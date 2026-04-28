Ca khúc do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện gây tranh cãi, nhạc sĩ quyết định sửa lời

Tranh cãi 'lúa chín chẳng hề cúi đầu', Hòa Minzy – Cẩm Ly vẫn hát 'Người Việt mình thương nhau' trong 'Âm vang Tổ quốc' tối nay tại Mỹ Đình GĐXH - Tối nay 28/4 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc". Ca khúc Người Việt minh thương nhau của Hòa Minzy - Cẩm Ly sẽ là một điểm nhấn trong chương trình.

Ca khúc "Người Việt mình thương nhau" do ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện đã gặp phải những tranh cãi lớn vì cụm từ "lúa chín chẳng cúi đầu". Khan giả cho rằng tầng nghĩa của cụm từ này bị tối và không đúng với ý nghĩa vốn có. Nếu từ trước đến này, mọi người chỉ quen với cụm từ "sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu" mang ý nghĩa về sự khiêm nhường trong tính cách của con người Việt thì việc có cụm từ "lúa chín chẳng cúi đầu" lại khiến khán giả cảm thấy không thỏa đáng.

Ngay sau những góp ý và tranh cãi của mọi người, chủ nhân ca khúc "Người Việt mình thương nhau" đã lên tiếng và sửa cụm từ "lúa chín chẳng cúi đầu" thành "dẫu bão giông vẫn chẳng hề cúi đầu".

Ca từ trong bài hát "Người Việt mình thương nhau" đã gây tranh cãi trên MXH.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa còn viết những lời chân thành và biết ơn những góp ý của khán giả. "Khoa xin ghi nhận và trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp và tình yêu thương của mọi người dành cho ca khúc "Người Việt mình thương nhau".

Dù đây là góc nhìn và dụng ý của Khoa khi sáng tác nhưng để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà Khoa và ekip không hề mong muốn. Ngay tối qua, Khoa đã chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của mọi người".

Được biết, MV "Người Việt mình thương nhau" do ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện phát hành ngày 23/4 trên kênh YouTube Gala Nhạc Việt, đạt hơn 1,8 triệu lượt xem sau 5 ngày. MV âm nhạc này gây ấn tượng nhờ phần dàn dựng công phu, hình ảnh đẹp, giai điệu dễ nhớ và chất liệu dân gian, cùng lối thể hiện giàu cảm xúc của hai nữ ca sĩ. Tuy nhiên, câu hát điệp khúc "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" bị phản ứng.

Hình ảnh Cẩm Ly, Hòa Minzy trong MV.

Sau đó, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã lên tiếng giải thích vì cụm từ. Anh chia sẻ: "Mình hiểu câu "lúa chín cúi đầu" thường được dùng để nói về sự khiêm nhường: con người càng hiểu biết, càng thành công, càng có vị trí thì càng nên khiêm cung và tôn trọng người khác. Bản thân mình cũng rất trân trọng tinh thần đó.

Nhưng mình đã tự hỏi: nếu "lúa chín cúi đầu" là hình ảnh của sự khiêm nhường, thì trong bài hát này, mình có thể dùng hình ảnh cây lúa ở một tầng nghĩa mở rộng hơn được không? Và phần lời ca khúc "Người Việt mình thương nhau" vẫn bao hàm tinh thần đáng quý ấy nhưng mình đã gửi gắm vào hình ảnh cây lúa một tầng nghĩa mở rộng hơn".

Tuy nhiên lời giải thích của Châu Đăng Khoa không nhận được nhiều sự đồng tình từ khán giả. Chính vì vậy nhạc sĩ đã quyết định sửa lại lời cho phù hợp với thông điệp lẫn tinh thần của ca khúc "Người Việt mình thương nhau".