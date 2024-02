Ca sĩ Phúc Anh: 'Ông xã luôn là 'kỳ đà' khi tôi muốn lấn sân ngoài nghệ thuật'

Không còn đơn độc với dòng nhạc cinematic

- Trưởng thành trong một gia đình không có nôi nghệ thuật, mà từ bố mẹ đến các anh chị đều là giáo viên, Phúc Anh đến với âm nhạc như thế nào?

Nhà tôi có 4 anh chị em, tôi là út. Cả nhà, chỉ có mình tôi làm nghệ thuật. Tôi học thanh nhạc hệ trung cấp trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa (nay là Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) từ năm 15 tuổi. Năm 2011, tôi quyết định Nam tiến. Vào Sài Gòn, tôi thi vào Nhạc viện TPHCM khoa thanh nhạc hệ trung cấp. Học được 2 năm, tôi nghỉ vì thấy mình đã lựa chọn sai lầm. Bởi vì, ở quê mình đã học xong hệ trung cấp rồi, vào Sài Gòn học tiếp trung cấp là học lại những kiến thức cũ và mất thời gian nên tôi nghỉ ngang và dự định thi lên hệ đại học.

Tuy nhiên, thời gian này, tôi gặp khá nhiều biến cố từ công việc, cuộc sống đến gia đình nên không thể đi học mà đi hát, đi làm. Tôi hát sự kiện, phòng trà, đài truyền hình khá nhiều nhưng không ra sản phẩm.

Mãi tới năm 2019, tôi mới quay lại đi học tiếp. Lúc này, tôi đậu thủ khoa đầu vào chuyên ngành Thanh nhạc khoa Cổ điển Nhạc viện TPHCM. Tôi vừa tốt nghiệp hạng xuất sắc cách đây chưa lâu.

- Gian nan là thế nhưng bạn lại lựa chọn dòng nhạc Cinematic vốn lạ lẫm, kén người nghe mà không phải những dòng nhạc đang được yêu thích như: pop, ballad, dân gian hiện đại,…?

Ekip từng hỏi tôi muốn gì? Và câu trả lời của tôi lúc đó là muốn âm nhạc của mình được nhiều người biết đến. Các bạn cũng định hướng cho tôi những dòng nhạc đang phổ biến, nhưng tôi vẫn chọn một phong cách đột phá là Cinematic - phong cách nhạc pha trộn ballad, pop, jazz, rock cổ điển kết hợp đương đại, mang tính gợi hình cao.

Tôi nhận thấy những dòng nhạc phổ biến thì hiện tại đã có nhiều người thể hiện và đã thành công. Điều này sẽ khiến sự cạnh tranh cũng cao hơn. Thứ 2 là sự phù hợp, đã làm nghệ thuật thì nên làm cái gì phù hợp nhất với mình. Tôi nghĩ rằng mình không nên cố mặc cái áo không phù hợp, nó có thể quá chật hay quá rộng. Hiện tại, tôi đang chọn dòng nhạc phù hợp nhất với mình.

- Vậy nhưng hơn 10 năm nghệ thuật và ở tuổi băm mới ra sản phẩm thứ hai, bạn có nghĩ rằng mình đang đi quá chậm không?

Tôi sống bằng kinh doanh và lấy kinh doanh để nuôi đam mê âm nhạc. Tôi thấy không chậm, không trễ. Tới thời điểm này, tôi mới cảm thấy mình chín muồi về âm nhạc. Nếu là mấy năm trước, chưa chắc tôi đã làm được như bây giờ, có khi đi theo hướng thị trường và bị cuốn đi, sẽ không còn là mình nữa.

Thời gian tới, tôi vẫn theo đuổi dòng nhạc cinematic. Thật ra, tôi viết cả nhạc jazz, khai thác nhiều chất liệu trong âm nhạc chứ không chỉ là thể loại này. Tuy nhiên, duyên số đưa đẩy mình đến với dòng nhạc cinematic và tôi rất hài lòng với sản phẩm "Thena" của mình.

- Điều này khiến nhiều người cho rằng thật không dễ dàng khi là người đi đầu xu hướng?

Trên thế giới đã có nhiều người theo đuổi dòng nhạc Cinematic, nhưng ở Việt Nam thì hiện tại mới chỉ có tôi - Phúc Anh. Tuy nhiên, tôi biết rằng sau khi album Thena ra mắt đã có một số ca sĩ đặt hàng ca khúc dòng nhạc Cinematic. Hay trong dịp đi show cùng anh Jimmii Nguyễn cách đây không lâu, tôi đã nghe anh ấy thổ lộ về việc sẽ ra mắt album về dòng Cinematic. Ca sĩ Phạm Hồng Phước cũng chia sẻ rằng mặc dù âm nhạc của bạn không phải Cinematic nhưng nhiều bài hát có sự Cine. Những chia sẻ này khiến tôi thấy vui vì mình không bị đơn độc.

Khi mới bắt đầu, tôi đã tự hỏi bản thân đi thế này đã đúng chưa? Mọi người có thích nghe nhạc của mình? Thời điểm album Thena phát hành, tôi đã đọc từng bình luận của khán giả để lắng nghe ý kiến của độc giả và đã thở phào nhẹ nhõm vì mình đã đi đúng hướng.

