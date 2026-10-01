H'Hen Niê bật khóc, Anh Thư đòi cắt hợp đồng với chương trình 'The Face Vietnam 2026'?

"The Face Vietnam 2026" đón nhận sự trở lại của huấn luyện viên (HLV) Anh Thư - người đã đưa học trò Tú Anh chiến thắng ở mùa giải trước đó. Đồng hành cùng Anh Thư là siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H'Hen Niê. Trong đó, H'Hen Niê lần đầu ngồi ghế nóng một chương trình truyền hình thực tế như "The Face Vietnam".

Đảm nhận vai trò Host mùa này là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Việc anh xuất hiện trong vị trí mới cũng gây ra những ý kiến trái chiều. Nhà thiết kế cho rằng anh sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò được giao, đồng thời mang kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thời trang để hỗ trợ các thí sinh.

Bộ tứ quyền lực của "The Face Vietnam 2026". Ảnh: VTV/BTC

Theo Thời báo VTV, qua đoạn trailer tổng vừa được hé lộ, nhà sản xuất đã “nhá hàng” loạt tình huống đầy căng thẳng tưởng chừng như nghẹt thở khi các đội “nhập cuộc" với tinh thần quyết đấu được đẩy lên mức cao. Các huấn luyện viên không ngại bộc lộ cá tính, tung chiến thuật để mang lại lợi thế cho đội của mình.

Anh Thư không ngại bày tỏ tham vọng là huấn luyện viên hai mùa liên tiếp đưa học trò giành chiến thắng. Võ Hoàng Yến cũng thẳng thắn thể hiện quyết tâm làm nên sự thay đổi. Trong khoảnh khắc được hé lộ ở trailer, H'Hen Niê đã bật khóc còn Anh Thư thì có tuyên bố mạnh mẽ đòi cắt hợp đồng với chương trình.

Khoảnh khắc H'Hen Niê bật khóc. Ảnh: VTV/BTC

Màn "đấu khẩu" trực diện cũng đủ cho thấy mùa thi năm nay sẽ không có chỗ cho những sơ suất, bởi chỉ cần một chi tiết chưa hoàn hảo cũng có thể trở thành lý do để các huấn luyện viên lập tức đưa ra ý kiến phản bác.

Tuy nhiên, thực hư của những diễn biến căng thẳng trên hứa hẹn sẽ chỉ được giải đáp khi các tập chính thức lên sóng.

Tập 1 "The Face Vietnam 2026" dự kiến phát sóng vào lúc 20h ngày 4/10 trên VTV9.



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