Ca sĩ Đức Phúc, Erik dự đám cưới lãng mạn của Kai Đinh

Lễ cưới được trang trí với tông màu trắng chủ đạo, chú rể Kai Đinh lịch lãm trong bộ vest màu nude, trong khi cô dâu Hà Đức Hạnh xinh đẹp với váy cưới cúp ngực tôn vai trần, tay cầm hoa cưới lan trắng thanh khiết.

Đông đảo bạn bè tham dự lễ cưới của nhạc sĩ Kai Đinh.

Khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động nhất trong hôn lễ là khi Kai Đinh đọc lời thề ước cho vợ: "Dù may mắn được sinh ra trong một gia đình mà bố với mẹ yêu thương nhau một tình yêu bao dung đến vô lý. Ngay cả sau khi bố mất, anh vẫn không phải là một người tin vào hôn nhân cho đến khi gặp em".

Đến khi gặp em, anh mới hiểu rằng tình yêu đâu phải chỉ có cảm xúc. Tình yêu đâu phải chỉ là hẹn hò lãng mạn, tặng quà cho nhau. Tình yêu còn là hy sinh, tha thứ, là học cách nói lời xin lỗi, là cố gắng sửa sai".

Chú rể nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp cô dâu: "Cùng trong tháng 7, một tối mưa bay của năm 2023, khoảnh khắc lần đầu tiên anh nhìn vào mắt em dù chúng mình chưa từng hẹn hò, có một tiếng nói nhỏ vang lên trong anh: 'Sau này chắc chắn mình sẽ yêu bạn'. Hành trình tâm linh trọn đời này đã bắt đầu với anh như thế đó".

Hình ảnh 2 vợ chồng trong hôn lễ được bạn bè đăng tải.

Lời hứa của Kai Đinh khiến không ít người có mặt xúc động: "Ngày hôm nay, trong giờ khắc thiêng liêng này, anh hứa sẽ không bao giờ để em phải bước đi một mình trong đời. Kể cả trong những giây phút khó khăn, kể cả khi cả hai đều chưa biết mình sẽ vượt qua những tháng ngày ấy ra sao anh vẫn sẽ luôn luôn ở bên em".

Cô dâu Đức Hạnh cũng rưng rưng đáp lại: "Ở bên cạnh anh, em thấy được tự do, là chính mình, theo đuổi mơ ước. Từ khi anh xuất hiện, em không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống".

Erik và Đức Phúc trong hôn lễ.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là khi ca sĩ Erik lên sân khấu thể hiện ca khúc You may kiss the bride - sáng tác của chú rể Kai Đinh dành tặng vợ. Erik chia sẻ: "Chúc mừng hạnh phúc của anh Kai Đinh và chị Đức Hạnh. Em mong rằng anh chị luôn nắm chặt tay nhau, yêu thương và mãi hạnh phúc bên nhau".

Kai Đinh và Hà Đức Hạnh gặp nhau lần đầu năm 2023 qua người quen giới thiệu. Đức Hạnh làm việc trong lĩnh vực tâm lý và chăm sóc sức khỏe tinh thần, từng là người sáng lập tổ chức xã hội Hopeful Horizon. Cô đã rủ Kai Đinh tham gia dự án, từ đó cả hai dần thân thiết và yêu nhau.

Sau hôn lễ tại Khánh Hòa, cặp đôi sẽ tiếp tục về Quảng Ngãi (quê chú rể) vào ngày 12/7 và Hà Nội (quê cô dâu) để thực hiện nghi thức cưới theo phong tục truyền thống.

Ảnh: FBNV