- Thành quả là cuối năm 2023, Phúc Anh với MV "Thena" được vinh danh ở hạng mục "MV Được yêu thích nhất" tại mùa giải Mai Vàng. Cảm xúc của bạn thế nào về dấu ấn này!?

MV "Thena" - sản phẩm mang dấu ấn cá nhân lớn trong sự nghiệp. Trong đêm trao giải, tôi thậm chí đã đi lạc ở trong Nhà hát và không lên sân khấu để nhận giải trong giây phút được xướng tên là một điều khiến tôi tiếc nuối.

Sau đó, chiếc cúp cũng được trao đên tay, tôi thực sự xúc động khi lần đầu tiên trong sự nghiệp nhận được chiếc cúp Mai Vàng danh giá. Đây là một vinh dự rất lớn cũng như là động lực to lớn để cô tiếp tục với các dự án âm nhạc đột phá hơn trong năm 2024.

Ông xã luôn là "kỳ đà" khi tôi muốn lấn sân ngoài nghệ thuật

- Tạm rời nghệ thuật, nghe nói Phúc Anh lập gia đình khi còn khá trẻ. Thông thường, nghệ sĩ sẽ ổn định sự nghiệp rồi mới kết hôn nhưng Phúc Anh lại "đi ngược đường" như thế!?

Tôi lập gia đình năm 22 tuổi và hiện tại có 2 con. Sự chân thành là thứ duy nhất để tôi quyết định lấy ông xã khi mình mới 22 tuổi. Anh ấy từng là fan hâm mộ của tôi. Anh ấy mê giọng hát của tôi. May mắn là ông xã chỉ muốn tôi theo nghệ thuật. Anh là doanh nhân nhưng rất ủng hộ vợ đi hát.

Thế nhưng thú thật, thời gian đầu, tôi cũng hơi áp lực vì là gia đình chiếm quá nhiều thời gian trong khi các bạn nghệ sĩ ở TP.HCM rất sôi nổi. Sau khi diễn xong, các bạn có thể đi ăn nhậu đến 2h sáng nhưng mình thì phải về nhà ngay. Thế nhưng, đó chỉ là giai đoạn đầu thôi, sau đó Phúc Anh đã tự cân bằng cảm xúc. Trong khi các bạn vẫn đang lo lắng đến chuyện lấy chồng sinh con thì mình đã hoàn thành rồi, giờ chỉ cần tập trung cho nghệ thuật thôi.

- Phúc Anh ngoài là ca sĩ còn được biết đến là họ hàng gần với Hoa hậu Đỗ Thị Hà nên không ngạc nhiên khi nhiều nhận xét khen ngợi ngoại hình của bạn. Vẻ ngoài nổi bật và showbiz thì chẳng thiếu những cám dỗ, ông xã của Phúc Anh có lo lắng không?



Như tôi đã chia sẻ, tôi cảm thấy rất may mắn khi ông xã rất ủng hộ, chỉ muốn tôi theo nghệ thuật. Dù tôi có làm bất cứ việc gì thì anh ấy cũng "kỳ đà cản mũi" kiểu: 'Em chỉ nên làm âm nhạc thôi, đừng làm gì hết'. Anh ấy nói rằng mỗi người có một sứ mệnh và em may mắn được ông trời phú cho tài năng về nghệ thuật thì nên gắn bó với nghệ thuật. Anh ấy đã hỗ trợ em cả về tinh thần lẫn vật chất để mình an tâm hoạt động nghệ thuật.

Thế nhưng cá tính tôi mạnh nên muốn học hỏi các ngành nghề, các lĩnh vực khác.

Phúc Anh là cô họ của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

- Showbiz cũng khó tránh được những lời mời khiếm nhã, vây bí quyết giữ hạnh phúc của bạn là gì?

Bị dụ dỗ là việc không thể tránh khỏi đối với nghề này nhưng quan trọng là bản lĩnh của mình thế nào. Hơn nữa, tình yêu mà tôi dành cho âm nhạc và gia đình quá lớn nên tới thời điểm này, chưa làm gì có lỗi.

Gần 10 năm hôn nhân là rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhất là phụ nữ bị áp lực đủ thứ, con cái, gia đình, nghệ thuật. Quan trọng là mình đối xử với nhau bằng sự chân thành. Để nói về bí quyết thì thật sự tôi không biết, nhưng tôi nghĩ, mình cứ là mình và chân thành.

Ông xã hoàn toàn tin tưởng tôi. Anh ấy thường đi cùng tôi và anh cũng biết kha khá các góc khuất trong showbiz nhưng vẫn ủng hộ tôi làm nghề. Đó là sự tôn trọng và tin tưởng.

Cảm ơn chia sẻ của Phúc Anh!

Phúc Anh sinh năm 1992, tên thật là Trần Thị Hồng Phúc. Cô là thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TPHCM và vừa tốt nghiệp xuất sắc. Dù có kỹ thuật tốt, Phúc Anh không lựa chọn dòng nhạc pop thịnh hành để phát triển sự nghiệp mà chọn phong cách cinematic (điện ảnh). Cinematic là phong cách nhạc pha trộn ballad, pop, jazz, rock cổ điển kết hợp đương đại, mang tính gợi hình cao. Mới đây, tại giải Mai Vàng 2023, MV "Thena" của Phúc Anh được vinh danh ở hạng mục "MV Được yêu thích nhất", đánh dấu một năm hoạt động chăm chỉ và sáng tạo không ngừng nghỉ của nữ ca sĩ.