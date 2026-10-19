Bố mẹ đẻ H'Hen Niê có chuyến đi Châu Âu đầu tiên trong đời

Con gái H'Hen Niê mới 1 tuổi đã cao 80 cm, được nhận xét 'mặt giống bố, chân dài như mẹ' GĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê, gây chú ý khi đạt chiều cao 80 cm ở tuổi lên 1. Nàng hậu vui vì con thuộc nhóm có chiều cao nổi bật, đồng thời tò mò về vóc dáng của cô bé khi trưởng thành.

Mới đây, H'Hen Niê chia sẻ loạt ảnh gia đình khởi hành đi du lịch châu Âu. Đồng hành cùng cô có bố mẹ ruột, chồng là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi và con gái Harley. "Xin chào châu Âu, gia đình Hen đến đây", người đẹp hào hứng viết trên trang cá nhân.

H'Hen Niê cho biết đây là lần đầu cô đến châu Âu với mục đích nghỉ ngơi, khám phá. Trước đó, nàng hậu từng nhiều lần đặt chân tới khu vực này nhưng lịch trình chủ yếu phục vụ công việc, không có nhiều thời gian tham quan. "Ngày trước, Hen toàn đi công tác. Nay mới chính thức đi khám phá nên chuyến đi này không thể thiếu ba mẹ", cô chia sẻ.

Sự hiện diện của bố mẹ đẻ người Ê-đê khiến hành trình lần này trở nên đặc biệt với H'Hen Niê. Người đẹp sinh năm 1992 từng mong có thể sắp xếp công việc để đưa hai ông bà ra nước ngoài, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc cổ và trải nghiệm cảnh sắc châu Âu.

"Mình đã từng ao ước sắp xếp được thời gian cho ba mẹ đi châu Âu du lịch, ngắm các nhà thờ cổ, ngắm cảnh trời Âu. Đặc biệt, mình muốn ba mẹ được nhìn thấy tuyết", H'Hen Niê tâm sự.

H'Hen Niê đưa bố mẹ cùng chồng con du lịch châu Âu, thực hiện mong ước ấp ủ nhiều năm.

Mong muốn ngắm tuyết chưa thể thực hiện do thời điểm gia đình cô đặt chân tới châu Âu chưa bước vào mùa đông. Dù vậy, nàng hậu vẫn vui khi bố mẹ có cơ hội khám phá một vùng đất mới.

H'Hen Niê nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình không chỉ nằm ở những địa danh sẽ ghé thăm. Điều cô trân trọng hơn cả là khoảng thời gian được ở bên bố mẹ, chồng và con gái. "Chuyến đi này ngoài việc được du lịch, ngắm nhìn cảnh đẹp còn là khoảng thời gian có ba mẹ, chồng con ở bên nên rất ý nghĩa với mình. Chúc hành trình của gia đình thật vui vẻ và bình an", cô bày tỏ.

Bố mẹ H'Hen Niê sinh sống tại quê nhà Đắk Lắk, gắn bó với nương rẫy. Nàng hậu từng mong có thể sắp xếp công việc để đưa hai ông bà ra nước ngoài, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc cổ và trải nghiệm cảnh sắc châu Âu. Sự hiện diện của bố mẹ khiến hành trình lần này trở nên đặc biệt với H'Hen Niê.

Bố mẹ H'Hen Niê sống tại quê nhà Đắk Lắk, gắn bó với công việc nương rẫy và nếp sinh hoạt ở buôn làng. Dù con gái nổi tiếng, hai ông bà vẫn duy trì cuộc sống giản dị. H'Hen Niê thường xuyên trở về quê thăm gia đình, phụ giúp bố mẹ và tham gia các hoạt động cộng đồng tại địa phương.

Sau khi kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi và đón con gái đầu lòng, H'Hen Niê dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con, song vẫn giữ sự riêng tư cần thiết cho bé Harley.

Trước đó, nàng hậu từng đưa con gái về Đắk Lắk tổ chức lễ thôi nôi theo phong tục truyền thống của người Ê-đê. Cô muốn bé sớm gặp gỡ họ hàng bên ngoại, làm quen với quê hương và những giá trị văn hóa của gia đình.

Chuyến đi châu Âu lần này đánh dấu dịp hiếm hoi ba thế hệ nhà H'Hen Niê cùng xuất ngoại. Với người đẹp, đây vừa là kỳ nghỉ bên những người thân yêu, vừa là cơ hội báo hiếu bố mẹ bằng những trải nghiệm cô từng ấp ủ nhiều năm.

Vẫn như mọi lần, H'Hen Niê khiến fan thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái Harley trên máy bay dù đi hạng thương gia.