều lời khen nhờ diện mạo sáng sủa, đặc biệt là góc nghiêng nổi bật. Sau lần viral này, Minh Trí tiếp tục đăng tải thêm những video chia sẻ về công việc giảng dạy và cuộc sống thường ngày. Và, Minh Trí đặt tên “Anh thầy xấu trai” cho kênh TikTok của mình là vì trước đây bản thân từng khá tự ti về ngoại hình. Dù nhận được nhiều lời khen, anh vẫn cảm thấy mình chưa thực sự đẹp trai, vì thế quyết định đặt tên kênh như một cách vui vẻ, dễ nhớ và gắn với những kỷ niệm trong quá khứ.

Một số hình ảnh đời thường của Minh Trí.

Minh Trí lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm giáo viên. Từ ông bà đến bố mẹ đều theo nghề giáo, vì vậy anh chàng sớm được tiếp xúc và định hướng với công việc này.

Là giáo viên trẻ, Minh Trí lựa chọn kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống và hiện đại. Với những buổi học từ vựng, ngữ pháp, anh thường khuyến khích học sinh áp dụng kiến thức ngay tại lớp thông qua các tình huống đời thường. Theo nam giáo viên, việc để học sinh thoải mái chia sẻ, phát biểu ý kiến sẽ giúp các bạn chủ động hơn trong quá trình tiếp thu kiến thức.

Về phong cách đứng lớp, Minh Trí cho biết bản thân không phải người quá khó tính hay nghiêm khắc. Anh thường điều chỉnh cách ứng xử tùy theo từng lớp học: nhẹ nhàng, thân thiện với những lớp hợp tác, chăm chỉ; đồng thời nghiêm túc hơn khi cần giúp học sinh tập trung vào bài giảng.

Ngoài giờ học, nam giáo viên cũng dành thời gian trò chuyện, giao lưu với học sinh. Các bạn có thể hỏi về chuyện học tập hay cuộc sống và anh luôn cố gắng giải đáp một cách chân thành, gần gũi.

Nhắc đến những học trò thuộc thế hệ Gen Alpha, Minh Trí nhận xét các bạn khá sáng tạo, năng động, hoạt bát và không ngại đặt câu hỏi cho thầy cô. Dù vậy, theo anh, học sinh ở thế hệ nào cũng có những nét tinh nghịch, ồn ào nhưng đáng yêu rất riêng.

Hiện tại, Minh Trí đã hoàn thành hành trình du học một năm tại Anh, với bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh, trở về Việt Nam, tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

Minh Trí vừa du học trở về.

Trên mạng xã hội, bên cạnh những video về công việc giáo viên, Minh Trí vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường và các hoạt động cá nhân.

Ảnh: FBNV